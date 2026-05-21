킬러문항 못 푸는 것보다, 저는 이게 더 안타깝습니다

큰사진보기 ▲수험생들(자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"인문계 아이들 중에서 킬러문항을 풀려고 하는 아이들이 얼마나 되나요? 절반 정도는 도전하나요?"

"아뇨, 무슨 말씀이세요? 20%나 될까요? 아마 그 정도도 안 될 겁니다."

1. 직업계고의 수를 적정하게 관리하되, 지역과 산업(첨단·기초 등) 특성을 고려해 관리할 것

2. 취업 업무를 지자체가 주도할 것

3. 직업계고 출신 학생들을 졸업 후 10년간 관리·지원할 것

4. 직업계고의 형태를 다양화할 것

5. 교사 역량 강화를 위해 연수 제도와 내신 제도를 대폭 개선할 것

6. 직업계고의 행정 인력을 확충할 것

7. 노동인권 교육을 강화할 것

8. 직업계고 교육과정을 정상화해 기초 전문기술을 충분히 익힐 수 있도록 지원할 것

9. 직업계고의 외부 목적 사업 등을 조정해 예산을 일원화할 것

10. 국무총리실 산하에 직업교육위원회를 설치할 것

큰사진보기 ▲영화 <3학년 2학기> 포스터 ⓒ 작업장 봄 관련사진보기

교육부 장관님께.저는 직업계고등학교에서 학생들을 가르치고 있습니다.지난해 운 좋게도 국가교육위원회가 실시한 '공교육 혁신방안 전문가 토론회'에 몇 차례 참석할 기회가 있었습니다. 당시 토론 주제는 고교 서열화, 대학입시, 고교학점제, 학생평가, 사교육, 혁신교육, 직업교육, 진로교육, 영유아교육 등이었습니다. 해당 분야 전문가와 학교 현장 교사들이 열심히 준비해 발표에 나섰습니다.그런데 발표를 듣다가 문득 이런 생각이 들었습니다. 고교 서열화, 대학입시, 고교학점제, 학생평가, 사교육, 혁신교육은 주제가 서로 다르지만, 결국 대학입시와 떼어놓고 생각할 수 없고, 그러다 보니 공부를 잘하는 이른바 상위권 학생들을 대상으로 삼고 있다는 느낌을 지울 수 없었습니다.또 한 가지 사례를 들겠습니다. 3~4년 전 교육계에 큰 이슈가 있었습니다. 바로 '킬러문항' 논란입니다. 킬러문항과 관련해 '카르텔'이라는 단어까지 나올 만큼 떠들썩했고, 결국 교육부 장관이 공개적으로 사과하기에 이르렀습니다.저는 당시 논란을 지켜보면서 좌절감을 느꼈습니다. 제가 학교에서 만나는 학생들은 킬러문항을 풀지 못하는 것이 아니라, 킬러문항이라는 개념조차 없는 경우가 더 많았기 때문입니다. 제가 직업계고에서 근무하다 보니 그럴 수도 있겠다 싶어 인문계고에서 근무하는 선생님들께 여쭤보았습니다.그런데 왜 우리는 최상위권 소수 아이들의 문제에 이렇게 큰 소동을 벌이는 것일까요. 도무지 이해할 수 없었습니다. 킬러문항과 무관한 대다수 학생들에 대해 우리 사회는 얼마나 관심을 가졌을까요. 이런 생각이 들수록 절망감만 커졌습니다.이런 경쟁 구도에서 대다수 아이들은 성취감보다 좌절감과 패배감만 떠안게 된다는 사실은 우리 사회가 이미 잘 알고 있습니다. 그런데 이를 해결하려는 노력마저 또다시 상위권 학생들의 경쟁에 초점이 맞춰져 있는 것 같아 안타까울 따름입니다.상위권을 제외한 나머지 학생들을 위한 교육 혁신 방안으로 저는 '직업교육 활성화'를 꼽고 싶습니다. 직업교육은 일부 직업계고 학생들만을 위한 것이 아닙니다. 공고한 대학 서열화는 어떤 입시제도 개혁에도 무너지지 않고 오히려 더욱 견고해져 왔습니다. 저는 이를 완화하려는 노력도 해야 하지만, 다른 활로를 찾는 일도 병행해야 한다고 봅니다. 그 활로는 바로 '고등학교만 졸업해도 우리 사회에서 먹고살 수 있다'는 믿음을 주는 것입니다.우수한 인재를 발굴하고 키우는 일은 우리 사회에서 매우 중요합니다. 당연히 우수한 인재를 길러내기 위한 투자도 충분히 이뤄져야 합니다. 그러나 그렇지 못한 학생들도 우리 사회에서 안정되게 살아갈 수 있도록 지원해야 합니다.저는 그 지원의 핵심이 바로 직업교육이라고 생각합니다. 직업계 고등학교를 나와도 먹고살 수 있다면 굳이 대입 경쟁에 목숨을 걸까요. 저는 직업교육을 활성화하는 것이 치열한 입시 경쟁을 완화하는 데 기여하리라 봅니다.그런데 현재 직업교육의 현실은 처참합니다. 인구 감소, 신기술·신산업으로의 급격한 변화, 직업계고에 대한 인식 악화, 직업교육에 대한 무관심 등이 주된 이유로 꼽힙니다. 한편 산업 현장에서는 뿌리산업 분야의 숙련 기술 인력 부족 현상이 이어지고 있고, 중소기업 역시 인력난이 심각하다고 합니다.요즘 화두인 인공지능, 피지컬 AI, K-문화 관련 전문 인력을 양성하는 일도 중요하지만, 모든 학생이 전문가로 살아가는 것은 아닙니다. 그렇다면 평범한 학생들을 위한 직업교육이 반드시 필요합니다. 인공지능의 확산으로 청년 취업은 더욱 어려워지고 있는데, 기술 습득을 위한 공적 지원은 부족하기만 합니다.따라서 현재의 중등 직업교육을 강화하고, 국가와 지자체가 학생들이 졸업 후에도 자기 지역에 정주하면서 숙련 기술자로 성장할 수 있도록 뒷받침해야 합니다. 그런 의미에서 직업교육은 직업계고 단계에서만 이뤄지는 것이 아니라, '직업계고에서의 학생 선발 → 직업계고고에서의 기초 전문교육 → 지자체 주도의 취업 → 기업에서의 활동 및 기술 숙련 → 지자체·기업·직업계고가 함께하는 평생 기술 재교육'으로 이어지는 일관된 지원 체제 속에서 이뤄져야 합니다. 그래야 한 명의 학생이 자기 지역에서 숙련 기술자로 성장할 수 있습니다.하지만 지금은 직업교육이 초입 단계에서부터 엉켜 있습니다. 직업계고 교사들은 부족한 예산을 메우기 위해 각종 외부 목적 사업 유치에 온 힘을 쏟고 있습니다. 그러다 보니 수업보다 사업을 중시하는 경향마저 생겨납니다. "돈 있는 곳은 일이 많아서 죽고, 돈 없는 곳은 없어서 죽는다"는 말이 나올 정도입니다.또 신입생을 유치하기 위해 1년 내내 홍보 활동에 시달립니다. 최근에는 학교마다 홍보 전담 부서가 점점 강화될 만큼 중학생 대상 홍보에 전력을 기울입니다. 대학과 달리 이런 홍보 활동을 전적으로 교사들이 떠맡다 보니, 그만큼 수업의 질도 떨어질 수밖에 없습니다.변화하는 신기술·신산업 수요에 맞춰 기존 학과를 개편하고, 교육과정을 바꾸고, 그에 맞춰 실습 환경까지 재구성하는 일도 모두 교사들의 몫입니다. 정작 중요한 교사 연수는 뒷전으로 밀리기 일쑤입니다.직업교육을 활성화하기 위해서는 다음과 같은 과제가 이루어져야 한다고 봅니다.특히 직업교육 정책은 교육부만의 일이 아닙니다. 고용노동부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 문화체육관광부 등 범정부 부처의 협력은 물론이고, 광역·기초 지자체와 기업까지 함께 머리를 맞대야 하는 사안입니다. 그래서 최소한 국무총리실 산하에 직업교육위원회를 설치해 국무총리가 직접 관장해야 합니다. 그래야 중장기 직업교육 대책이 수립되고 일관되게 유지될 수 있을 것입니다.직업계고 선생님들 중에는 이명박 정부 시절을 그리워하는 분들이 적지 않습니다. 그리워하는 이유는 별것 아닙니다. 당시 정권이 직업계고에 많은 관심을 가져 주었기 때문입니다.얼마 전 교육부 장관님과 국무총리께서 영화 〈3학년 2학기〉를 관람하셨다는 소식을 들었습니다. 직업계고에 관심을 가지고 계시는구나 싶어 반가웠습니다. 다만 거기에서 멈추지 마시고, 좀 더 적극적으로 직업계고와 직업교육에 관심과 지원을 보내 주시기를 부탁드립니다.직업계고에 관심을 가져 주시기 바랍니다. 외고나 자사고, 특목고만큼의 관심을 바라지도 않습니다. 그들에게 쏟는 관심의 10분의 1, 아니 100분의 1만큼이라도 가져 주시기를 간곡히 부탁드립니다.