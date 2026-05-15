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사는이야기

26.05.15 13:14최종 업데이트 26.05.15 13:14

첫째 아들의 입대 '디데이', 엄마가 기도한 것

그저 건강하게, 동료들과 잘 어울리며 주어진 임무를 묵묵히 수행하고 돌아오길

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현관 앞에 놓인 아들의 단출한 가방을 보니 마음 한구석에 '푱' 하고 구멍이 뚫린 듯 허하다. 첫째 아들이라 더 애틋하고, 물가에 내놓은 아이 마냥 불안과 걱정이 앞서는 건 세상 모든 부모의 공통된 마음일 터다. 달력에 표시된 '입대 D-day'가 다가올수록 시계추는 왜 이리도 빠르게만 돌아가는지, 야속한 시간은 결국 지난 5월 초, 작별의 아침을 데려왔다.

아들은 부모가 걱정할까 봐 일부러 더 밝게 웃고, 더 씩씩하게 말을 건넸다. 짧게 깎은 머리가 어색한지 자꾸만 머리를 쓰다듬으면서도 "금방 다녀올게요, 걱정 마세요"라며 도리어 엄마의 어깨를 토닥인다. 그 속 깊은 배려를 알기에 나 역시 차마 눈물을 보일 수 없었다.

아들을 둔 대부분의 부모라면 응당 겪어야 할 통과 의례라지만, 막상 그 순간이 닥치니 가슴이 저려오는 건 어쩔 수 없다. 애써 담담한 척 서로의 눈을 피하며 나누는 대화 속에는, 차마 말로 다 못 할 사랑과 미안함, 그리고 무사 안녕을 바라는 간절한 기도가 섞여 있었다.

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이제 아들은 정든 집을 떠나 낯선 곳에서 18개월이라는 시간을 보내게 될 것이다. 누군가는 '버리는 시간'이라 말할지 모르지만, 나는 믿는다. 이 시간이 우리 아들을 훨씬 더 단단하고 멋지게 만들어 줄 거라는 사실을 말이다. 집에서는 그저 챙겨줘야 할 아이 같았던 아들이, 규칙적인 생활과 고된 훈련 속에서 스스로를 책임지는 법을 배우고 동료와 함께하는 가치를 깨닫게 될 것이다. 거친 훈련을 이겨낸 뒤 얻게 될 단단한 근육보다, 그 과정을 견뎌내며 얻게 될 '마음의 근육'이 나는 더 기대된다.

부모의 마음은 늘 한결같다. 대단한 영웅이 되어 돌아오길 바라지 않는다. 그저 건강하게, 동료들과 잘 어울리며, 주어진 임무를 묵묵히 수행하고 돌아오는 것. 그것이면 충분하다. 부모의 걱정보다 훨씬 더 강하고 듬직하게 잘 적응할 것을 믿기에, 이제는 허한 마음을 접고 든든한 응원을 보내려 한다.

대한민국을 지키는 늠름한 군인이자, 내 생애 가장 소중한 첫째 아들아. 너의 18개월이 빛나는 성장의 기록이 되길 기도한다. 무사히 잘 다녀와라. 네가 돌아오는 날, 세상에서 가장 환한 미소로 너를 맞이할 준비를 하며 이 엄마는 기꺼이 '기다림'의 시간을 견뎌 내련다.

#아들군대보내기#입대DDAY#대한민국군인#부모의마음#기다림

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박지숙 (jhgirl0326) 내방

종합병원 현직 간호사로서 삶과 죽음의 최전선인 의료 현장의 생생한 목소리를 기록합니다. 간호사의 노동 환경과 환자 안전, 의료 정책의 문제를 현장의 눈으로 분석하고 대안을 제시하고자 합니다. 당연하게 여겨졌던 병원 안의 불합리함을 공론화하여 더 나은 의료 환경을 만드는 데 일조하겠습니다

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