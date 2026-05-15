봄 위에 다른 것들이 겹치듯

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"이거 오늘 뜯은 거예요?"

"요즘 장사는 괜찮으세요."

"이맘때가 제일 바빠요. 금방 커서 이젠 질겨지거든."

"이건 머위야 덜 자란 거라 부드러워."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

눈에 닿는 햇빛 각도가 달라졌다. 신호등을 기다리며 서 있는데 눈이 시릴 정도로 빛이 강하게 따라붙는 느낌이었다. 사월의 빛이 스며드는 쪽이었다면 오월의 빛은 달라붙는 쪽에 가깝다. 가볍게 올라앉아 있으면서도 쉽게 떨어지지 않는 그런 종류의 햇살. 무심코 근처 안경원에 들어갔다.변색렌즈를 한번 써볼까 싶어서였다. 진열대 위에는 각양각색 선글라스들이 줄지어 놓여 있었다. 변색렌즈 설명을 듣자니 바깥으로 나가 햇빛을 받으면 색이 생긴다고 했다. 실내에서는 아무 일도 일어나지 않는 렌즈들. 그런데 문밖으로 나서는 순간 서서히 색이 짙어진다고 했다. 계절도 그렇게 오는 것 같았다. 안에 있을 때는 잘 모르다가 문을 나서는 순간 갑자기 달라져 있는 것. 이미 변해 있는데 내가 뒤늦게 알아차리는 계절.가게 문을 열고 나오자마자 공기가 달랐다. 같은 거리인데도 방금 전과는 전혀 다른 장소처럼 느껴졌다. 실내의 공기는 평평했는데 바깥의 공기는 얇은 결을 움직이며 계속 방향을 바꾸고 있었다. 손등을 스치며 지나가는 바람이 그냥 지나가는 것이 아니라 잠깐 머무는 느낌이었다.몇 걸음 걷다가 길가 노점 앞에서 멈췄다. 비닐 위에 나물들이 수북이 쌓여 있었다. 취나물, 머위, 이름을 잘 모르는 잎들까지 가지런히 펼쳐져 있었다. 할머니가 가로수 아래 그늘을 찾아 햇빛을 피해 사람을 기다리고 있었다.아직 여름이라고 부르기에는 이른 시기인데 빛이 거슬린다는 사실이 조금 낯설었다. 취나물 한 줌을 집어 들었다. 줄기를 살짝 눌러보니 쉽게 구부러지지 않았다. 지난주에 샀던 것보다 분명 단단했다. 그때는 손가락 사이로 빠져나갈 것 같았는데 지금은 한 줌 안에서 서로를 밀어내는 느낌이었다."어제 해지기 전에 뜯었지. 요즘은 금방금방 자라서…." 금방 큰다는 말이 이상하게 오래 남았다. 금방 큰다는 말 뒤로 나물 잎들이 서로 몸을 밀어내는 소리가 들리는 것 같았다. 어쩐지 시간이 앞당겨지고 있다는 말처럼 들렸다. 나물 두어 가지 값을 치르고 주변을 둘러보았다.가로수 그늘이 이미 무성해지고 있었다. 며칠 전까지만 해도 바닥에 붙어 있던 그림자가 이제는 제법 형태를 갖추고 있었다. 햇빛은 더 또렷해졌고, 그림자는 더 넓어졌다. 그 사이를 지나가는 사람의 옷차림도 가벼워져 있었다. 긴 소매 사이에서 보이는 반팔 차림이 자연스러워진 거리였다.절기를 떠올려보니 입하가 막 지났을 무렵이었다. 생각해 보면 입하는 늘 이런 식으로 알아차린다. 달력에 적혀 있는 이름이 아니라, 나물의 질감이나 햇빛의 각도 사람의 옷차림 같은 것들 사이에 섞여 있다가 뒤늦게 모습을 드러낸다. 그래서 언제나 약간 늦게 알아채는 절기다.할머니에게 나물을 건네받으며 손이 잠깐 스쳤다. 손이 생각보다 따뜻했다.물어놓고 보니 너무 성의 없는 질문 같았다. 할머니는 잠깐 나를 보더니 대답 대신 나물 쪽을 손으로 한번 정리했다.그 말은 식물 이야기 같으면서도 꼭 그것만은 아닌 것처럼 들렸다. 더 묻지 않고 고개를 끄덕였다. 서로 말을 반쯤만 이해한 채 더 깊이 들어가지 않아도 알 것 같았다.값을 치르며 받은 잔돈을 손에 쥐고 있는데 할머니가 봉지 하나를 더 얹어주었다.보지 않아도 알 수 있었다. 조금 전 만졌던 것보다 확실히 가벼운 기척이었다. 나는 감사하다고 말했고, 할머니는 들은 듯 만 듯 고개를 끄덕였다.그 짧은 사이에, 서로에 대해 알게 된 것은 거의 없었다. 이름도 모르고 어디서 왔는지도 모른다. 그런데 이상하게도 방금 전보다 거리가 조금 달라진 느낌이었다. 서로 약속하고 만날 가능성은 없는 사람이지만 어느 날 문득 나는 또 할머니에게 뭔가를 사게 될 것 같았다. 걸음을 옮기며 뒤를 돌아보지 않았는데도 가로수 그늘에 나물들을 조금씩 정리하며 다음 손님을 기다리고 있을 모습이 이미 내 안에 자리 잡은 것처럼 느껴졌다.지나가는 것이 아니라 쌓이는 것들에 대해 생각했다. 봄이 완전히 사라지고 여름이 오는 것이 아니라 봄 위에 여름이 얇게 덧입혀지는 식으로 겹치는 것. 그래서 지금의 취나물은 봄의 끝과 여름의 시작을 함께 가지고 있었다. 집으로 돌아오는 길에 장바구니를 한 번 더 들여다보았다. 특별한 것을 산 것도 아닌데, 안에 담긴 것들이 전부 조금씩 다른 시간을 품고 있는 것처럼 느껴졌다.아마도 '입하'라는 절기는 이런 방식으로 우리 일상 안에 들어오는 것일 것이다. 크게 드러나지 않으면서 사소한 것들의 결을 조금씩 바꿔 놓는 방식으로. 너무 작아서 너무 조용해서 종종 그 변화를 놓치기도 한다. 눈에 띄지 않는 사이에 이미 많은 것이 달라져 있는데 그것을 한꺼번에 알아차릴 수는 없다.대신 어떤 순간이 온다. 나물을 만지다가 무릎 언저리까지 자란 망초를 바라보다가 문득 깨닫게 되는 순간. 벚꽃처럼 눈에 띄지도 않고 한여름처럼 단번에 몸을 바꾸지도 않는다. 대신 아주 얇게 거의 눈치채지 못할 정도로 우리 곁에 겹친다. 그때 비로소 알게 된다. 계절이 이미 한발 앞서 와 있었다는 것을. 입하는 늘 그렇게 우리보다 조금 먼저 도착해 있는 계절이다. 내일부터는 변색렌즈 안경을 끼고 여름 햇빛으로 들어가게 될 것 같다.김지민 수필가