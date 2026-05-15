방문객 늘었는데 지역경제는 제자리... 무엇이 문제인가?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

소득 수준의 향상과 여가 기회의 확대는 여행을 우리 일상의 필수적인 부분으로 변화시켰다. 이에 발맞춰 전국의 지자체들은 앞다투어 더 많은 방문객을 유치하기 위해 대규모 축제를 기획하고 화려한 랜드마크 시설을 건립하는 데 막대한 예산을 쏟아붓고 있다.그러나 냉정하게 되돌아보자. 화려한 행사와 거대한 콘크리트 건축물 뒤에 남는 것은 무엇인가. 잠시 들러 사진 한 장 남기고 떠나버리는 '스쳐 가는 관광'은 지역에 깊은 경제적·문화적 흔적을 남기지 못한다. 방문객 지표는 상승 곡선을 그리지만, 지역 경제는 여전히 제자리를 맴도는 모순이 발생하는 이유가 바로 여기에 있다.이제 우리는 '관광(Tourism)'과 '여행(Travel)'을 엄격히 구분해야 할 시점에 서 있다. 관광이 널리 알려진 명소를 단순히 보고 즐기는 일회적 소비 행위에 가깝다면, 여행은 낯선 공간 속에 깊이 스며들어 머물고, 체험하며, 그 지역과 정서적 관계를 맺는 과정이다.지역 소멸의 위기 앞에 선 지자체들이 선택해야 할 방향은 명확하다. 더 많이 '보게' 만드는 양적 경쟁에서 벗어나, 더 오래 '머물게' 하고 다시 '찾아오게' 만드는 질적 전환에 사활을 걸어야 한다.첫째, '단순한 관광지'를 넘어 '살고 싶은 공간'으로의 재설계가 필요하다. 오늘날의 여행자들은 인위적으로 조성된 테마파크보다 지역의 평범한 일상과 숨겨진 이야기에 더 큰 매력을 느낀다. 지역이 보유한 역사적 자산, 인물, 고유의 생활 문화를 하나의 매력적인 서사(Narrative)로 엮어내야 한다.옛길을 따라 걷고, 마을의 오랜 시간을 체험하며, 지역민의 삶을 곁에서 느끼는 경험은 그 어떤 화려한 볼거리보다 긴 잔상을 남긴다. 여행자가 그 지역을 '한 번 가본 곳'이 아닌 '언제든 다시 돌아가고 싶은 마음의 고향'으로 인식할 때, 비로소 관광은 지속 가능한 생명력을 얻는다.둘째, 지역의 자원이 주민의 실질적인 소득으로 직결되는 내부 순환 구조를 구축해야 한다. 관광객이 쓰고 간 돈이 프랜차이즈 본사나 외부 업체로 빠져나간다면 그 관광 정책은 실패한 것이나 다름없다.지역 특산물과 농수산물을 활용한 먹거리 개발은 기본으로 해서, 이를 고도화된 브랜드로 육성해 부가가치를 극대화해야 한다. 더 나아가 마을의 유휴 공간을 활용한 고품격 숙박 시설, 도시 직장인들을 위한 워케이션(Workation) 거점, 주민들이 직접 운영하는 체험 프로그램을 통해 소비가 지역 안에서 순환하게 해야 한다. 주민이 주체가 되는 사업 구조가 정착될 때, 관광은 일회성 이벤트를 넘어 지역을 지탱하는 견고한 경제적 토대가 될 것이다.셋째, 정주 인구의 한계를 극복할 '관계 인구'를 전략적으로 관리해야 한다. 관계인구는 '특정 지역에 애정을 갖고 정기적으로 방문하거나, 특산물을 구입하고, 기부(고향사랑기부제 등)를 하거나, 원격으로 지역 업무에 참여하는 사람'을 말한다.인구 감소 시대에 지역의 지속 가능성은 단순히 그곳에 주소지를 둔 사람의 수가 아니라, 그 지역과 깊은 애착을 형성하고 교류하는 사람들의 규모에 달려 있다. 한 번 방문한 여행객을 스쳐 지나가는 소비자로 방치하지 말고, 지속적으로 소통하는 '디지털 주민(주민등록상 거주지가 아닌 지역의 '명예 주민'이 되어 다양한 혜택을 누릴 수 있는 서비스)'으로 확장해야 한다.빅데이터와 소셜미디어를 활용해 맞춤형 정보를 제공하고, 명예 군민증이나 지역 특화 멤버십 혜택을 부여함으로써 이들을 지역의 든든한 서포터즈이자 잠재적 정착자로 만들어야 한다.넷째, 행정의 패러다임 역시 근본적으로 바뀌어야 한다. 자치단체장이 임기 내 눈에 보이는 치적을 보여주기 위한 시설 중심 사업에서 탈피해야 한다. 지역 고유의 무형 자산을 발굴하고 이를 현대적 감각의 콘텐츠로 가공하는 소프트웨어 중심의 투자가 선행되어야 한다. 특히,거버넌스(Governance, 협치)를 활성화하여, 정책 수립 단계부터 주민, 민간 전문가, 행정이 긴밀하게 협력하는 민관 협치 구조를 만들어 현장의 목소리가 정책에 녹아들게 해야 한다. 결국 성공하는 관광 정책은 외형에 치중한 하드웨어가 아니라 '사람'과 '경험'을 중심에 두는 소프트웨어의 섬세함에서 판가름 난다.지역 소멸은 더 이상 먼 나라의 이야기가 아니라 우리 앞에 놓인 엄중한 현실이다. 그러나 길이 없는 것은 아니다. '얼마나 많은 사람이 왔는가'라는 숫자 뒤에 숨지 않고, '얼마나 오래 머물렀는가', '얼마나 애정을 가지고 다시 찾는가'를 진지하게 묻는 순간 해법은 명확해진다.이제 선택의 시간이다. 관광객들이 잠시 스쳐 지나가는 무색무취한 장소로 남을 것인가, 아니면 여행객들이 머물며 삶의 활력을 얻는 진정성 있는 공간으로 거듭날 것인가. 주민의 삶이 곧 여행자의 풍경이 되는 지역으로 변모하는 길을 찾아야 한다. 지역만의 고유한 색깔이 담긴 콘텐츠와 사람 중심의 따뜻한 전략이 결합될 때, 관광은 비로소 지역을 살리고 미래를 여는 강력한 동력이 될 것이다.