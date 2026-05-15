스승의날에 떠올려 보는 지친 교실을 밝힐 한 마디

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어릴 적 어른들 입에서 심심찮게 듣던 말이다. 그때는 그저 우스갯소리인 줄 알았다. 하지만 나이가 들고 보니 그 말 속에는 선생이라는 직업의 고단함과 애환이 깊게 배어 있었다. 아이들 걱정에 속이 타고, 마음이 닳고, 애간장이 녹다 보니 그 똥마저 쓰디써 개도 먹지 않는다는 뜻이었다.
예전에도 선생님은 힘든 직업이었다. 칠판 앞에 서서 아이들을 가르치는 일은 단순히 지식을 전달하는 일이 아니었다. 한 아이의 마음을 읽고, 삐뚤어진 생각을 바로잡고, 넘어질 듯한 꿈을 붙들어 일으켜 세우는 일이었다. 그래서 선생님들은 늘 집보다 학교에 마음이 더 가 있었다.
그런데 요즘은 그 무게가 더욱 버거워졌다고 한다. 수업보다 민원이 더 두렵고, 생활 지도보다 신고를 걱정해야 하는 현실. 아이를 사랑하는 마음으로 한 말 한마디조차 오해를 살까 조심해야 하는 교실. 스승의 그림자는 밟지도 않는다던 사회가 어쩌다 이렇게 되었을까 싶은 마음이 든다.
지난 14일 마주한 기사 하나는 참 씁쓸했다. 스승의 날을 맞아 학생들의 자발적인 케이크 파티가 가능한지 여부를 두고 한 교육청에서는 '선생님은 드시지 말고 학생들끼리 먹게 하라'는 취지의 안내를 했다고 한다.
물론 교사는 누구보다 깨끗하고 청렴해야 한다. 작은 선물 하나에도 오해가 생기지 않도록 조심하는 일 또한 필요할 것이다. 하지만 문득 이런 생각이 들었다. 아이들이 순수한 마음으로 전하는 감사와 존경의 표현까지 경계해야 하는 세상이 된 것은 아닐까.
언젠가부터 학교는 정과 사람 냄새보다 규정과 책임이 먼저 앞서는 공간이 되어가는 듯하다. 서로를 믿지 못하는 사회 속에서, 가장 먼저 메말라가는 것도 어쩌면 따뜻한 마음인지 모른다. 생각해보면 우리 모두의 기억 속에는 한 사람쯤 오래 남는 선생님이 있다.
공부 못한다고 주눅 들어 있을 때 "넌 할 수 있다"고 등을 두드려주던 선생님. 도시락 반찬이 부실한 아이를 모른 척 불러 함께 밥을 먹어주던 선생님. 비 오는 날 우산 없이 가는 학생을 끝내 교문까지 따라 나와 보내주시던 선생님. 그 따뜻한 말 한마디와 눈빛 하나가 한 사람의 인생을 오래 붙들어주기도 했다.
선생님은 단지 교과서를 가르치는 사람이 아니다. 사람을 사람답게 자라게 하는 일을 하는 사람이다. 그래서 교실은 시험 점수만 오가는 공간이 아니라, 한 아이의 인생이 처음으로 방향을 배우는 자리이기도 하다. 물론 시대는 변했다. 교육의 방식도 달라졌다. 그러나 아무리 세상이 달라져도 변하지 말아야 할 것이 있다면, 선생님을 향한 최소한의 신뢰와 존중 아닐까.
오늘은 스승의 날이다. 교단 앞에서 상처받고 흔들리면서도 끝내 교실을 지키고 있는 선생님들이 있다. "잘 가르쳐야지", "아이들을 바르게 키워야지" 하는 마음 하나로 오늘도 아이들 앞에 선다. 그 마음이 있기에 우리 사회는 아직 희망을 말할 수 있는지도 모른다. 문득 학창 시절 은사님의 얼굴이 떠오른다. 그때는 몰랐지만, 그분의 잔소리와 걱정 속에는 한 아이를 사람답게 키워내고 싶었던 사랑이 숨어 있었다는 것을 이제야 알 것 같다.
"선생님, 고맙습니다."
어쩌면 그 말 한마디가, 오늘도 지친 교실을 다시 밝히는 힘이 될지 모른다.