[사진] 부산 도심의 허파 '황령산'... 개발과 보존의 기로

큰사진보기 ▲도시를 내려다보는 황령산 정상석(뒤로는 해운대 고층 빌딩 모습). 지방선거를 앞둔 지금, 부산은 ‘개발’과 ‘보존’ 사이 어떤 선택을 할 것인가. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲도심을 감싸 안은 황령산의 숲과 물만골 마을. 이 풍경은 개발의 대상인가, 후손에게 남겨야 할 유산인가. ⓒ 정남준 관련사진보기

부산 도심의 허파로 불리는 황령산이 다시 정치의 중심에 섰다. 봉수전망대와 케이블카 설치를 골자로 한 황령산 개발사업이 속도를 내면서, 지역사회에서는 "미래 관광자원 확보"와 "도심 자연 훼손" 사이의 논쟁이 재점화되고 있다.특히 내년 지방선거를 앞두고 황령산 개발은 단순한 관광 인프라 사업을 넘어, 부산의 도시 철학과 미래세대 환경권을 둘러싼 중요한 정책 검증 대상으로 떠오르는 분위기다.부산시는 황령산 일대에 전망시설과 케이블카 등을 조성해 새로운 관광 거점을 만들겠다는 구상을 추진해 왔다. 사업 시행 측은 부산의 야경과 해안 경관을 연결하는 랜드마크 조성을 통해 지역경제 활성화와 관광 경쟁력을 높일 수 있다고 강조한다. 실제로 황령산은 부산진구·남구·수영구를 잇는 도심 중심부에 위치해 접근성이 뛰어나고, 정상부에서는 광안리와 해운대, 부산항까지 한눈에 조망할 수 있다.그러나 개발이 본격화될수록 우려의 목소리도 커지고 있다.환경단체와 일부 시민들은 황령산이 단순한 유휴부지가 아니라 부산 도심 생태축의 핵심 공간이라는 점을 강조한다. 도심 열섬을 완화하고 생물 다양성을 유지하는 녹지 공간인 만큼, 대형 구조물 설치와 교통 유입 확대가 산림 훼손과 경관 파괴로 이어질 수 있다는 주장이다.황령산은 이미 시민들의 쉼터다. 정상에 오르면 부산 도심이 한눈에 들어오고, 계곡과 숲은 계절마다 다른 풍경을 보여준다. 시민들에게는 운동 공간이자 사색의 장소이며, 관광시설 없이도 충분히 기능해온 공공 자산이라는 평가가 적지 않다.문제는 한 번 훼손된 자연은 쉽게 되돌릴 수 없다는 데 있다. 경제효과는 수치로 계산될 수 있지만, 자연환경의 가치는 같은 방식으로 환산되기 어렵다. 오늘의 편익을 위해 미래세대가 누려야 할 환경 자산을 줄이는 선택이 정당한가에 대한 질문도 이어진다. 특히 지방선거를 앞두고 개발 이슈가 다시 부상하면서 시민사회는 정치권을 향해 보다 분명한 입장을 요구하고 있다. "눈에 보이는 개발 성과"보다 "장기적인 도시 지속가능성"을 우선해야 한다는 목소리가 적지 않다.황령산 개발을 둘러싼 논쟁의 핵심은 결국 하나다. 부산은 앞으로 어떤 도시가 될 것인가. 케이블카와 전망대를 갖춘 관광도시인가, 아니면 자연과 공존하는 지속가능한 도시인가. 양립 가능성을 말하는 이들도 있지만, 개발의 규모와 방식에 따라 결과는 크게 달라질 수 있다. 따라서 단순한 찬반 구도를 넘어 충분한 공론화와 환경적 검증, 시민 합의가 선행돼야 한다는 지적이 나온다.지방선거는 결국 도시의 방향을 결정하는 과정이다. 황령산을 둘러싼 논쟁 역시 특정 사업의 문제가 아니라, 부산이 후손들에게 어떤 도시를 남길 것인가에 대한 선택이 될 가능성이 커지고 있다.