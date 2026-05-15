이 대통령이 말한 '바늘구멍', 여기 있다

정치학사, 경제학 석사.박사학위를 취득했다. 외교안보분야에서 23년간 근무하고 명예퇴직했다. 주러시아 공사 및 문재인정부의 대통령직속 북방경제협력위원장을 역임했다.외교안보통일 분야에 대해 수십회 칼럼을 기고하고 여러권의 저서를 집필했다. 방송출연도 자주 했다. 사물에 대해 항상 문제의식을 갖고있어 그 근성을 오마이뉴스 시민기자로서 맘껏 발휘하고 싶다.