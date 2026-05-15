스승의날에 떠올려 보는 지친 교실을 밝힐 한 마디

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"선생 똥은 개도 안 먹는다."

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큰사진보기 ▲오늘은 스승의 날, 교단에 선 선생님들께 감사를 전하며. ⓒ flpschi on Unsplash 관련사진보기

"선생님, 고맙습니다."

어릴 적 어른들 입에서 심심찮게 듣던 말이다. 그때는 그저 우스갯소리인 줄 알았다. 하지만 나이가 들고 보니 그 말 속에는 선생이라는 직업의 고단함과 애환이 깊게 배어 있었다. 아이들 걱정에 속이 타고, 마음이 닳고, 애간장이 녹다 보니 그 똥마저 쓰디써 개도 먹지 않는다는 뜻이었다.예전에도 선생님은 힘든 직업이었다. 칠판 앞에 서서 아이들을 가르치는 일은 단순히 지식을 전달하는 일이 아니었다. 한 아이의 마음을 읽고, 삐뚤어진 생각을 바로잡고, 넘어질 듯한 꿈을 붙들어 일으켜 세우는 일이었다. 그래서 선생님들은 늘 집보다 학교에 마음이 더 가 있었다.그런데 요즘은 그 무게가 더욱 버거워졌다고 한다. 수업보다 민원이 더 두렵고, 생활 지도보다 신고를 걱정해야 하는 현실. 아이를 사랑하는 마음으로 한 말 한마디조차 오해를 살까 조심해야 하는 교실. 스승의 그림자는 밟지도 않는다던 사회가 어쩌다 이렇게 되었을까 싶은 마음이 든다.지난 14일 마주한 기사 하나는 참 씁쓸했다. 스승의 날을 맞아 학생들의 자발적인 케이크 파티가 가능한지 여부를 두고 한 교육청에서는 '선생님은 드시지 말고 학생들끼리 먹게 하라'는 취지의 안내를 했다고 한다.물론 교사는 누구보다 깨끗하고 청렴해야 한다. 작은 선물 하나에도 오해가 생기지 않도록 조심하는 일 또한 필요할 것이다. 하지만 문득 이런 생각이 들었다. 아이들이 순수한 마음으로 전하는 감사와 존경의 표현까지 경계해야 하는 세상이 된 것은 아닐까.언젠가부터 학교는 정과 사람 냄새보다 규정과 책임이 먼저 앞서는 공간이 되어가는 듯하다. 서로를 믿지 못하는 사회 속에서, 가장 먼저 메말라가는 것도 어쩌면 따뜻한 마음인지 모른다. 생각해보면 우리 모두의 기억 속에는 한 사람쯤 오래 남는 선생님이 있다.공부 못한다고 주눅 들어 있을 때 "넌 할 수 있다"고 등을 두드려주던 선생님. 도시락 반찬이 부실한 아이를 모른 척 불러 함께 밥을 먹어주던 선생님. 비 오는 날 우산 없이 가는 학생을 끝내 교문까지 따라 나와 보내주시던 선생님. 그 따뜻한 말 한마디와 눈빛 하나가 한 사람의 인생을 오래 붙들어주기도 했다.선생님은 단지 교과서를 가르치는 사람이 아니다. 사람을 사람답게 자라게 하는 일을 하는 사람이다. 그래서 교실은 시험 점수만 오가는 공간이 아니라, 한 아이의 인생이 처음으로 방향을 배우는 자리이기도 하다. 물론 시대는 변했다. 교육의 방식도 달라졌다. 그러나 아무리 세상이 달라져도 변하지 말아야 할 것이 있다면, 선생님을 향한 최소한의 신뢰와 존중 아닐까.오늘은 스승의 날이다. 교단 앞에서 상처받고 흔들리면서도 끝내 교실을 지키고 있는 선생님들이 있다. "잘 가르쳐야지", "아이들을 바르게 키워야지" 하는 마음 하나로 오늘도 아이들 앞에 선다. 그 마음이 있기에 우리 사회는 아직 희망을 말할 수 있는지도 모른다. 문득 학창 시절 은사님의 얼굴이 떠오른다. 그때는 몰랐지만, 그분의 잔소리와 걱정 속에는 한 아이를 사람답게 키워내고 싶었던 사랑이 숨어 있었다는 것을 이제야 알 것 같다.어쩌면 그 말 한마디가, 오늘도 지친 교실을 다시 밝히는 힘이 될지 모른다.