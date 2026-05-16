"역사가 산업이 되는 부여"…김민수 민주당 부여군수 후보, 개소식 열어

큰사진보기 ▲15일 더불어민주당 김민수 부여군수가 개소식에서 정책과 비전을 발표하고 있는 모습 ⓒ 최창열 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다.

김민수 더불어민주당 부여군수 후보인가15일 부여읍 사비로 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 세 확장에 나섰다.현장에는 이정문 더불어민주당 충남도당위원장, 김영진 국회의원, 박수현 충남도지사 후보, 김영빈 (공주·부여·청양) 국회의원 후보, 박정현 전 부여군수 등이 참석해 힘을 보탰다.김 후보는 이날 개소식에서 "6만 군민이 공감하고 동참할 수 있는 비전과 전략으로 반드시 승리하겠다"라며 "저 김민수는 오늘 부여의 새로운 미래 비전으로 '역사문화경제도시 부여'를 선언한다"라고 밝혔다.특히 그는 백제문화의 산업화와 관광·콘텐츠화를 핵심 성장 전략으로 제시하며 "이제는 역사가 산업이 되어야 한다"라고 강조했다.김 후보는 "한때 부여는 동아시아 최고의 문명도시였다"라며 "백제의 문화와 기술은 일본 아스카 문화의 토대가 됐고, 실크로드를 따라 세계와 교류했다. 오늘날 K-컬처의 DNA 역시 백제문화에서 시작됐다고 해도 과언이 아니다"라고 말했다.이어 "그동안 우리는 이 엄청난 자산을 박물관 안에 가둬두고 관광 안내판 속에만 머물게 했다"라며 "이제는 역사가 콘텐츠가 되고 공연과 축제가 되고 관광과 일자리가 되어야 한다. 사람이 모이고 청년이 돌아오는 부여를 만들겠다"라고 목소리를 높였다.또 최근 국회를 통과한 국립역사문화진흥원 설립법과 백제왕도 핵심유적 특별법을 언급하며 "부여에 찾아온 천금 같은 기회"라고 평가했다.그는 "국립역사문화진흥원이 부여에 설치되면 대한민국 역사문화 콘텐츠의 컨트롤타워 역할을 하게 될 것"이라며 "특별법을 통해 안정적인 국가예산 확보와 백제왕도의 위상 회복이 가능해질 것"이라고 강조했다.이 과정에서 박수현 후보와 박정현 전 군수, 지역 정치권의 역할을 언급하며 공개적으로 감사를 전하기도 했다.이날 김 후보는 군정 운영 방향과 핵심 공약도 함께 제시했다.우선 문화재 보호 규제 완화를 위해 '문화유산 규제완화 TF'를 구성하겠다고 밝혔다. 그는 "실제 보존이 필요한 핵심 유적과 군민 생활권을 명확히 구분해 현실에 맞는 규제 완화를 추진하겠다"라며 "정체된 구도심에 다시 활력을 불어넣겠다"라고 말했다.이어 국립호국원과 추모공원 조성 의지도 재확인했다. 김 후보는 "부여에서 태어나고 살아온 어르신들을 다시 부여에 모시는 것이 당연한 도리"라며 "제가 시작한 일은 끝까지 책임지고 완성하겠다"라고 강조했다.농민·농어촌 기본소득 정책 추진 의지도 밝혔다. 그는 "부여의 농업과 농촌을 지키기 위한 기본소득 정책이 반드시 필요하다"라며 민주당 소속 광역·기초의원들과의 협력을 약속했다.또한 김 후보는 "박수현 후보, 김영빈 국회의원 후보, 도·군의원 후보들과 하나가 되어 부여 발전을 위해 몸이 부서지더라도 끝까지 뛰겠다"라며 "새로운 부여, 더 큰 부여를 반드시 만들겠다"라고 지지를 호소했다.