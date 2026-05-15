"홈플러스 37개 점 영업 중단, 정부가 나서라"

큰사진보기 ▲홈플러스 정상화 지방선거 전에 해결하라! 정부개입촉구 전국동시다발 무기한 단식 마트노조 부산본부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 민플러스에도 실립니다.

5월 14일(목) 11시 서면 전재수 부산시장 후보 사무실 앞에서 '홈플러스 정상화 지방선거 전에 해결하라! 정부개입촉구 전국동시다발 무기한 단식 마트노조 부산본부 기자회견'이 개최됐다.마트노조 부산본부는 "5월 8일, 홈플러스가 기습적으로 37개 점의 영업 중단을 발표하였습니다. 이것은 회생이 아니라 MBK의 청산 계획이 다시 가동되는 것입니다. 노동조합은 홈플러스를 살리기 위해 마지막 끝장 단식투쟁에 나섭니다. 우리 지역에서도 이미경 본부장을 포함하여 조합원들이 홈플러스를 살리기 위한 정부의 결단을 촉구하며 무기한 단식단에 합류합니다"라고 기자회견 취지를 밝혔다.마트노조 부산본부 이미경 본부장은 "저번 주 금요일에는 37개 매장을 잠정적으로 휴점하겠다는 통보를 했다. 그것도 이틀 전에 말이다. 홈플러스를 진정으로 살리고자 했고, 그곳에서 일하는 직원들을 생각했다면 결코 있을 수 없는 일이다. 우리는 오늘 이 기자회견을 마치고 상경한다. 청와대 앞에서 답이 나올 때까지 투쟁하러 간다. 꼭 홈플러스에서 정년 퇴직할 수 있도록 해서 내려오도록 하겠다"라고 밝혔다.현장발언으로 홈플러스본부 양민정 센텀지회장, 반여 지회장 정연성 지회장, 임은경 익스프레스지회장이 발언했다. "임금 노동자에게 체불은 다른 이름의 해고라고 한다. 마지막으로 젖 먹던 힘까지 끌어내 나와 내 동료들의 일자리를 지키는 데 함께 하려고 한다" , "전재수 부산시장 후보는 월급도 못 받는 홈플러스 노동자들이 길거리로 내몰리는 사태가 발생하지 않도록 힘을 써달라" , "나의 직장을 지키고 나의 가정을 지키겠다. 내 몸이 부서지는 한이 있더라도 반드시 홈플러스를 살려내기 위해 모든 것을 걸고 무기한 단식을 결의한다"고 말했다.민주노총부산본부 김재남 본부장은 "지금까지 여러 기업 사다가 단물 딱 빼먹고 자산 매각하고 구조조정하고 2, 3년 뒤에 다시 분할 매각하는 그런 회사가 바로 MBK다. 그런데 문제는 이런 기업 사냥꾼을 규제하는 법이 없다. 그동안 많은 자영업자와 국민들, 노동자들이 MBK 때문에 피눈물을 흘렸다. 전재수 부산시장 후보에게도 촉구한다. 지방 소멸을 막기 위해 일자리를 만들겠다고 1호 공약을 한 것으로 안다. 그러면 홈플러스를 지키는 일도 지방 소멸을 막는 길이고, 일자리를 지키는 길이다"라고 말했다.진보당 부산시당 이우백 시의원 후보와 최민정 시의원 후보는 연대사를 통해 "홈플러스 노동자들이 또다시 죽기를 각오하고 단식 투쟁에 돌입한다. 일터와 가족을 지키기 위한 이 처절한 몸짓에 정부와 MBK는 즉답해야 할 것이다" , "전재수 부산시장 후보는 구포시장에서 일하는 상인, 노동자의 품에서 힘을 얻어 여기까지 왔다고 했다. 그런 구포시장 수십 개가 문 닫는 상황과 무엇이 다른가? 부산에서 마트 노동자의 일터가 무너지고 있는데 여당 후보로서 폐점 반대 입장을 명확하게 내고 부산 지역 공동체를 살리는 데 적극 나서야 할 때다"라고 말했다.홈플러스 부산본부 정승숙 부본부장과 임은희 부본부장이 기자회견문을 낭독했다. "우리는 오늘부터 다시 무기한 단식에 돌입한다. 안수용 지부장은 지난 1년간 세 차례에 걸쳐 70일을 단식했고, 이제 네 번째 단식을 시작한다. 오늘 부산 지역 홈플러스 노동자들도 함께 단식에 들어간다. 전국에서 홈플러스 노동자들이 함께 단식에 들어간다. 정부는 지방선거까지 반드시 홈플러스 정상화 약속을 이행하라! 우리는 멈추지 않을 것이다. 이번 단식은 홈플러스 정상화를 위한 실질적인 대책이 나오기 전까지 결코 끝나지 않을 것이다. 반드시 홈플러스를 살리겠다"라고 말했다.기자회견이 끝난 후 마트노조 부산본부 간부 11명은 청와대로 상경해 무기한 단식농성을 진행한다.