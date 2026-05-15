고진수 지부장의 험난하기만 한 삶... 서럽습니다

세종호텔 정리해고 싸움을 하던 고진수 세종호텔 지부장이 지난 4월 15일 연대를 하러 갔다 구속됐습니다. 하늘에서 고공농성을 하며 하늘감옥에 갇히다가 내려온 지 3개월도 안되어 진짜 감옥에 갇혔습니다. 세종호텔은 코로나를 핑계로 민주노조 조합원만 해고하더니 흑자로 전환되어서도 복직시키지 않고 있습니다. 노동존중을 내세우는 이재명 정부에서도 해고자가 구속되었습니다. 이에 각계각층이 고진수 동지의 석방과 세종호텔 정리해고 철회를 촉구하는 글을 연재합니다.
고진수 지부장의 구속은 5년간의 복직투쟁 과정에서 경험한 억울한 판결을 떠오르게 합니다. 정리해고 철회 투쟁을 시작할 때, 조합원들은 법이 우리의 억울함을 정의로운 판결로 위로해줄 줄 알았습니다. 그러나 그렇지 않았습니다. 사법부는 아주 빠르게 코로나19를 핑계로 한 정리해고는 정당하다고 했습니다.
민주노조 조합원만 골라서 표적 해고했고, 당시 고용노동부에 세종호텔은 고용유지지원금을 2차로 신청할 수 있었음에도 하지 않았습니다. 그리고는 경영이 어렵다며 정리해고를 했고, 그런데도 사법부는 부당해고가 아니라며 세종호텔에 면죄부를 주었습니다.1)
세종호텔은 세종대학교 재단, 대양학원의 수익자산입니다. 세종대학교의 명예이사장인 주명건 일가는 법조계와 혼맥으로 엮여 있습니다. 그의 아들 주대성은 판사 출신이기도 합니다.
구속취소 청구 기자회견을 앞두고 인터넷에서 '구속영장기각' 이라는 단어를 검색해 봤습니다.
20여억 원 임금체불 배터리기업 대표부터 한국사 강사 출신 유튜버로 최근 가짜뉴스를 유포함 혐의로 경찰에 입건된 전한길씨 등 여러 분야에서 범죄 혐의점이 드러난 사람들의 구속영장이 기각됐습니다. 올해 3월 여자 화장실에서 여성을 상습적으로 불법 촬영한 남성이 경찰에 체포됐으나 법원은 범행에 대한 증거가 확보됐고 A씨가 혐의를 인정하고 있다며 구속영장을 기각했습니다. 내란가담자인 김현태씨는 체포는커녕 버젓이 지방선거 출마 준비 중입니다. 묻고 싶습니다. 고진수 지부장의 죄가 앞서 나열한 사람들보다 죄가 무겁단 말입니까?
고진수 지부장이 연행된 곳은 연대의 현장이었습니다. 고공농성을 할 때 연대해준 사람들에게 고마움을 표현한 것이 어찌 죄가 된다는 말입니까. 왜 헌법에 명시된 노조할 권리, 단체행동의 권리는 처벌의 대상이 됩니까. 고진수 지부장의 삶이 왜 이렇게 험난한지. 서럽습니다. 민주노조 활동을 하는 것이 이렇게까지 탄압받아야 하는 것입니까. 헌법에는 노동3권이 써 있는데 현실은 왜 그렇지 않습니까. 노동운동은 목숨까지 내놓을 각오를 해야 하는 일입니까. 민주노조 활동이 감옥에 갈 준비를 하고 해야 하는 일이라면 우리 사회가 민주주의 국가가 맞습니까?
고진수 지부장의 구속은 노동자를 기업의 소모품과 같은 하찮은 존재로 인식하는 한국 사회의 현실을 보여줍니다. 더구나 구속영장이 청구된 사유는 '도주 우려'였습니다. 그는 명동 한복판에서 복직을 요구하며 싸우고 있습니다. 바로 앞이 우리가 들어가야 할 회사인데 어딜 도망쳐 간단 말입니까! 고진수 지부장이 고공에 있을 때 연로하신 부모님을 뵙고 싶어도 내려 오지 못하고, 비바람, 추위, 더위 오롯이 혼자 견디며 산 세월이 정녕 더 안전했단 말입니까?
노동자의 권리를 외면하는 것은 정치권도 정부도 같습니다. 김영훈 고용노동부 장관이 고공농성장에 찾아왔으나 고공농성이 끝나고 내려오자, 지금까지 어떤 조치도 노력도 없습니다. 문제를 살펴보겠노라 약속했지만 감감무소식입니다. 다행히 교육부가 세종대학교에 대한 재무감사를 진행했으나 아직 소식이 없습니다.
지난 5월 13일 재판에서 서울중앙지방법원은 고진수 지부장의 공동주거침입 혐의에 대해 무죄를 선고했습니다. 법원에 올 때마다 심장이 떨렸는데 이제 한숨 놓았습니다. 해당 사건도 2024년 5월에 900일 집회를 마치고 로비에 5~6분 서 있다가 벌어진 일입니다. 개방된 호텔 로비에 그것도 세종호텔 조합원이 있는 것이 왜 범죄란 말입니까.
투쟁하는 당사자가 절박한 심정으로 로비에 들어가서 눌러앉았다고 그것을 공동주거침입이라고 하는 것은 노조 활동을 하지 말란 말과 같습니다. 이미 개방된 로비에서 쟁의활동을, 그것도 해고와 같이 급박한 사유로 하는 것은 주거침입이 아니라고 판결한 판례도 있습니다. 이번에 무죄가 선고되었듯이, 고진수 지부장은 석방되어야 합니다. 그가 있어야 할 곳은 감옥이 아니라 세종호텔입니다.
해고자 복직 투쟁을 5년째 이어가면서 이제는 구호를 외치며 팔뚝질도 잘하게 됐습니다. 투쟁할수록 우리가 왜 싸우는지 되새기게 됩니다. 노동자의 노조할 권리를 지키기 위해서입니다. 호텔노동자도 노조를 통해 목소리를 내어야 하기 때문입니다.
혹자는 그냥 다른데 취업하면 되는데 왜 이렇게 힘들게 싸우냐고 할 수도 있습니다. 하지만 우리의 투쟁의 목적은 복직만이 아닙니다. 복직이 안 되는 것보다, 민주노조 조합원들이 복직 되지 않아 세종호텔에 민주노조가 없어진다는 게 더 괴롭습니다. 민주노조를 세웠고 그것을 지탱하기 위해서 책임감을 다하기 위해 싸웁니다.
몇 명 남지 않은 조합원들이기에, 시민들의 연대가 없었으면 여기까지 오기 어려웠을 것입니다. 고진수 지부장이 석방되고 해고자들이 세종호텔에 들어가서 민주노조 활동을 할 수 있을 때까지 제가 가진 성실함으로 계속 싸우겠습니다.
1)이와 관련 세종호텔 측은 '경영상 불가피했으며 정당한 법적 절차를 거쳤다'는 입장이다. - 편집자 말
[관련기사]
- 감옥에 갇힌 우리 시대의 예수 "고진수를 석방하라"
https://omn.kr/2i5ri
덧붙이는 글 | 글쓴이는 세종호텔 해고자입니다.