고진수 지부장의 험난하기만 한 삶... 서럽습니다

세종호텔 정리해고 싸움을 하던 고진수 세종호텔 지부장이 지난 4월 15일 연대를 하러 갔다 구속됐습니다. 하늘에서 고공농성을 하며 하늘감옥에 갇히다가 내려온 지 3개월도 안되어 진짜 감옥에 갇혔습니다. 세종호텔은 코로나를 핑계로 민주노조 조합원만 해고하더니 흑자로 전환되어서도 복직시키지 않고 있습니다. 노동존중을 내세우는 이재명 정부에서도 해고자가 구속되었습니다. 이에 각계각층이 고진수 동지의 석방과 세종호텔 정리해고 철회를 촉구하는 글을 연재합니다.

큰사진보기 ▲세종호텔 고진수 지부장 구속 규탄 및 석방 촉구세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회 주최로 지난 4월 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 세종호텔 고진수 지부장 구속 규탄 및 석방 촉구 기자회견이 열리고 있다. 지혜복 교사가 규탄 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲세종호텔 고진수 지부장 구속 규탄 및 석방 촉구세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회 주최로 4월 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열어 세종호텔 고진수 지부장 구속 규탄 및 석방을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 세종호텔 해고자입니다.