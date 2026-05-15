구미시장에 사과 요구 이승환 "소송대리인 5배 늘리겠다"

<오마이뉴스>에서 16년째 영화와 대중문화를 취재하고 있습니다. 엔터계 주요 소식을 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲"탄핵" "탄핵" 열창하는 가수 이승환가수 이승환씨. 지난 2024년 12월 13일 여의도 국회앞에서 열린 탄핵집회 당시 모습. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박찬욱 감독 ⓒ CJ ENM 관련사진보기

큰사진보기 ▲래퍼 비와이. ⓒ 데자부그룹 관련사진보기

큰사진보기 ▲유튜버 김선태씨. ⓒ MBC 관련사진보기