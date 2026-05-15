강철민 태안군수 후보, 양대노총과 정책협약

큰사진보기 ▲15일, 서부발전 태안화력발전소 정문 앞에서 열린 ‘석탄화력발전소 폐지 총고용 보장과 공공 중심의 정의로운 전환을 위한 정책협약식’ 모습. ⓒ 강철민후보캠프 관련사진보기

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더불어민주당 강철민 태안군수 후보가 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 노동자 고용 불안 해소와 지역경제 위기 극복을 위해 노동계와 본격적인 연대에 나섰다.강 후보는 15일, 서부발전 태안화력발전소 정문 앞에서 양대 노총 공공부문 석탄화력발전소 비정규직 노동조합과 함께 '석탄화력발전소 폐지 총고용 보장과 공공 중심의 정의로운 전환을 위한 정책 협약식'을 개최했다.이번 협약은 정부의 탈석탄 정책으로 인해 직접적인 고용 위기에 직면한 발전노동자들의 생존권을 보장하고, 에너지 전환 과정에서 태안 지역의 피해를 최소화하기 위한 법적·제도적 대책을 마련하고자 추진됐다.양측이 서명한 정책 협약서에는 에너지 공공성 강화와 노동자 보호를 위한 6대 핵심 과제가 명시됐다. 구체적으로는 ▲ 발전소 비정규직 업무의 공공성 강화 및 재공영화 ▲ 노동자·주민 참여형 '정의로운 전환 기본계획' 수립 ▲ 지역사회 공동 대응을 위한 사회적 거버넌스 구축 ▲ 석탄화력발전소 폐지 노동자 실질 지원 대책 마련 ▲ 공공 주도의 재생에너지 확대 및 산업 전환 ▲ '폐지지역 지원 특별법' 등 관련 법률 제정 추진 등이 포함됐다.특히 강 후보와 노동조합은 '공공재생에너지법', '정의로운 탈석탄법', '한국발전공사법' 등 국회 차원의 입법이 시급하다는 데 뜻을 같이하고, 향후 중앙정부 및 국회와의 긴밀한 협력을 통해 제도적 기반을 다져나가기로 합의했다.강철민 후보는 "국가적 정책이라는 명분 아래 현장을 지켜온 발전노동자들의 고용 불안과 태안 주민들의 희생이 외면받아서는 안 된다"며 "정의로운 전환의 핵심은 노동자의 고용 안정과 지역경제 보호가 동시에 이루어지는 것"이라고 목소리를 높였다.이어 "중앙정부 및 충남도와의 강력한 협력 체계를 구축해 태안이 에너지 전환 시대의 소외 지역이 아닌, 재생에너지 산업의 새로운 메카로 도약할 수 있도록 모든 역량을 동원하겠다"고 약속했다.이와 함께 더불어민주당 태안군 후보자 일동은 이번 정책 협약을 기점으로 발전노동자들과의 상시 소통 창구를 개설하고, 현장의 목소리를 직접 반영한 실질적인 에너지 전환 정책을 지속적으로 구체화할 방침이다.