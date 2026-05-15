교육감 선거가 '안갯속 투표'로 전락한 이유, 여기에 있다

"선생님, 이번에 교육감 누구 뽑아야 해요?"

"글세, 나중에 선거공보 오면 잘 읽어보고 선택하렴."

"근데, 선생님은 누구 찍으실 거예요?"

"음... 글쎄다. 지지하는 후보가 있긴 한데..."

큰사진보기 ▲대전교육감 후보 등록왼쪽부터 성광진, 오석진, 정상신, 맹수석, 진동규 이렇게 다섯 명이 14일 대전 교육감 후보로 등록했다. ⓒ 대전KBS <뉴스 9> 화면 갈무리 관련사진보기

AD

며칠 전에 고3 제자와 나눈 대화다. 생일이 빨라 투표권이 있는 학생이었는데, 난 학생의 질문에 제대로 답하지 못했다. 머릿속으로 최근에 읽은 기사가 떠올랐기 때문이다. 과거 특정 후보자의 SNS 게시물에 여러 차례 '좋아요'를 누르고 지지 댓글을 남겼다가 벌금형을 받았다는 내용이었다.오는 6월 3일 치러지는 지방선거에서 교육감도 뽑는다는 사실 자체를 모르는 사람이 적지 않다. 누가 출마하였고, 어떤 사람이 무슨 공약을 냈는지 알 수 있는 정보도 찾기가 쉽지 않다. 오죽하면, "교육감은 그냥 이름 석 자만 보고 찍는다"라는 말이 나올까.흔히 교육감 선거를 '안갯속 투표'라고 부른다. 교육감이 무엇을 하는 사람인지 잘 모르거나 관심이 없어서 그럴 수도 있고, 아니면 정당에 소속된 자는 교육감 후보로 나설 수 없다 보니 누굴 찍어야 할지 정말 몰라서 그럴 수도 있다.언뜻 생각하면, 교육감 후보도 정당 꼬리표를 달고 나올 수 있게 하거나, 시장 및 도지사와 짝을 이뤄 출마하도록 법과 제도를 고치면 손쉽게 해결되는 문제로 보인다. '안갯속 투표'보다는 차라리 그게 낫다고 주장하는 사람도 있다.하지만, 여기서 함정에 빠지면 안 된다. 교원의 정치적 기본권이 억압받고 있는 현실은 그대로 둔 채, 교육감 후보에게만 정당 가입의 자유를 허락하거나 섣불리 러닝메이트 제도를 도입하면 교육이 정치에 예속되는 결과만 낳을 수 있기 때문이다.대한민국 헌법 제31조 4항은 "교육의 자주성·전문성·정치적 중립성 및 대학의 자율성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다"라고 규정하고 있다. 정치적 중립성을 의무가 아니라 보장되어야 하는 '권리'라고 못 박은 점이 눈에 띈다.아직도 잘 모르는 사람이 많지만, 헌법에 명시된 위 조항은 원래 취지가 "교육은 특정 정치세력의 도구가 되어선 안 된다"라는 원칙이다. 즉, 권력에 휘둘리지 않을 권리를 말한다. 5.16 쿠데타로 집권한 박정희가 반공·국가주의 교육을 제도화하고 교원의 비판적 목소리를 차단할 목적으로 변질시킨 것이다.안타깝게도 이 나쁜 흐름이 지금도 이어지고 있다. 2026년 현재, 많은 이들은 헌법 조항을 (위헌 소지가 있는) 교육기본법 제6조1항, 즉 "교육은 정치적·파당적 또는 개인적 편견을 전파하기 위한 방편으로 이용되어서는 아니 된다"라는 의미로 해석한다. 권리가 '의무'로 둔갑한 것이다.같은 법 제6조2항에 따르면, "국가와 지방자치단체가 설립한 학교에서는 특정한 종교를 위한 종교교육을 하여서는 아니 된다." 너무도 당연한 말이지만, 종교를 가졌다고 교원이 될 수 없는 건 아니다. 그런데 이상하게도, 정당에 가입한 사람은 교원이 되지 못하거나 징계를 받는다. 이런 모순이 또 어디 있단 말인가.스스로 재산을 관리할 능력이 없는 사람을 '금치산자'라고 부른다. 2013년 민법 개정으로 이 용어는 사라졌지만, 교육계에서는 '정치적 금치산자'라는 말을 아직도 사용한다. 정당 가입은커녕, 정치적 게시글에 '좋아요'조차 누르지 못하는 시대착오적 현실을 조롱하는 자조적 표현이다.정당법 및 공직선거법 개정으로 만18세 고3 학생은 정당 가입과 국회의원 출마가 가능하다. 그런데 정작 학생을 가르치는 교원은 아무것도 할 수가 없다. 심지어, 근무 시간 외에 자신의 정치적 의사를 표현하는 것조차 금지된다. 참고로, OECD 38개 국가 중 교원의 학교 밖 정치적 시민권을 제한하는 나라는 한국밖에 없다.이재명 대통령은 지난 2025년 스승의 날, 8대 교육 공약을 발표하면서 "근무시간 외에는 직무와 무관한 정치활동의 자유를 보장하겠다"라고 말했다. 대통령 당선 이후에도 국정과제 중 하나로 '교원의 정치적 기본권 확대 등 교원의 교육활동·기본권 보호'를 제시한 바 있다.하지만, 지난 2025년 12월 교육부 업무보고 자리에서는 "(교원 정치기본권 보장에 대해) 동의하지만 입법을 할지 문제는 국민이 최대한 납득해야 가능하지 않을까 싶은 생각이 든다"라고 한발 물러선 모습을 보였다. 결국, 관련 법안이 발의되었음에도 입법 논의는 계속 미뤄졌다.대통령과 국회의원, 교육부장관 모두 부끄러운 줄 알아야 한다. 교육의 정치적 중립성을 권력으로부터 자유로울 권리로 헌법 제31조에 명시한 지 63년의 세월이 흘렀다. 환갑이 넘도록 위헌적인 교육기본법, 정당법, 정치자금법, 공직선거법 등을 그대로 두는 것은 직무유기가 아닐 수 없다. 지금 시작해도 이미 충분히 늦다.