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정치

26.05.15 17:48최종 업데이트 26.05.15 17:50

이앙기 탄 이 대통령, 농민들과 막걸리도 한잔

"농업은 핵심 전략산업, 농민 삶 실질 개선해야" 메시지 다음 날 현장 소통 행보 펼쳐

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이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면에서 이앙기로 모내기를 하고 있다. 2026.5.15
이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면에서 이앙기로 모내기를 하고 있다. 2026.5.15 ⓒ 연합뉴스
이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 모내기 현장에서 모를 이앙기로 옮기고 있다. 2026.5.15
이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 모내기 현장에서 모를 이앙기로 옮기고 있다. 2026.5.15 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산 1리 마을을 찾아 직접 모내기 작업을 했다. 농민과 함께 벼 모판을 이앙기에 실은 뒤 직접 탑승해 모를 심었다. 모내기 이후에는 드론 방재 작업도 지켜보고, 마을 주민들과 둘러 앉아 막걸리와 새참을 먹으면서 간담회를 진행했다.

이날 일정은 지난 14일 주재한 수석보좌관회의의 연장선상이기도 하다. 이 대통령은 당시 "농업은 식량주권과 국민의 생존을 책임지는 대한민국의 핵심 전략산업"이라며 "농민의 삶의 질을 실질적으로 개선할 수 있는 다양한 정책수단을 총동원 해야 한다"고 했다.

특히 당시 회의에선 경제성장수석실 주도로 ▲ 농지 세제·부담금 정상화 ▲ 시장개방에 대응한 농업 분야 상생 기반 구축 ▲ 국민주권정부의 쌀 정책 방향 등이 보고됐는데, 이날 현장에선 생생한 농민의 목소리를 듣는 자리가 마련된 셈이다.

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면에서 모내기 후 주민들과 새참을 먹고 있다. 2026.5.15
이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면에서 모내기 후 주민들과 새참을 먹고 있다. 2026.5.15 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 모내기에 앞서 주민들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.15
이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 모내기에 앞서 주민들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.15 ⓒ 연합뉴스

한편 역대 대통령들도 모내기철엔 농촌을 찾아 모내기 작업을 하거나 농민과 소통하는 행보를 한 바 있다.

전직 대통령 윤석열은 2023년 5월 충남 부여군 임천면을 찾아 모내기 작업을 했다. 문재인 전 대통령은 2019년 5월 경북 경주시 옥산마을을 방문해 모를 심고 '농업용 드론'을 이용한 비료 살포 작업도 했다.

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 모내기 후 주민들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.15
이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 모내기 후 주민들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.15 ⓒ 연합뉴스
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#이재명대통령#농업#모내기작업#이앙기#현장소통

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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