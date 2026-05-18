커피향과 책 향기가 물씬 나는 책방, 삽교에 있습니다

"내 고향 삽교를 가보셨나요, 맘씨 좋은 사람들만 사는 곳 시냇물 위에 다리를 놓아 삽다리라고 부르죠"

큰사진보기 ▲소란서림 입구책의 숲으로 진입하는 그 곳 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲소란서림의 내부카페와 책방이 한 곳에 있지만 공간을 구분했다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲문학전문서점 소란서림시인 박연준의 <소란>이 인생책이라는 김소정 대표의 <소란서림>은 24년 9월에 문을 열었다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲그윽한 향기의 에스프레소소란서림의 에스프레소는 이태리노라는 이름으로 판매된다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲책방지기의 추천사책방지기의 인생 책이 독자의 손길을 기다린다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲서림의 독서내공은은한 독서내공이 느껴지는 목요일 오전의 소란서림 ⓒ 최문섭 관련사진보기

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"시골에서 책을 팔면서도 굶어 죽지 않는 모습을 증명해 보이리라."

큰사진보기 ▲필자가 구입한 책'잃어버린 시간을 찾아서 '1권을 읽고 있던 필자는 소란서림에서 2권을 구입했다. 최종목표물이라는 표현이 재미있다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

1979년에 조영남이 발표한 노래 <삽다리>의 가사다. 어린 시절 삽교에서 자란 조영남은 자신의 경험을 가사에 담아서 추억을 노래했다. 충남 예산군 삽교읍에는 장항선 삽교역이 있으며, 충남 내포신도시는 예산군 삽교읍을 포함한다. 서해선 삽교역사 건설로 변화를 거듭하는 삽교읍, 예산군의 12개 읍면 중 가장 변화무쌍한 곳이 삽교읍이다.삽교읍에 자리 잡은 동네책방 '소란서림'은 문학을 전공한 김소정 대표가 2024년 9월에 문을 연 곳이다. 지난달 출간된 한미화 작가의 <동네책방 지속탐구>의 첫 문장을 장식하는 곳이기도 하다. 2010년대에 생겨나기 시작한 동네 책방은 지금도 진화하고 있다. 한미화 작가가 책에서 소개한 '소란서림'을 필자가 찾은 건 때 이른 더위가 한창이던 지난 14일 오전이었다.그날 소란서림은 독서 모임이 진행 중이었다. 은은한 독서 내공과 그윽한 커피향이 묻어 나는 공간이었다. 필자는 책방의 서가에서 프루스트의 <잃어버린 시간을 찾아서> 한 권을 꺼내고 페이지를 넘기며 냄새를 맡아보았다. 진한 에스프레소 향기와 책 특유의 냄새가 섞이며 서림(書林)의 고유한 느낌을 살려주었다.장강명의 책을 읽고 벽돌책에 도전해서 얼마 전 <지식의 역사>를 완독한 필자가 새롭게 찾은 목표물은 프루스트의 <잃어버린 시간을 찾아서>였다. 1권을 읽어나가던 중에 만난 '소란서림'에서 2권을 구입했다. 필자가 <잃어버린 시간을 찾아서>를 한 권 구입하자 책방지기는 그 책이 자신의 최종 목표라며 완독, 재독, 리뷰까지 부탁한다며 필자의 마음에 스탬프를 찍어주었다. 예산의 문학 전문서점에서 다시 만난 프루스트가 내 삶에 어떻게 스며들지 책을 읽으며 지켜볼 생각이다.김 대표는 책방을 열면서 이렇게 다짐했다고 한다.책방을 운영하는 엄마가 멋지다고 말하는 김소정 대표의 딸이 보내는 응원은 '소란서림'의 원동력이다.한편, 오는 6월에는 서울국제도서전, 8월에는 군산북페어, 10월에는 파주페어 북앤컬처 등 지역마다 특색 있는 책 축제가 예정된 2026년은 동네책방이 독자들과 함께 지역의 문화 거점으로 뿌리내리는 한 해가 될 것 같다.