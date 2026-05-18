집안 정리 잘하고 싶은데 버리기가 힘들다면 꼭 보세요

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큰사진보기 ▲남편의 출퇴근 바지칸살이 빠져 입을 수 없는 바지들을 정리했다. 바지칸이 몸사이즈만큼이나 홀쪽해졌다 ⓒ 이선주 관련사진보기

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1. 나는 정리는 좋아한다. 하지만 남의 집을 정리하는 것은 좋아하지 않는다. 누가 물어보면 알려줄 수는 있지만 내가 적극적으로 그 사람의 물건을 만지고 옮기는 것은 좋아하지 않는다(직업으로 정리수납컨설턴트를 하기 어려운 이유).



2. 나는 많은 물건의 정리법을 좋아하는 것이 아니라 물건 수를 줄이고 그 물건들에 할애 할 시간을 나를 위한 시간으로 만들기를 원한다(나는 물건이 마구 있는 것을 좋아하지 않고 ,한번에 여러가지 일을 해 내는 멀티플레이어가 아니어서 물건이 많으면 그것들을 정리를 해야 하는 것이 우선순위가 된다. 거기에 시간을 할애하느라 정작 내가 하고 싶은 일들을 할 시간이 없다. 지금 오마이뉴스에 글을 쓸 수 있는 것도 물건의 수를 줄인 덕분이다).

큰사진보기 ▲남겨진 그릇주방 지킴이용 스텐 밥그릇 국그릇 세트와, 몇 년에 한번쯤 사용하는 큰 접시는 남겼다. ⓒ 이선주 관련사진보기

큰사진보기 ▲정리한 만화책 일부황미나님 만화책. 다시 읽어보니 어릴 때와 지금의 느낌이 다르다 ⓒ 이선주 관련사진보기

큰사진보기 ▲늘어나는 펜. 가끔씩 필사하는 요즘 자꾸 펜 욕심이 생긴다. 보라색이라고 해서 같은 보라는 하나도 없더라^^ ⓒ 이선주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그와 브런치에 실릴 수 있습니다.

며칠 전 남편의 바지를 많이 정리했다. 건강 때문에 다이어트를 해 살이 빠져 더 이상 입을 수가 없게 된 것이다. 원래는 진즉부터 정리해야 했는데 남편이 '아깝기도 하고 혹시나 다시 살이 쪄서 입을지도 모른다'면서 버리지 못하게 해 계속 드레스룸에 걸려 있었다.계절이 바뀔 때마다 버리냐, 마냐를 반복했는데 다시 입은 바지는 하나도 없었다. 이번에도 혹시 모르니 남겨두자는 남편에게, "저 바지를 입으려고 다시 살 찌울 거야? 이젠 미련 버리자. 저 바지를 다시 입게 되면 건강이 안 좋아진 거야. 저 바지에 몸을 맞출 거야?" 하니 오케이를 했다. 예전 같았으면 나도 그냥 두었을 수도 있는데 지금은 물건에 대한 생각이 많이 바뀌어서 그럴 필요가 없다고 생각했다.나는 원래 정리를 좋아해서 2024년말까지 정리수납과정을 수강하고 2025년에 정리플랫폼 교육을 받았다. 처음에는 직업으로 가져보면 어떨까 해서 수강을 했는데 수료를 하고 나서는 마음이 많이 바뀌었다. 정리를 좋아하는 것과 직업으로 하는 것은 다르다. 내 집을 정리하는 것과 비용을 받고 타인의 집을 정리하는 것도 다르다.내 집은 내가 편리하게 동선을 짜고 물건을 배치하면 되지만 직업으로서는 예쁘게 차곡차곡 배치해 줘야 한다. 하지만 수료를 통해 '내가 좋아하는 정리'에 대한 생각을 가다듬을 수 있게 만들어줬다.또한 '정리에 대한 생각'도 나름대로 정립하게 되었다. 내 집에 대한 정리를 내 손으로 잘 하고 싶다면 물건을 정리하기 전 내 마음을 먼저 들여다 봐야 한다. 정리할 때 물건만 정리하려 하면 아무리 해도 정리가 안 된다.정리는 물건을 버림(나눔이던 팔던 어쨌든 내 집에선 버리는 것임)과 정돈(또는 수납)이 합쳐진 것인데, 많은 사람들이 버리지는 못하고 정돈을 하기 때문에 물건이 자리만 이동해서 차곡차곡 쌓이게 되는 것이다.어떤 집에 가보면 물건이 엄청 많은데 차곡차곡 잘 쌓여있어(일명 테트리스를 잘 한다고 한다) 보기에는 정리가 잘 되어 있고 물건이 적은 것처럼 보이지만 꺼내 놓으면 어마어마한 집들이 있다.그 사람은 정리를 잘 한다기보다는 수납을 잘 한다는 것이 더 맞을 수도 있다.쓰지 않으면서 집착하는 물건이 있다면 '어떤 물건을, 왜? 버리지 못하는가'에 대해 자세히 생각해 봐야 한다. 나는 노트에 쓰는 방법을 잘 한다. 훨씬 생각이 잘 된다. 이것은 꽤 좋은 효과가 있다.마음을 정리하는 데도 큰 도움이 된다. 버리지 못하는 나의 마음부터 정리하고, 버리고 남은 물건은 차곡차곡 쌓고 끼워 넣으면 된다.인터넷에 보면 수납법이 너무도 잘 나와 있다. 수납법도 다양하니 이것저것 하다 보면 나와 잘 맞는 것이 생긴다 . 어느 정도 규칙이 있기 때문에 하다 보면 정리력도 는다. 그러다 보면 어느 순간 집안이 바뀌어 있고 마음도 바뀌어 있을 것이다. 집안도 산뜻하고 마음도 산뜻할 것이다. 사용하지 않지만 내 마음에 정말 큰 위로가 되는 것이 있다면 남겨둬도 좋다. 아까워서 못 버리는 것이 아니면 된다. 어느 날 더 이상 위로가 되지 않는다면 그때 처분하면 된다.지금은 정리 컨설팅을 업으로 하는 사람들도 많아졌고 바쁜 일상에 내 집을 정리할 시간이 없어 정리컨설팅업체에 맡기는 사람도 많아졌다. 반찬을 사 먹고 가사 관리사를 쓰는 것처럼 시대가 그렇게 변한 것이다. 그런데 정리업체를 불러도 버릴지 남길지는 내가 결정해야 하고 하루 이틀에 그것을 다 결정하는 것이 쉽지 않아 컨설팅 당일엔 정신이 없다.나중에 보면 무엇이 어디로 들어가 있는지도 잘 모르고 많은 물건이 자리만 이동해 꽂혀있는 것을 보게 된다. 요즘엔 정리업체에서 유지서비스도 하고 있긴 하지만 결국 내 물건이고 버리는 시점에서는 내가 결정해야 한다. 한번에 왕창 버리고 정리하는 것도 방법이겠지만 조금씩 자주 내 손으로 해 보는 방법도 지금까지 나와 함께 한 내 물건에 대한 애정일 수 있다.나도 한때 적당히 많은 물건을 가지고 있었고 집착하고 버리지 못하는 것들이 있었다. 그것들을 버릴 때 아주 많은 생각을 하고 마음을 가다듬을 시간이 필요했다. 그 중에 내가 버릴 때 정말 큰 마음을 먹었던 두 가지이다. 크게 비싼 것들도 아니고 남들이 보면 별 물건 아닐 수도 있는데 나에게는 버리려고 맘 먹기가 아주 힘든 것이었다.결혼 할 때 엄마가 사준 그릇과 큰 냄비. 70년대생 내 나이 때 여자들이 대부분 그러했듯이 나도 결혼할 때 오지도 않을 손님들의 그릇까지 엄마가 아주 잘 갖춰 주셔서 이사할 때마다 짐이었다 . 모든 그릇을 다 사용한 것은 신혼 시절 남편 직장 사람들 집들이 때 딱 한 번 사용했다. 지금 같으면 배달 음식도 시키고 1회용 그릇도 사용했 을덴테 그때는 그러지를 못했다.결혼 당시에는 그릇 취향도 없고 관심도 없어 사주는 대로 가져온지라 나이 먹으면서 취향이 생기니 잘 사용하지 않게 되었다. 식구 수도 적고 내가 음식 하는 것을 즐겨하지도 않고 또 플레이팅을 크게 신경쓰지 않는 편이어서 많은 그릇이 필요 없었다. 게다가 곰솥, 빨래 삶는 솥 등등 엄마의 눈으로 갖춰 주었던 그것들은 이사 다닐 때마다 집 창고에 항상 숨어 있었다.그런데도 버리지 못한 것은, 그것을 버리면 꼭 엄마의 마음을 버리는 것 같아서다. 그러다가 내가 엄마라면, 정말 딸을 생각하는 엄마라면 '쓰지 않는 저 물건들을 가지고 딸이 마음 무겁게 살기를 바랄까?' 하는 생각이 들었다. 아니었다. '내가 사준 것이니 꼭 이고 지고 살아라' 한다면 그건 좋은 엄마가 아니었다.'마음을 버리는 것이 아니다'라고 생각하니 마음이 한결 가벼워졌다. 멀쩡한 것은 아름다운 가게에 기부하고 흠이 있는 것들은 버렸다. 큰 솥들은 재활용장에 내어 놓으니 바로 없어졌다. 끌차를 끌고 가 아름다운 가게에 기부하고 나오는 데 섭섭하기도 했지만 무거운 짐을 내려놓은 듯 한 줄기 시원한 바람이 가슴속을 지나갔다.만화책. 어릴때 책을 좋아했다. 집에는 책이 별로 없어 학교 도서관이나 마을 도서관을 이용했다.만화책도 좋아했는데 내 어릴 적 만화책은 거의 해적판이었고 고교때는 주로 만화방을 이용했다.좋아하는 것은 여러 번 읽는지라 성인(많이 성인=중년)이 되어서 또 읽고 싶은 만화책을 모으기 시작했다.새 책처럼 소중히 다루며 간직하기를 몇 년, 이것도 정리해야겠다 마음 먹고 일단 다시 한 번씩 읽어보고 결정하자 하고 한 권씩 다시 읽었다. 그런데 재미는 있었는데 내용이 다 회색빛이었다. 사랑 이야기가 들어가기는 하지만 어찌 이리 다 울적한 스토리일까. 특히 캔디는 친척 관계의 매칭이 전혀 이해할 수 없었다. 책은 새 책처럼 너무 잘 유지했던 거라 나처럼 만화책을 좋아하는 분들께 팔았다. 그 후에 아까워지면 어쩌나 할 줄 알았는데 생각이 안 났다.다른 책들도 마찬가지였다 . 책이 꼭 나의 머리속의 지식을 말해주는 것 같아서 버리지 못했는데 책이 많아도 그게 내 지식은 아니었다. 특히나 나이 먹으며 머리속에 있는 것들은 자꾸 날아가 버리고 노안으로 인해 책 읽기도 힘들었다. 먼지가 쌓이니 청소하기만 힘들고 잦은 이사를 했던 내게 그것들은 너무 큰 짐이었다. 필사하고 싶은 책 몇 권만 남기고 나눔하고 재활용장에 버리고 깨끗했던 책장은 중고가구점에서 수거를 해 갔다.그릇, 책, 일단 마음을 끊으니 아무것도 아니었다. 나는 소모하는 물품들은 사지만 남겨질 것 같은 것들은 잘 사지 않기로 했다. 꼭 사야 한다면 필요한 수명을 부여한다. 그 수명이 다 했을 때 내가 마음이 변하지 않았으면 계속 사용하고 마음이 변하면 나눔을 하든 버리든 처분을 한다.이렇게 쓰니 집에 물건이 몇 개 없는 미니멀리스트가 된 것 같은데 나는 미니멀리스트는 아니다.불편한 건 참지 못한다. 접시 등등 그릇은 많지 않지만 작은 스텐 냄비들이 많다. 플레이팅을 따로 하지 않고 먹기 위해서다.글씨 쓰기에 재미를 붙인 요즘은 펜도 자꾸 사 모은다. 그렇지만 또 이게 나에게 짐이 되는 시점이 오면 나는 미련을 갖지 않고 정리할 것이다. 물건은 필요에 의한 것일뿐 마음은 주지 않기로 했다.