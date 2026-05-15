시진핑, 트럼프 면전에 대만 경고... 미 언론 '화들짝'

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시각) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에 시진핑 중국 국가주석과 함께 참석했다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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미중 정상회담 첫날 시진핑 중국 국가주석이 대만 문제를 최우선 의제로 내세운 것에 미국 언론이 주목했다.시 주석은 14일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 문제"라고 말했다.이어 "만약 미국이 대만 문제를 제대로 처리한다면 중미 관계는 전반적으로 안정될 것"이라며 "그러나 잘못 처리하면 양국은 부딪치거나 충돌할 것이고, 중미 관계를 매우 위험하게 만들 것"이라고 경고했다.트럼프 대통령은 시 주석의 대만 발언에 별다른 반응을 보이지 않고, 다른 주제로 대화를 이어간 것으로 전해졌다.AP통신은 "트럼프 대통령이 시 주석을 칭찬한 것과 달리 이례적으로 강경한 어조"라며 "미국의 대만에 대한 무기 판매에 불만을 드러낸 것"이라고 전했다. 앞서 트럼프 행정부는 대만에 110억 달러 규모의 무기 판매 패키지를 승인했다.그러면서 "시 주석의 발언은 대만을 포함한 미중 간의 민감한 문제들에 대해 트럼프 대통령과의 입장 차가 얼마나 큰지를 보여줬다"라며 "이번 정상회담은 양국 관계의 실질적인 정치적 또는 경제적 돌파구보다는 형식적인 행사에 그칠 가능성이 높아졌다"라고 분석했다.<뉴욕타임스>는 "두 지도자의 관계는 우호적 제스처 못지않게 불신과 대립으로 가득하다"라며 "비평가들은 두 정상이 대만 문제를 어떻게 다룰지 예의주시하고 있다"라고 전했다.또한 "트럼프 대통령은 무역과 투자 문제를 위해 중국을 방문했으나, 시 주석은 대만을 최우선 의제로 삼고 있으며, 자신의 우선순위를 결코 뒷전으로 미루지 않겠다는 뜻을 분명히 했다"라고 설명했다.이어 "두 정상의 환담 이면에 드러난 시 주석의 대만 발언은 오랜 기간 지속된 미중 간의 긴장 관계를 냉혹하게 상기시켜 줬다"라고 지적했다.<워싱턴포스트>도 "시 주석은 대만의 운명과 미국의 군사 지원 문제가 자신의 최우선 관심사임을 확실히 강조했다"라며 "이는 트럼프 대통령이 미중 관계 회복과 무역 협상 타결에 주력하고 있는 상황에서 보인 굉장히 이례적인 행보"라고 평가했다.미국 민주주의수호재단의 중국 담당 선임국장 크레이그 싱글턴은 "시 주석의 대만 관련 경고는 미중 무역 관계의 안정이 트럼프 행정부가 대만을 신중하게 다루는 데 달려 있음을 보여줬다"라고 말했다.<월스트리트저널>은 "미중 정상회담에서 대만을 관세, 이란 전쟁, 희토류 등 여러 복잡한 의제 중 하나로 여기는 경우가 많지만 이는 잘못된 생각"이라며 "시 주석의 목표는 중국의 통제하에 두려는 대만에 대한 미국의 (군사 지원) 약속을 약화하는 데 있다"라고 분석했다.그러면서 "시 주석의 발언은 중국의 오랜 입장과 궤를 같이하는 것임에도 미중 관계를 안정시킬 계기가 될 것으로 보였던 트럼프 대통령의 이번 방문에 그림자를 드리웠다"라고 전했다.이어 "세계 최대의 첨단 반도체 생산국인 대만은 미국의 인공지능(AI) 분야 주도권을 위한 생산기지"라며 "중국도 대만이 군사적 이점과 AI 시대의 물리적 인프라를 모두 제공할 수 있다는 점을 잘 알고 있다"라고 강조했다.한편, 시 주석의 발언에 대해 대만 정부는 "대만 해협과 지역 불안정의 유일한 원인은 중국의 군사적 위협"이라며 "(대만과 중국은) 서로 종속 관계가 아니고, 중국은 대만을 대표해 어떠한 주장도 할 권리가 없다"라고 반발했다.또한 "대만은 미중 정상회담 준비 기간 내내 트럼프 행정부와 긴밀한 소통을 유지했다"라며 "미국이 오랫동안 대만에 베풀어준 지원에 깊이 감사한다"라고 밝혔다.