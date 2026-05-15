"오송참사를 흠집이라니"... 유가족, 이기용 전 교육감 사과 촉구

오송참사 유가족 협의회 등 3개 단체가 14명이 사망한 오송참사 사건에 대해 "김영환 지사를 흠집 내기 위한 수재 사건"이라고 발언한 이기용 전 충북교육감에게 2차 가해 중단과 즉각 사과를 요구했다.
이들은 또 국민의힘 김영환 충북도지사 후보와 윤건영 충북교육감 후보를 향해 이기용 전 교육감의 선거대책위원회 직책을 즉각 해촉할 것을 촉구했다.
15일 오송참사유가족협의회와 오송참사생존자협의회, 오송참사시민대책위원회 등 3개 단체는 공동성명을 통해 이기용 전 충북교육감을 강도 높게 비판했다.
이들 단체는 "오송참사에 대한 유가족과 생존자의 고통이 여전한 상황에서 또다시 고통을 주는 발언이 나왔다"며 "참사를 정치적 '흠집' 정도로 취급한 것으로, 명백한 2차 가해"라고 지적했다.
그러면서 "오송참사는 이기용 전 교육감이 말한 것처럼 '흠집'이 아니라 국가와 지방정부의 대응 실패로 발생한 사회적 참사"라며 "아직 진상 규명과 최고 책임자 처벌도 끝나지 않은 현재 진행형 참사"라고 강조했다.
단체는 또 "오송참사를 김영환 후보에 대한 '흠집'이라 표현하고 '충북도민의 사랑' 등을 언급하는 것은 사회적 문제에 대해 극도로 무지하거나 인면수심이 아니고서는 할 수 없는 표현"이라고 강하게 비판했다.
윤건영 후보와 김영환 후보에 대해서도 이기용 전 교육감의 선대위 직책을 즉각 해촉하라고 요구했다. 현재 이기용 전 교육감은 윤건영 교육감 후보 선대위에서 명예선대위원장을, 김영환 지사 후보 선대위에서는 상임고문을 맡고 있다.
이들은 "이기용 전 교육감이 사회적 참사와 유가족의 고통을 '흠집'으로 표현하고, 참사를 단순 '수재 사건'으로 축소하는 발언을 했음에도 (두 후보가) 입장을 내놓지 않는다면, 이는 사실상 해당 발언에 대한 묵인 또는 동조로 비칠 수밖에 없다"고 지적했다.
한편 김영환 국민의힘 충북지사 후보는 지난 13일 선거대책위원회 출범식을 열었다.
이날 축사에 나선 이기용 전 교육감은 "(김영환 후보가) 충북을 위해, 고향을 위해 미친 듯이 일해보고 싶다고 했다"며 "지난 4년 동안 신들린 듯 일했고, 도민을 위해 낮은 자세와 겸손한 자세로 끝없이 봉사해왔다"고 말했다.
이어 그는 축사 도중 오송참사를 언급하며 "충북이 확 변했다. 이러한 김영환 후보, 명품 김영환을 흠집을 내기 위해서 오송 수재(水災) 사건이라는 흠집을 냈다만 충북도민의 사랑으로 모든 흠집이 다 가려졌다"고 주장했다(관련 기사: '김영환 선대위' 상임고문 이기용 "오송참사, 흠집내기 위한 것" 발언 논란 https://omn.kr/2i7jl
).
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.