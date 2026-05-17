최근 극우화 사태는 구식 도덕, 구식 사회 교과서 영향

▲시작부터 “우리는 그렇게 생각한다” 로 편견 가득한 하나의 생각으로 종결 낸다. 학생들의 생각을 여러 가지로 취합하거나 묻지 않는다. 양성평등을 해야 한다고 하지만 그에 대한 근거가 추상적이다. ⓒ 성공회대학교 민주주의연구소 관련사진보기