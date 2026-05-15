첫째 아들의 입대 '디데이', 엄마가 기도한 것

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현관 앞에 놓인 아들의 단출한 가방을 보니 마음 한구석에 '푱' 하고 구멍이 뚫린 듯 허하다. 첫째 아들이라 더 애틋하고, 물가에 내놓은 아이 마냥 불안과 걱정이 앞서는 건 세상 모든 부모의 공통된 마음일 터다. 달력에 표시된 '입대 D-day'가 다가올수록 시계추는 왜 이리도 빠르게만 돌아가는지, 야속한 시간은 결국 지난 5월 초, 작별의 아침을 데려왔다.아들은 부모가 걱정할까 봐 일부러 더 밝게 웃고, 더 씩씩하게 말을 건넸다. 짧게 깎은 머리가 어색한지 자꾸만 머리를 쓰다듬으면서도 "금방 다녀올게요, 걱정 마세요"라며 도리어 엄마의 어깨를 토닥인다. 그 속 깊은 배려를 알기에 나 역시 차마 눈물을 보일 수 없었다.아들을 둔 대부분의 부모라면 응당 겪어야 할 통과 의례라지만, 막상 그 순간이 닥치니 가슴이 저려오는 건 어쩔 수 없다. 애써 담담한 척 서로의 눈을 피하며 나누는 대화 속에는, 차마 말로 다 못 할 사랑과 미안함, 그리고 무사 안녕을 바라는 간절한 기도가 섞여 있었다.이제 아들은 정든 집을 떠나 낯선 곳에서 18개월이라는 시간을 보내게 될 것이다. 누군가는 '버리는 시간'이라 말할지 모르지만, 나는 믿는다. 이 시간이 우리 아들을 훨씬 더 단단하고 멋지게 만들어 줄 거라는 사실을 말이다. 집에서는 그저 챙겨줘야 할 아이 같았던 아들이, 규칙적인 생활과 고된 훈련 속에서 스스로를 책임지는 법을 배우고 동료와 함께하는 가치를 깨닫게 될 것이다. 거친 훈련을 이겨낸 뒤 얻게 될 단단한 근육보다, 그 과정을 견뎌내며 얻게 될 '마음의 근육'이 나는 더 기대된다.부모의 마음은 늘 한결같다. 대단한 영웅이 되어 돌아오길 바라지 않는다. 그저 건강하게, 동료들과 잘 어울리며, 주어진 임무를 묵묵히 수행하고 돌아오는 것. 그것이면 충분하다. 부모의 걱정보다 훨씬 더 강하고 듬직하게 잘 적응할 것을 믿기에, 이제는 허한 마음을 접고 든든한 응원을 보내려 한다.대한민국을 지키는 늠름한 군인이자, 내 생애 가장 소중한 첫째 아들아. 너의 18개월이 빛나는 성장의 기록이 되길 기도한다. 무사히 잘 다녀와라. 네가 돌아오는 날, 세상에서 가장 환한 미소로 너를 맞이할 준비를 하며 이 엄마는 기꺼이 '기다림'의 시간을 견뎌 내련다.