통장 하나에 1시간, 이 은행이 스테이블코인을 하겠다고요?

큰사진보기 ▲2026년 5월 15일 오전, 한 시중은행 창구. 미국 영주권자인 77세 이모님이 아포스티유 공증 서류를 갖추고 아들의 통장 재발행을 신청했지만, 은행의 온라인 진위 확인 시스템이 작동하지 않아 1시간 넘게 창구 앞에서 기다려야 했다. ⓒ 김지영 관련사진보기

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"영사관 직인이 찍힌 공증 서류인데, 이걸 저희가 어떻게 위조하겠습니까?"

어제 저녁, 이모님에게 급한 전화가 왔다. 은행에 갔다가 직원에게 돌려보내졌다는 것이다. 올해 77세인 이모님은 "내가 노인이라 말귀를 못 알아듣는다고 무시하는 것 같다"며 나더러 같이 가자고 했다.이모님은 미국 영주권자로, 금융업무를 처리하기 위해 잠시 한국에 귀국한 상태다. 잠시 들어온 사이, 미국에 거주 중인 아들의 은행 업무도 대리로 처리하려던 참이었다.사실 나는 이런 일에 남들보다 조금 더 민감하다. 해외에 사는 가족이 여럿 있다 보니, 해외송금이며 공문서 인증이며 이런 복잡한 절차와 새롭게 바뀌는 금융 정책에 대해 자연스레 관심을 갖게 된다.도무지 이해가 되지 않아, 오늘 아침 직접 다른 은행을 찾았다. 이모님은 LA 총영사관에서 아포스티유(Apostille) 공증을 받은 서류를 갖추고 있었다.아포스티유란, 외교부에 따르면 1961년 헤이그에서 체결된 「외국 공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」에 따라 한 나라의 공문서를 다른 협약 가입국에서도 별도의 영사 확인 없이 인정받을 수 있도록 발행국 기관이 부여하는 국제 인증 절차이다. 쉽게 말해 '이 서류, 우리나라 공식 기관이 진짜라고 확인해줬어요'라는 국제 도장이다.신분증, 가족관계증명서, 기본증명서(상세), 영사관 공증 아포스티유까지 — 은행이 요구하는 성인 대리 업무 서류를 빠짐없이 준비한 상태였다.창구 직원은 서류를 펼쳐 보더니 한참을 멈췄다. 2023년까지는 아포스티유 서류 원본 확인만으로 업무 처리가 가능했지만, 2024년 1월 1일부터 시스템이 바뀌어 은행 직원이 영사관 전용 사이트에 접속해 서류의 진위를 직접 온라인으로 확인해야 한다는 것이었다.재차 반문했지만, 직원은 "바뀐 규정이라 어쩔 수 없다"고 했다. 기다렸다. 시간이 한참 흘렀다. 직원은 본사에 전화를 걸었다. 또 기다렸다. 그리고 결국, 그 진위 확인 사이트에서는 확인이 되지 않았다. 직원의 말에 의하면, 해당 사이트가 열리지 않아 확인할 수가 없는 것이었다. 직원은 결국 2024년 이전의 전통적인 방식 — 서류 사본을 카피해서 육안으로 확인하는 방법 — 으로 통장 재발행 업무를 마쳤다.통장 한 권 재발행하는 데 걸린 시간, 1시간이 훌쩍 넘었다. 흔히 일어나지 않는 업무이니 직원이 익숙하지 않을 수 있다고 이해했다. 하지만 본질은 다른 곳에 있다. 2024년부터 도입된 새 시스템이 현장에서 작동하지 않았고, 결국 예전 방식으로 되돌아갔다는 사실. 바뀐 시스템이 무용지물이 된 순간이었다.이모님은 종종 한국에 있는 언니에게 세금 관련 금융 업무와 필요한 물건 쇼핑을 부탁하곤 한다. 그럴 때마다 우리 가족은 나름의 '비공식 결제 시스템'을 가동한다. 한국에서 처리한 금액이 25만 원이면, 미국에서 이모님은 어머님에게 250달러를 주고, 나는 한국에서 언니에게 25만 원을 건넨다. 가족끼리라, 환율과 잔돈은 따지지 않는다.그래서 한국은행이 스테이블코인 정책을 추진한다는 소식을 처음 들었을 때, 솔직히 기대했다. 국경 없이, 더 싸고, 더 빠르게 돈을 보낼 수 있다는 스테이블코인이라는 기술. 하지만 오늘 은행에서의 경험은 그 기대를 정면으로 꺾었다.이유는 단순하다. 아포스티유 확인 시스템 하나 제대로 구동하지 못하는 이 현장이, 머지않아 스테이블코인이라는 전혀 새로운 화폐를 취급하게 된다는 사실이다.스테이블코인은 달러나 원화 같은 법정통화에 1:1로 가치를 고정한 디지털 자산이다. 블록체인 기술로 작동하며, 국경을 넘는 송금을 더 싸고 더 빠르게 처리할 수 있다. 현금이나 통장 잔고가 '1차원의 돈'이라면, 스테이블코인은 블록체인 위를 달리는 '제3의 돈'이다.한국은행은 2025년 10월 보고서를 통해 방향을 공식화했다. 스테이블코인의 가치는 원화에 1:1로 연동하고, 발행과 운영은 시중은행 등 금융기관이 맡는다. 카카오뱅크 같은 인터넷은행이나 민간 핀테크 기업은 사실상 배제된 구조다.내 걱정은 단순히 우리 가족만의 문제가 아니라는 것이다. 재외동포청이 발표한 '2025 재외동포현황'에 따르면, 해외에 체류 중인 재외동포는 181개국 700만 명에 이른다. 이들 가족이 한국의 전통 은행을 통해 스테이블코인을 사용하게 될 때, 오늘 내가 겪은 것과 비슷한 일이 반복된다면 어떻게 될까.더 두려운 것은 외부의 시선이다. 송금 지연, 시스템 오류, 잘못된 정산 — 조금이라도 일이 잘못되면, 이를 바라보는 외국인들의 시선은 개인의 불편을 넘어 한국 금융 시스템 전체의 신뢰 문제로 번질 수 있다.오늘 은행에서 목격한 장면은 상징적이다. 새로 도입한 전자 확인 시스템은 작동하지 않았고, 결국 종이 서류를 복사하는 예전 방식으로 돌아갔다. 시스템이 바뀌어도 현장 운용이 따라가지 못하면 무용지물이 된다는 것.이 구조적 문제는 스테이블코인이라고 다르지 않다. 수십 년간 종이 서류와 도장 문화를 따르던 시스템 위에서 일해온 창구 직원들이, 블록체인 지갑과 스마트 컨트랙트를 능숙하게 다루는 날이 과연 얼마나 빨리 올 수 있을까.기술은 바뀌어도 그것을 운용하는 사람과 조직의 관행은 하루아침에 바뀌지 않는다. 블록체인이라는 새 옷을 입어도, 현장 준비 없이는 기존 창구의 느린 관행 위에서 굴러가게 되지 않을까.은행 문을 나서며 괜히 씁쓸했다. 진짜 혁신은 독점이 아니라 개방에서 나온다. 민간 핀테크와 블록체인 기업이 일정한 규제 틀 안에서 참여할 수 있을 때, 스테이블코인은 비로소 국경을 넘나드는 수많은 가족과 글로벌 생활자의 삶을 바꾸는 도구가 될 수 있다.현장을 모르고 설계한 '디지털 금융 혁신'은, 혁신이 아니라 또 하나의 서류 뭉치에 불과하다.