카네이션 들고 찾아온 제자들... 이병도 후보 "출마하길 잘했다"

큰사진보기 ▲이병도 충남교육감 후보가 1997년 성환고등학교 2학년 1반 제자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이병도후보캠프 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

지난 13일 오후, 충남 천안시 신부동에 위치한 이병도 충남교육감 후보 선거사무소에 특별한 손님들이 찾아왔다. 1997년 성환고등학교 재직 당시 이 후보의 제자들이 스승의날을 앞두고 카네이션 꽃바구니를 들고 사무실을 방문한 것이다.이날 오후 8시 20분께 여러 일정을 마치고 사무실로 돌아온 이 후보는 제자들을 반갑게 맞이하며 "아이고, 어서 와유. 반가워요"라고 말했다. 제자들 역시 오랜만에 만난 스승과 따뜻한 분위기 속에서 이야기를 이어갔다.제자들이 전달한 꽃바구니에는 "선생님의 사랑과 정성 덕분에 올바르게 성장할 수 있었습니다. 감사합니다"라는 문구가 담긴 손편지가 함께 놓여 있었다. 편지를 쓴 오형준씨는 "선생님께서 보여주셨던 진심 어린 마음과 가르침을 지금도 기억하고 있다"며 "인생의 길잡이 같은 분"이라고 말했다.이 후보와 제자들은 약 30분 동안 학창 시절의 추억을 나눴다. 이 후보는 "당진에서 삽교천을 건너 통근하던 시절과 학생들이 떠오른다"며 "착하기만 했던 제자들을 다시 보니 출마하길 잘했다는 생각이 들 정도로 고맙다"고 전했다. 제자들 또한 이 후보가 개량 한복을 즐겨 입던 모습 등을 추억하며 웃음을 보였다.현재 학부모가 된 제자들은 교육 현장에 대한 관심과 함께 이 후보의 새로운 도전을 응원하는 뜻도 전했다. 학교운영위원장 등으로 활동하고 있다는 강병표씨와 백관현씨는"선생님이 교육감이 되셔서 우리 아이들이 더 큰 교육적 혜택을 누릴 수 있기를 바란다"고 응원했다.이 후보는 제자들과 기념사진을 촬영하며 일정을 마무리했다.