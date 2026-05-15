TK신공항 부지 찾은 이 대통령 "사업 추진 지연, 매우 안타까워"

이재명 대통령이 15일 대구경북통합신공항 건설 예정부지인 대구 군위군과 경북 의성군을 찾아 사업 추진 현황과 현장 여건 등을 살펴봤다.
안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "이 대통령은 현장에서 대구시와 국방부, 국토교통부 관계자들로부터 사업 개요와 추진 경과, 향후 계획, 군공항 및 민간공항 이전 현황 등에 대한 설명을 들었다"며 이를 전했다.
그에 따르면 대구시 관계자는 이 대통령에게 통합신공항 건설 효과로 "도심 군공항의 외곽 이전과 현대화로 국가안보 역량을 강화하고, 군공항 소음과 고도 제한에 따른 주민 불편 및 사회적 갈등 비용을 해소할 수 있을 것"이라고 설명했다.
아울러 "민간공항의 확대 이전을 통해 대구경북이 국가균형발전을 위한 5극3특 전략의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있을 것"이라며 중앙 정부 차원의 지원 필요성도 함께 밝혔다.
이와 관련 대구시 관계자는 "군 공항 건설에 필요한 막대한 재원 조달 과정에서 과도한 금융비용 부담이 발생하고 있고, 사업 장기화에 따른 리스크 역시 대구시에 집중되고 있는 상황"이라며 "안정적인 사업 추진을 위한 최소한의 국가적 지원이 필요하다"고 요청했다.
이에 대해 이 대통령은 "재원 문제 등으로 사업 추진이 지연되고 있는 상황에 대해 매우 안타깝게 생각한다"고 했다. 또한 사업 장기화로 인해 추가되는 비용 규모와 재정 부담이 어느 정도인지 현장 관계자들에게 물었다.
한편 이 대통령은 지난해 10월 대구 타운홀미팅 때 군 공항 이전 건설에 대한 정부 재정 투입 여부를 검토하겠다고 밝힌 바 있다.
다만 당시에도 "쉽게 약속하긴 어렵다. 규모나 얼마 정도를 지원해야 하는지. 또 그로 인해서 발생할 편익은 얼마인지를 충분히 검토해서 실현가능하게 해야 한다"고 말했다(관련기사 : "이건 나라의 갑질" 주호영 호소에 이 대통령 "말씀 맞다" https://omn.kr/2fs1m
).