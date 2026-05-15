이 대통령의 추천 "긴축 주장하는 분들 꼭 봐야 될 기사"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 엑스(X·옛 트위터)에 "한국의 부채는 지속 가능한 수준이며 부채 위기가 발생할 위험 또한 낮다"는 국제통화기금(IMF) 대변인의 평가가 담긴 보도를 공유하면서 "무조건 긴축 주장하는 분들이 나라를 생각한다면 꼭 봐야 될 기사"라고 권했다. 2026.5.15 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 15일 엑스(X·옛 트위터)에 "한국의 부채는 지속 가능한 수준이며 부채 위기가 발생할 위험 또한 낮다"는 국제통화기금(IMF) 대변인의 평가가 담긴 보도를 공유하면서 "무조건 긴축 주장하는 분들이 나라를 생각한다면 꼭 봐야 될 기사"라고 권했다.<한국경제>의 해당 보도는 지난 14일(현지시간) 워싱턴DC IMF 본부에서 진행된 정례브리핑 내용으로, 줄리 코잭 IMF 대변인은 "한국의 부채 상황은 상당히 견고하다"면서 특히 현 정부의 재정 확정 기조에 대해서도 긍정적 평가를 내렸다.이 대통령도 보도에 나온 코잭 대변인의 발언을 재인용하면서 하반기 경제성장전략 수립과 내년도 예산편성에 있어 '적극 재정'의 필요성을 시사했다.특히 코잭 대변인이 "궁극적으로 한국의 생산성을 끌어올리는 것을 목표로 하는 구조 개혁을 뒷받침하기 위한 것이기 때문"이라며 "한국이 직면한 인구 구조적 압박을 고려할 때, 이러한 생산성 향상은 향후 경제 성장에 있어 매우 중요한 요소가 될 것"이라고 했다는 대목을 재인용했다.반도체 호황 등으로 당초 예상을 초과해 걷힐 법인세 등을 한국의 잠재성장률을 키우고 '경제의 성장판'을 자극하는 데 활용해야 한다는 취지로 해석된다.이 대통령은 지난 12일 국무회의 때도 "지금과 같은 위기 시대에는 아끼는 것도 중요한데 오히려 국가 역량을 키우는 데 투자를 할 필요가 있다"며 "(적극 재정을 통해) 잠재성장률과 생산성이 제고되면 세입 기반도 확대되고 부채비율은 장기적으로 낮아져서 경제의 성장판이 더욱 두터워지는 선순환 구조를 실현할 수 있다"고 주장한 바 있다.한편 청와대는 지난 14일 '반도체 초과세수 활용 방안을 본격 검토 중'이란 언론 보도를 사실이 아니라고 부인하면서도 "정부는 경기 상황, 세수 여건, 재정투자 방향 등을 상시 논의하고 있다"고 밝힌 바 있다.