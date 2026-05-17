이걸 모른다고? 여성 풋살 팀 코치를 맡고 놀란 것

어느 날 갑자기 아내의 제안으로 여자 풋살 팀 코치가 된 아저씨. 모두 어쩌다 만나게 됐지만 최선을 다하는 이야기를 씁니다.

"네가?"

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큰사진보기 ▲팀 연습 직전. 훈련 장비들. ⓒ 박종원 관련사진보기

큰사진보기 ▲스텝 어질리티 연습 중인 팀원들. 처음엔 힘들어 했지만 시간이 흐르면서 사다리 두 개를 붙여 놓고도 능숙하게 해내기 시작했다. ⓒ 박종원 관련사진보기

지인들에게 풋살 팀 코치를 맡고 있다고 하면 제일 많이 듣는 소리다. "대체 왜?"라는 말도 많이 들었다. "어째서?"도 가끔 듣는다. 충분히 이해한다. 나도 이렇게 될 줄 몰랐으니까. 세상 일이 그렇더라.그 와중에도 따뜻한 조언을 해 주는 친구들도 있다. 풋살에 관심이 좀 있는 친구들이다. 저녁 식사자리에서 그들은 내게 딱 두 마디를 건넸다. 뭘 하든 당연한 게 없을 것이다. 그 말을 명심해라. 사실 각오했던 일이었다. 충분히 예상했던 일이라 첫 연습 때 '인사이드 터치가 뭔가요?'라는 질문에도 타격감이 크진 않았다. 올바른 입력값을 넣어도 그에 걸맞은 결과값이 나오지 않는다는 사실 역시 걱정하지 않았다.하지만 이게 다가 아니었다. 뛰는 방법조차 모르리라고는 생각 못했다. 훈련 초반에 간단한 공 돌리기 게임을 했는데, 경보에 가까운 자세로 뛰는 팀원들이 3분의 1가량 됐다. 상체를 곧게 세우고, 뒤꿈치부터 땅에 디딘 뒤, 무릎을 거의 접지 않고 다음 발을 내딛는 자세. 신호가 약 20초가량 남은 횡단보도를 건너기 위해 황급히 걸어, 아니 뛰어오는 여사님들과 정확히 같은 폼이었다.문제는 풋살이 순간적인 움직임으로 상대를 떼어내야 하는 스포츠라는 데 있다. 평소 달리기를 한다는 친구들조차도 순간적으로 속도를 내는 법을 알지 못했다. 얘기를 들어보니 '존2 러닝(심박수 130~150을 30분 이상 유지하는 주법)'만 해봤단다.전력 질주하는 법을 까먹을 수 있다니. 그리고 그걸 가르쳐야 한다니. 뛴다는 것, 그것은 본능적인 행위 아니던가. 태어나 자라면 네발로 기다가 이내 걷기를 시도하고, 걷기가 익숙해지면 하루에 3만 보를 뛰어다닌다는 게 호모사피엔스의 유년기 아닌가. 놀이터에서 술래잡기나 '얼음 땡'을 하다 보면 죽기 살기로 도망가야 할 때가 있는데, 이건 어른들이 옆에서 가르쳐주는 게 아니다.그렇다면 그 본능을 잊게 만든 기나긴 망각의 터널은 어디서부터 시작된 걸까? 가장 유력한 용의자는 학교다. 중학교 때 남자아이들이 축구와 농구를 하고 있을 때, 여자아이들은 늘 벤치에만 앉아 있곤 했다. 단언컨대 그 어떤 선생님도 여학생들의 체육 활동을 독려하지 않았다. 나 또한 그게 당연한 줄 알았다. 여자애들은 애초에 운동을 싫어하는구나 생각했다.체육 교과서 속 운동들은 죄다 지루하기 짝이 없었고, 담당 선생님들은(국어, 영어, 수학 보강수업에 자리를 빼앗길) 자신의 수업 시간에 정성을 다하지 않았다. 인생에 때는 없다고들 하지만, 무언가를 하기에 적당한 나이라는 건 분명 있다. 운동생리학에서는 인간의 운동신경이 만 7세부터 14세에 급격히 성장한다고 이야기한다. 그 무렵부터 30대까지 몸을 쓰지 않았다면, 달리는 방법이 몸에 새겨져 있을 리 없다.실제로 그 인과관계는 연습 과정에서 어렵지 않게 볼 수 있었다. 꾸준히 테니스나 복싱을 즐기며 본능을 잊지 않은 팀원들은 드리블부터 볼 터치까지 빠르게 습득했다. 반면 평소 운동과 담을 쌓고 지내던 팀원들은 무엇을 하든 버거워했다.그 차이를 좁히기 위해 매주 빠짐없이 한 게 스텝 사다리 연습(래더 어질리티)이다. 사다리를 바닥에 깔고 빈 칸에 한 발씩 정확히 디디며 전진하는 연습이다. 빠르게 디디기 위해서는 상체를 낮추고, 고관절을 살짝 접은 뒤, 뒤꿈치를 든 상태에서 정해진 스텝에 따라 이동해야 한다. 스프린트(전력질주)의 예비 자세와 매우 비슷하다.처음엔 다리를 어떻게 놀릴지 몰라 고장 나기 십상이다. 한 쪽 발을 디디면 다른 쪽 발이 어색하고, 다음 스텝을 밟으면 방금 자신이 뭘 했는지 생각이 안 난다. 가까스로 외워서 스텝을 밟기 시작하면 그때는 내가 그냥 두지 않는다. "뱁새! 더 빨리!" 뒤에서 악어가 쫓아올 것처럼 굴면 기록이 조금씩 빨라진다.이 훈련은 비단 주법 학습만이 목적이 아니다. 빠른 방향 전환과 잔발치기를 동시에 터득하고, 발목과 종아리 근력도 키울 수 있다. 요즘 주목 받는 플라이오매트릭(Plyometrics) 훈련(하체 근육의 탄성을 키워주는 운동법)과 맥을 같이한다.물론 이 연습 조금 했다고 뛰는 폼이 하루아침에 달라지지는 않는다. 변화가 생기기까지는 그로부터 수개월이 필요했다. 첫 평가전 이후부터는 자연스럽게 뒤꿈치를 들고 준비 자세를 취한다. 팔을 휘젓는 모습도 한결 자연스럽다. 한편으로는 아쉽기도 하다. 이런 체육 활동들을 10대 때 학교에서 재미삼아 했다면 그들의 가능성은 또 어떤 방향으로 발전했을까.시간이 흐르면 누군가는 다른 취미로 옮겨갈 것이고, 그 중 상당수는 공 차는 법도 이내 잊게 될 것이다. 나는 그게 서운하지 않다. 하지만 이제 달리는 법만큼은 잊지 않았으면 좋겠다. 어떤 스포츠를 취미로 삼든 달리기는 기본이니까.