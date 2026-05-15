"카네이션보다 '교육할 권리'를"... 전교조세종지부, 교사 현실 긴급조사 결과 발표

큰사진보기 ▲전교조세종지부는 지난 13일 세종시 모유치원 교사 2심을 앞두고 아동학대 무죄 선고 요구 기자회견을 가졌다. ⓒ 전교조세종지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 13일 세종시 모유치원 교사 2심을 앞두고 대전지방법원 앞에서 열린 기자회견 ⓒ 전교조세종지부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.http://www.newspeach.com/news/articleView.html?idxno=8960

5월 15일, 제45회 스승의 날을 맞이하는 학교 현장의 분위기는 여느 때보다 무겁다. 감사의 꽃바구니와 축하의 말들이 오가야 할 시기지만, 세종 지역 교사들을 포함한 전국의 교육자들은 "축하 대신 제대로 교육할 수 있는 환경을 달라"고 입을 모으고 있다.전국교직원노동조합(전교조) 세종지부가 14일 발표한 '2026 스승의 날 교사 현실 긴급조사' 결과는 충격적이다. 설문에 참여한 교사의 85.28%가 현재 학교에서 교육활동에 전념할 수 있는 조건이 전혀 보장되지 않는다고 답했다.가장 큰 요인은 '무분별한 아동학대 신고'에 대한 공포였다. 응답자의 97.22%가 정당한 생활지도조차 신고당할 수 있다는 불안감을 느끼고 있었으며, 이로 인해 실제 교육활동을 주저하거나 축소한 경험이 있다는 응답도 94.11%에 달했다.또한 교육 외적인 부담도 심각했다. 교사의 97.53%가 과도한 행정업무(회계, 시설 점검, 채용 등)가 교육에 지장을 준다고 답했으며, 현장체험학습이나 학교 내 안전사고 발생 시 개인이 져야 할 법적 책임에 대해서도 99.68%가 극심한 부담을 토로했다.이에 교사들은 가장 시급한 과제로 ▲아동복지법 개정(68.09%) ▲악성 민원 대응 체계 마련(56.89%) ▲안전사고 및 현장체험학습 면책 기준 마련(43.06%) ▲행정업무 경감 및 업무 정상화(43.06%)를 꼽으며 실질적인 제도 개선을 요구했다.특히 세종 지역에서는 최근 한 유치원 교사의 아동학대 혐의에 대한 2심 재판이 진행 중이다. 교사가 아동의 팔을 붙잡다 멍을 들게 한 사건에 대해 1심에서 벌금 500만 원의 유죄 판결이 내려지자, 전국 1만 2천 명의 교사들이 탄원에 동참하며 반발하고 있다.최근 열린 2심 공판에서 검찰 측은 "아동에 대한 명백한 신체적 학대"라는 기존 입장을 고수하며, 추가 증거 제출 없이 징역 6개월을 구형했다. 이에 대해 전교조 세종지부는 지난 13일 대전지방법원 앞에서 기자회견을 열고 "아이를 보호하기 위한 정당한 개입이 범죄로 취급받는다면 교실에서 교육은 사라질 것"이라며 2심 재판부의 현명한 판결을 강력히 촉구했다. 해당 사건의 항소심 선고는 6월 17일 오후 2시에 내려질 예정이다.전교조 세종지부는 스승의 날 성명을 통해 ▲아동복지법 즉각 개정 ▲기관 차원의 민원 대응 ▲비교육적 행정업무의 교육청 책임 전환 ▲교사 개인에 대한 형사책임 면책 등을 강력히 요구하고 있다.이상미 전교조 세종지부장은 "교사에게 필요한 것은 하루뿐인 감사의 말이 아니라, 안심하고 가르칠 수 있는 법적·제도적 안전망"이라며 정부와 교육 당국의 특단 대책을 촉구했다.제9회 전국동시지방선거를 앞둔 오늘, 세종시 교육감 후보들은 '교육활동 보장'과 '교권 확립'을 핵심 공약으로 일제히 내걸고 있다. "교사가 당당해야 교육이 바로 설 수 있다"는 현장의 외침에 차기 교육 수장이 얼마나 실질적인 변화로 화답할지 그 귀추가 주목된다.