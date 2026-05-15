이 대통령이 말한 '바늘구멍', 여기 있다

지난 4월 말 한반도 최북단의 하산에 올랐다. 중국 옌지에서 버스를 타고 중·러 국경인 훈춘-크라스키노를 통과했다. 이튿날 두만강변의 하산으로 향했다. 수십 년간 방치된 비포장 도로가 매끄럽게 포장됐다. 북·러 간 자동차 다리 개통을 앞둔 상태에서 도로변에 '보안구역' 안내판을 세워 외부인들의 접근을 제한했다.
주지하다시피 러·우 전쟁이 발발하자, 한국은 우크라이나를 지지했고 러시아는 한국을 비우호국으로 지정했다. 관계 단절의 서곡은 직항로의 전면적 중단이었다. 러시아 영공도 차단됐다. 유럽이나 미주로 가는데 왕복 3~4시간이 더 걸린다. 벌써 4년째다. 현재 전 세계 41개국 111개 도시가 러시아와 직항을 운행 중이다. 동남아에서만도 베트남, 인도네시아, 필리핀, 태국 등 친서방 국가들도 많다. 러시아 정부가 직항로 복원을 여러번 요구했는데도 우리 정부는 무반응으로 일관하고 있다. 관계부처 공무원들은 "전쟁이 끝나야..."라는 책임 회피성 답변을 앵무새처럼 반복할 뿐이다.
러·우 전쟁의 장기화는 한반도 안보와 경제에 직격탄을 날리고 있다. 러시아의 남북한 균형 외교는 친북으로 돌아섰다. 혈맹을 넘어 혼맹(魂盟) 수준이다. 북한은 에너지와 식량을 제공 받고 러시아는 무기와 군인을 지원받는다. 악어와 악어새의 공생 관계다. 국가안보전략연구원의 분석 보고서와 위성 데이터 분석에 따르면 북한 전역의 조도지수(야간밝기)가 전쟁 전보다 7배로 늘었고, 최근 북한이 러시아로부터 얻은 이익은 최소 97억 달러에서 최대 123억 달러다. 지난해 북한 무역액 32억 달러의 3~4배다.
외형적인 통계 수치에 익숙한 전문가들은 북한 경제가 무역액의 90%를 차지하는 중국에 전적으로 의존한 것으로 오판한다. 5월 중순의 미·중 정상회담이 북·미 정상회담을 거쳐 남북정상회담 성사로 이어질 것이라는 논리적 비약도 서슴지 않는다. 이 주장이 설득력을 얻으려면 최소한 두 가지 가설이 전제돼야 한다.
먼저 북·러 밀착은 러·우 전쟁의 일시적 현상이며 종전과 함께 이완한다는 것이다. 그렇지만 두 나라는 전후 복구 준비에 한창이다. 북한의 공병과 노동력 파견을 위해 법적·제도적 장치를 조율 중이다. 북측이 지난 9차 당대회에서 김정관 국방상을 건설상(부총리)으로 승진 발령하고 박훈 건설상을 추가로 임명한 것은 파견 인력 총괄의 일환으로 보인다. 두 번째 가설은 현재 러시아로부터 얻은 수익을 능가하는 유무형의 대가를 미국이 북한에 지불해야 한다. 최소한 북핵 인정, 제재 해제 및 경제 지원 등이다. 트럼프가 이러한 결단을 할 수 있을까?
역대 진보 정권의 대통령들은 어려운 여건 속에서도 모두 남북정상회담을 성사했다. 이재명 대통령도 당연히 그 전통을 이어가야 할 것이다. 그렇지만 한반도 상황은 녹록지 않다. 아니, 최악이다. 오죽 답답했으면 바늘구멍이라도 찾으라는 대통령의 절박한 호소가 있었겠는가(관련기사: 이 대통령 "남북, 진짜 원수된 거 같아... 바꿔내는 게 통일부 역할"
https://omn.kr/2gft9). 성경은 부자가 천국에 들어가는 것이 낙타가 바늘구멍으로 들어가는 것보다 어렵다고 말한다.
그러나 불가능한 것은 아니다. 북·러 국경선 17km, 그중에서도 두만강 하구는 남북 군사분계선 238km 및 북·중 국경선 1,500km와 비교하면 바늘구멍 수준이다. 회고컨대, 분단 80년 동안 남북 및 북·중 간 교류 채널이 수차례 가동됐다. DMZ 인근의 개성공단과 금강산사업은 이미 전설로 기억될 뿐이다. 북한 주민의 생명선이요 매년 수천 명의 탈북 루트였던 북·중 국경은 철조망을 설치해 통제 중이다. 불행 중 다행으로 북·러 간 자동차 다리가 오는 6월 말에 완공된다. 매일 차량 300대와 2천 5백 명의 인원이 통과할 수 있다. 하산에서 내려 보니 이 다리가 바로 대북 바늘구멍이다.
* 북·러 국경의 두만강 자동차 다리가 대북 바늘구멍 역할을 할 것이다. 적대적 두 국가론을 헌법에까지 명시한 북한과의 교류 협력을 위해 북·러 국경과 러시아를 활용하는 것이 현재로서는 유일한 대안이다.
덧붙이는 글 | 박종수 기자는 전 주러시아 한국대사관 공사, 전 대통령직속 북방경제협력위원장입니다.