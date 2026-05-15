이 대통령 지지율 61%...TK 10%p 하락, 조작기소 특검 탓?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 경기도 성남의 새마을운동중앙회를 찾아 현장 간담회를 했다. 2026.5.14 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 15일 발표된 한국갤럽 5월 2주차 조사에서 61%로 집계됐다. 직전 조사(4.28~30) 대비 3%p 하락했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 28%로 조사됐다. 모름/무응답은 11%였다.한국갤럽은 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 1011명(총통화 8101명, 응답률 12.5%)에게 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).국정수행 긍·부정평가 사유를 살펴보면 더불어민주당이 추진하고 있는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 대한 정치적 공방이 벌어진 데 따른 영향이 있는 것으로 풀이된다. 부정평가 사유에 '본인 재판 회피'와 '공소취소 특검법 발의' 등이 부각됐다.지역별로는 직전 조사 당시 과반을 넘겼던 대구/경북(10%p↓, 56%→46%, 부정평가 45%)의 긍정평가가 10%p 하락한 점이 눈에 띈다. 다만 대구/경북을 제외한 다른 지역 응답자 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다.인천/경기(1%p↓, 66%→65%, 부정평가 25%)과 대전/세종/충청(6%p↑, 59%→65%, 부정평가 22%)의 직무긍정률은 60% 중반대로 나타났고, 서울(5%p↓, 63%→58%, 부정평가 31%)과 부산/울산/경남(3%p↓, 56%→53%, 부정평가 34%)의 직무긍정률은 50%대였다. 광주/전라(7%p↓, 89%→82%, 부정평가 12%)의 긍정평가는 80%대로 집계됐다.연령별로는 모든 연령대의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가했지만 18·19세 포함 20대(6%p↑, 46%→52%, 부정평가 25%)와 40대(-, 77%→77%, 부정평가 18%)를 제외한 나머지 연령대의 긍정평가가 직전 조사 대비 5~6%p 하락했다.30대(6%p↓, 59%→53%, 부정평가 33%)와 60대(5%p↓, 63%→58%, 부정평가 37%), 70대 이상(6%p↓, 56%→50%, 부정평가 32%)의 직무긍정률은 50%대, 50대(5%p↓, 80%→75%, 부정평가 21%)의 긍정평가는 70%대였다.지지정당·이념성향별 긍·부정평가는 직전 조사와 엇비슷한 편이었다.더불어민주당 지지층(n=461)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 94%(부정평가 3%)였다. 국민의힘 지지층(n=236)의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 내린 19%(부정평가 68%)였다. 지지정당이 없는 무당층(n=236)의 긍정평가는 같은 기간 2%p 오른 43%(부정평가 32%)로 조사됐다.보수층(n=302)의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 39%, 부정평가는 4%p 내린 52%로 집계됐다. 중도층(n=321)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 내린 65%, 부정평가는 2%p 오른 22%였고, 진보층(n=265)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 내린 91%, 부정평가는 3%p 오른 7%로 나타났다.국정수행 긍정평가 사유는 '경제/민생'(26%), '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%), '소통', '직무 능력/유능함'(이상 6%), '서민 정책/복지', '주가 상승'(이상 5%) 순으로 나타났다. 특히 '경제/민생' 응답 비중은 직전 조사 대비 9%p 늘었다.하지만 국정수행 부정평가 사유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다. 부정평가자에게 자유응답으로 그 이유를 물은 결과, '과도한 복지/민생지원금', '도덕성 문제/본인 재판 회피'(이상 10%), '경제/민생/고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%), '독재/독단', '부동산 정책'(이상 7%), '외교'(6%), '공소 취소 특검법 발의'(5%) 등이 거론됐다.'도덕성 문제/본인 재판 회피' 언급 비중이 직전 조사 대비 5%p 늘었고 '공소 취소 특검법 발의' 언급이 새로 등장했다. 민주당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검법. 특히 특검에 공소취소 권한을 부여하느냐를 두고 정치권 공방이 벌어진 데 따른 영향으로 풀이된다.윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한을 부여하는 데 반대 여론도 높다. 한국갤럽이 이번 조사에서 공소 취소 권한 부여 여부에 대한 의견을 물은 결과, '권한을 부여해야 한다'는 찬성 의견이 27%, '부여해선 안 된다'는 반대 의견이 44%, 모름/응답거절로 의견을 유보한 응답이 28%로 조사됐다.한국갤럽은 "대통령과 여당 지지층, 성향 진보층에 권한 부여론자가 많은 편이지만 그 비율이 50%를 넘지 않아 과거 다른 여야 쟁점사안에 대비해 미온적"이라고 분석했다. 또한 "연령별로 보면 대통령과 여당 지지세가 강한 40·50대에서 양론이 비등하고, 이외 연령대에서는 반대가 더 많다"고도 짚었다.참고로 이 대통령은 지난 4일 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검과 관련 "특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로 세우는 건 반드시 해야 할 일"이라면서도 "구체적인 시기나 절차는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단해 달라"고 한 바 있다.한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사 개요와 내용은 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.