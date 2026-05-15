울산시 '기업 현장지원' 견학 온 세종시·행정중심복합도시건설청

큰사진보기 ▲세종시와 행정중심복합도시건설청 합동 방문단은 15일 울산의 기업 현장지원 및 규제개선 사례 벤치마킹을 위해 울산시청을 방문 서남교 울산시장 권한대행과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 올산시 제공 관련사진보기

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15일 세종시와 행정중심복합도시건설청 합동 방문단이 울산의 기업 현장지원 본따르기(벤치마킹)를 위해 울산시청과 현대자동차 전기차 신공장(울산이브이(EV)공장)을 방문했다.앞서 울산시는 투자기업의 현장 애로사항을 신속히 해결하기 위해 전담 조직 운영과 유관기관 협업을 강화하고 있고, 특히 기존 투자협약을 체결한 투자기업을 대상으로 운영 중인 '전담공무원 기업 지원 제도'를 올해부터는 울산 내의 모든 투자기업으로 확대 운영하고 있다.따라서 이날 방문은 세종시와 행복청 관계자들이 울산시의 기업 현장지원 행정 운영체계와 대규모 투자기업 지원 사례 등 정책적인 비결(노하우)을 배우기 위해 마련됐다.세종시 이승원 경제부시장과 행복청 최형욱 차장을 비롯해 관계자 등 10여 명으로 구성된 방문단은 이날 오전 울산시청 본관 2층 대회의실에서 울산시 기업현장지원과의 운영체계와 주요 기업지원 사례, 울산경제자유구역의 관리·운영, 투자유치 지원 등에 대해 들었다. 또 인·허가 지원, 규제개선, 부서 및 유관기관 간 협업체계 등 질의응답의 시간도 가졌다.방문단은 이어 현대자동차 울산EV공장(전기차공장)으로 이동해 의장공장 생산라인을 중심으로 인공지능(AI) 기반 공정관리, 자동화·지능화된 생산체계(시스템) 운영 현황을 살폈다.시설 관람에 앞서 울산EV공장에서는 공장 건설사업 추진사항과 공장 운영 현황에 대한 설명이 이뤄졌고 행정 지원 성과도 함께 공유했다는 전언이다.세종시 및 행복청 관계자는 "울산시는 기업 지원을 위한 체계적인 행정체계(시스템)와 현장 대응력이 뛰어난 것으로 평가받고 있다"라며 "이번 방문을 통해 실질적인 정책 적용 방안을 모색할 계획"이라고 밝혔다.울산시 관계자는 "우리 시의 기업현장지원 행정 모형(모델)이 타 기관으로 확산되고 있는 것은 매우 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 기업하기 좋은 환경 조성을 위해 우수사례를 적극 공유하고 선도적인 역할을 이어가겠다"라고 말했다.울산시는 기업현장지원과를 중심으로 대규모 투자사업에 대한 전담 행정지원 체계를 구축·운영하고 있으며, 이러한 현장 밀착형 지원 모형이 성과를 내면서 최근 타 지방정부의 본따르기 방문이 꾸준히 이어지고 있다.앞서 지난 2024년부터 현재까지 대전시, 전라남도의회, 여수상공회의소, 창원시 등 여러 지자체와 기관이 울산시의 기업현장지원 행정 운영 사례를 본따르기 한 바 있다.특히 기업 전담 창구 운영, 인·허가 신속 처리, 기관(부서) 간 협업 체계 등은 대규모 투자사업을 추진하는 지방정부로부터 대표적인 우수 사례로 평가받고 있다.