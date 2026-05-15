이 대통령, 19일 고향 안동에서 다카이치 총리와 정상회담

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 19일 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 한다. 이 대통령 취임 이후 재개된 한일 정상 간 셔틀외교의 일환으로 지난 1월 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에서 열린 정상회담의 후속 성격이 크다.강유정 청와대 수석대변인은 15일 서면브리핑을 통해 이를 알리면서 "이 대통령의 일본 나라(현) 방문 후 약 4개월 만에 다카이치 총리가 안동 방문으로 화답함으로써 한일 양국은 처음으로 정상 간 상호 고향 방문을 실현하게 됐다"고 밝혔다.이 대통령과 다카이치 총리는 19일 소인수 및 확대 정상회담, 공동언론발표, 만찬 등의 일정을 갖고 별도의 친교 일정도 함께 할 예정이다. 중동 전쟁으로 인한 에너지 등 공급망 위기 문제에 대해서도 심도 있는 논의가 예상된다.이에 대해 강 대변인은 "이번 정상회담에서 양 정상은 한일관계의 발전방향에 대해 폭넓게 논의하고 경제, 사회, 국민 보호 등 민생에 직결된 다양한 분야에서 실질협력을 강화할 예정"이라며 "중동 정세를 포함한 지역 및 글로벌 현안에 대해서도 논의한다"고 알렸다.그는 또한 "다카이치 총리와의 셔틀외교가 경주에서 나라, 그리고 안동 등 여러 지방도시로 무대를 확장하면서, 양 정상 간의 두터운 유대와 신뢰가 심화하고 한일관계의 미래지향적 발전 기반을 더욱 단단히 하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.