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정치

26.05.15 12:00최종 업데이트 26.05.15 12:00

이 대통령, 19일 고향 안동에서 다카이치 총리와 정상회담

양 정상의 상호 고향 방문 성사로 셔틀외교 공고화... 중동 전쟁 따른 에너지 수급 방안 등 논의 예상

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이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.14
이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.14 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 19일 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 한다. 이 대통령 취임 이후 재개된 한일 정상 간 셔틀외교의 일환으로 지난 1월 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에서 열린 정상회담의 후속 성격이 크다.

강유정 청와대 수석대변인은 15일 서면브리핑을 통해 이를 알리면서 "이 대통령의 일본 나라(현) 방문 후 약 4개월 만에 다카이치 총리가 안동 방문으로 화답함으로써 한일 양국은 처음으로 정상 간 상호 고향 방문을 실현하게 됐다"고 밝혔다.

이 대통령과 다카이치 총리는 19일 소인수 및 확대 정상회담, 공동언론발표, 만찬 등의 일정을 갖고 별도의 친교 일정도 함께 할 예정이다. 중동 전쟁으로 인한 에너지 등 공급망 위기 문제에 대해서도 심도 있는 논의가 예상된다.

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이에 대해 강 대변인은 "이번 정상회담에서 양 정상은 한일관계의 발전방향에 대해 폭넓게 논의하고 경제, 사회, 국민 보호 등 민생에 직결된 다양한 분야에서 실질협력을 강화할 예정"이라며 "중동 정세를 포함한 지역 및 글로벌 현안에 대해서도 논의한다"고 알렸다.

그는 또한 "다카이치 총리와의 셔틀외교가 경주에서 나라, 그리고 안동 등 여러 지방도시로 무대를 확장하면서, 양 정상 간의 두터운 유대와 신뢰가 심화하고 한일관계의 미래지향적 발전 기반을 더욱 단단히 하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.


#이재명대통령#한일정상회담#안동#다카이치#중동전쟁

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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