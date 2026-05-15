"오송참사를 흠집이라니"... 유가족, 이기용 전 교육감 사과 촉구

▲오송참사유가족협의회 등 3개단체가 14명이 사망한 오송참사 사건에 대해 “김영환 지사를 흠집 내기 위한 수재 사건”이라고 발언한 이기용 전 충북교육감에 대해 2차가해를 중단하고 즉각 사과하라고 요구했다. 사진은 올초 설날을 맞아 희생자 유가족이 합동 차례를 지내고 있는 모습 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기