이걸 모른다고? 여성 풋살 팀 코치를 맡고 놀란 것

어느 날 갑자기 아내의 제안으로 여자 풋살 팀 코치가 된 아저씨. 모두 어쩌다 만나게 됐지만 최선을 다하는 이야기를 씁니다."네가?"
지인들에게 풋살 팀 코치를 맡고 있다고 하면 제일 많이 듣는 소리다. "대체 왜?"라는 말도 많이 들었다. "어째서?"도 가끔 듣는다. 충분히 이해한다. 나도 이렇게 될 줄 몰랐으니까. 세상 일이 그렇더라.
그 와중에도 따뜻한 조언을 해 주는 친구들도 있다. 풋살에 관심이 좀 있는 친구들이다. 저녁 식사자리에서 그들은 내게 딱 두 마디를 건넸다. 뭘 하든 당연한 게 없을 것이다. 그 말을 명심해라. 사실 각오했던 일이었다. 충분히 예상했던 일이라 첫 연습 때 '인사이드 터치가 뭔가요?'라는 질문에도 타격감이 크진 않았다. 올바른 입력값을 넣어도 그에 걸맞은 결과값이 나오지 않는다는 사실 역시 걱정하지 않았다.
하지만 이게 다가 아니었다. 뛰는 방법조차 모르리라고는 생각 못했다. 훈련 초반에 간단한 공 돌리기 게임을 했는데, 경보에 가까운 자세로 뛰는 팀원들이 3분의 1가량 됐다. 상체를 곧게 세우고, 뒤꿈치부터 땅에 디딘 뒤, 무릎을 거의 접지 않고 다음 발을 내딛는 자세. 신호가 약 20초가량 남은 횡단보도를 건너기 위해 황급히 걸어, 아니 뛰어오는 여사님들과 정확히 같은 폼이었다.
문제는 풋살이 순간적인 움직임으로 상대를 떼어내야 하는 스포츠라는 데 있다. 평소 달리기를 한다는 친구들조차도 순간적으로 속도를 내는 법을 알지 못했다. 얘기를 들어보니 '존2 러닝(심박수 130~150을 30분 이상 유지하는 주법)'만 해봤단다.
달리는 법을 잊어버린 풋살 회원들
전력 질주하는 법을 까먹을 수 있다니. 그리고 그걸 가르쳐야 한다니. 뛴다는 것, 그것은 본능적인 행위 아니던가. 태어나 자라면 네발로 기다가 이내 걷기를 시도하고, 걷기가 익숙해지면 하루에 3만 보를 뛰어다닌다는 게 호모사피엔스의 유년기 아닌가. 놀이터에서 술래잡기나 '얼음 땡'을 하다 보면 죽기 살기로 도망가야 할 때가 있는데, 이건 어른들이 옆에서 가르쳐주는 게 아니다.
그렇다면 그 본능을 잊게 만든 기나긴 망각의 터널은 어디서부터 시작된 걸까? 가장 유력한 용의자는 학교다. 중학교 때 남자아이들이 축구와 농구를 하고 있을 때, 여자아이들은 늘 벤치에만 앉아 있곤 했다. 단언컨대 그 어떤 선생님도 여학생들의 체육 활동을 독려하지 않았다. 나 또한 그게 당연한 줄 알았다. 여자애들은 애초에 운동을 싫어하는구나 생각했다.
체육 교과서 속 운동들은 죄다 지루하기 짝이 없었고, 담당 선생님들은(국어, 영어, 수학 보강수업에 자리를 빼앗길) 자신의 수업 시간에 정성을 다하지 않았다. 인생에 때는 없다고들 하지만, 무언가를 하기에 적당한 나이라는 건 분명 있다. 운동생리학에서는 인간의 운동신경이 만 7세부터 14세에 급격히 성장한다고 이야기한다. 그 무렵부터 30대까지 몸을 쓰지 않았다면, 달리는 방법이 몸에 새겨져 있을 리 없다.
실제로 그 인과관계는 연습 과정에서 어렵지 않게 볼 수 있었다. 꾸준히 테니스나 복싱을 즐기며 본능을 잊지 않은 팀원들은 드리블부터 볼 터치까지 빠르게 습득했다. 반면 평소 운동과 담을 쌓고 지내던 팀원들은 무엇을 하든 버거워했다.
달리는 법을 되찾는 과정
그 차이를 좁히기 위해 매주 빠짐없이 한 게 스텝 사다리 연습(래더 어질리티)이다. 사다리를 바닥에 깔고 빈 칸에 한 발씩 정확히 디디며 전진하는 연습이다. 빠르게 디디기 위해서는 상체를 낮추고, 고관절을 살짝 접은 뒤, 뒤꿈치를 든 상태에서 정해진 스텝에 따라 이동해야 한다. 스프린트(전력질주)의 예비 자세와 매우 비슷하다.
처음엔 다리를 어떻게 놀릴지 몰라 고장 나기 십상이다. 한 쪽 발을 디디면 다른 쪽 발이 어색하고, 다음 스텝을 밟으면 방금 자신이 뭘 했는지 생각이 안 난다. 가까스로 외워서 스텝을 밟기 시작하면 그때는 내가 그냥 두지 않는다. "뱁새! 더 빨리!" 뒤에서 악어가 쫓아올 것처럼 굴면 기록이 조금씩 빨라진다.
이 훈련은 비단 주법 학습만이 목적이 아니다. 빠른 방향 전환과 잔발치기를 동시에 터득하고, 발목과 종아리 근력도 키울 수 있다. 요즘 주목 받는 플라이오매트릭(Plyometrics) 훈련(하체 근육의 탄성을 키워주는 운동법)과 맥을 같이한다.
물론 이 연습 조금 했다고 뛰는 폼이 하루아침에 달라지지는 않는다. 변화가 생기기까지는 그로부터 수개월이 필요했다. 첫 평가전 이후부터는 자연스럽게 뒤꿈치를 들고 준비 자세를 취한다. 팔을 휘젓는 모습도 한결 자연스럽다. 한편으로는 아쉽기도 하다. 이런 체육 활동들을 10대 때 학교에서 재미삼아 했다면 그들의 가능성은 또 어떤 방향으로 발전했을까.
시간이 흐르면 누군가는 다른 취미로 옮겨갈 것이고, 그 중 상당수는 공 차는 법도 이내 잊게 될 것이다. 나는 그게 서운하지 않다. 하지만 이제 달리는 법만큼은 잊지 않았으면 좋겠다. 어떤 스포츠를 취미로 삼든 달리기는 기본이니까.