청와대 "삼성전자 총파업 때 긴급조정권 발동 검토? 그럴 단계 아냐"

큰사진보기 ▲이규연 홍보소통수석이 15일 청와대 기자회견장에서 정부 인사 발표 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.5.15 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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삼성전자 노조 총파업 가시화에 정부의 '긴급조정권' 발동 가능성까지 거론되고 있는 가운데, 청와대는 "아직 (긴급조정권 발동을) 결정할 수 있는 단계는 아니다"면서 "노사 간의 협의가 잘 마무리되길 바라고 있다"고 밝혔다.이규연 청와대 홍보소통수석은 15일 브리핑에서 "긴급조정권 발동을 실제 검토 중인가"란 취지의 질문을 받고 이러한 입장을 밝혔다. 다만 그는 "그냥 (노사 간 합의를) 그냥 바라고 있는 것만은 아니다"고도 밝혔다.구체적으론 "(삼성전자가) 적어도 국가경제에 참여하는 비중이나 역할이 엄청나게 크지 않나. (국민) 10명 중 1명은 삼성전자 주식을 직간접적으로 갖고 있는 상태고 1700개 정도의 협력업체가 있는 것으로 알려져 있다"면서 "절대로 파업 같은 상황이 오지 않기를 (바라면서) 보고 있는 것이고 그래서 지금 상당한 우려와 걱정의 눈으로 보고 있다"고 말했다.참고로 김정관 산업통상부 장관은 지난 14일 페이스북을 통해 삼성전자 노사 양측의 대화 재개를 촉구하면서 "산업부 장관으로서는 만약 파업이 발생한다면 긴급조정도 불가피하다고 생각한다"고 밝힌 바 있다.이에 대해 이 수석은 "산업부 장관으로서의 할 말은 했다고 생각한다"고 평했다. 그는 "거시경제를 총괄하는 것이 재정경제부이고 실물경제를 총괄하는 것이 산업부, 노동정책을 관장하는 것은 노동부이기 때문에 각자 부서의 역할을 하고 있다고 생각한다"고 말했다.노조의 파업·쟁의행위가 국민의 일상생활을 위태롭게 할 위험이 있거나 국민경제를 해칠 우려가 있을 때 발동되는 긴급조정권을 결정할 권한이 노동부장관에게 있긴 하지만, 기업을 대변하는 산업부 장관으로서 할 수 있는 말이라고 평한 셈이다. 참고로 노동부는 "긴급조정권은 검토한 바 없다"는 입장으로, 김영훈 노동부장관은 '노사 협의가 필요하다'는 입장을 견지 중이다.한편, 이 수석은 국민의힘이 최근 이재명 대통령의 지역 방문을 두고 '관권선거'라면서 법적조치를 예고한 것에 대해 "코멘트할 정도의 것도 아니라고 생각한다"며 해당 일정들은 지방선거와 무관하다고 반박했다.이 수석은 관련 질문에 "대통령께서는 대통령으로서 할 일, 또 명분이 있는 행사, 또 가야 될 곳을 가고 계신다"라며 "지방선거하고는 전혀 무관하다"고 답했다.앞서 송언석 국민의힘 원내대표는 본인 페이스북에 이 대통령의 울산 남목마성시장(5.13), 성남 모란시장(5.14) 방문 등을 지적하면서 "대통령의 선거운동이 한 번만 더 진행된다면, 국민의힘은 즉시 대통령의 노골적인 선거운동에 대한 법적조치를 추진하겠다"고 한 바 있다.