겨우 두 살, 네 살... 절로 눈이 뜨거워지는 어린 이름들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲별바람언덕전망대별바람언덕전망대 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲무장애나눔길무장애나눔길 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲무장애나눔길 전망대무장애나눔길 전망대 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

"동산에 오르니 노나라가 작음을 알겠고, 태산에 오르니 천하가 작음을 알겠다. 그러므로 바다를 본 사람은 물을 말하기 어려워하고, 성인의 문하에서 노니는 사람은 말하기를 어려워한다."

큰사진보기 ▲별바람언덕 나무별바람언덕 나무 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲느린우체통느린우체통 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲연수사 일주문연수사 일주문 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

이시점(여, 당시 16세), 정영자(여, 당시 10세), 김운섭(남, 당시 9세), 김경순(여, 당시 4세), 김운출 (남, 당시 2세), 김미순(남, 당시 2세)

"이곳을 기억하라, 다시는 이와 같은 일이 일어나지 않게 하라."

큰사진보기 ▲청연 마을 학살 장소청연 마을 학살 장소 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

[방문 정보]

* 감악산 별바람언덕 : 경남 거창군 신원면 연수사길 156-35 (입장료 및 주차 무료)

* 연수사 : 경남 거창군 남상면 연수사길 115-103

* 청연마을 학살 터 : 연수사 아래 삼거리 인근 들판 내 위치.

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

거창은 참으로 품이 넓은 곳입니다. 사방 어디를 둘러보아도 시야가 탁 트이는 풍경이 가득합니다. 특히 마음이 헛헛하거나 홀로 사색이 필요할 때면 저는 어김없이 감악산 '별바람언덕'을 찾곤 합니다.이곳과의 첫 인연은 남편의 손에 이끌려 왔던 어느 날이었습니다. 눈부시게 하얀 샤스타데이지가 언덕을 수놓았던 그 풍경이 시작이었지요. 두 번째는 지난해 이맘때였습니다. 출산한 딸아이의 산후바라지를 위해 남편이 집을 비운 사이, 텅 빈 집을 지키던 저는 반려견 '무우'와 함께 이곳을 다시 찾았습니다. 남들은 꽃 축제를 찾아 멀리 떠나던 주말이었지만, 저는 무우와 이 호젓한 언덕을 오르며 외로움을 달랬습니다. 그날 이후 이곳은 시간이 날 때마다 들르는 저만의 아지트가 되었습니다. 대구에서 차로 1시간 30분, 그리 멀지 않은 곳에 나만의 '숨구멍'을 하나 숨겨둔 셈입니다.지난 12일에는 특별히 옛 동료들과 이곳을 찾았습니다. 오랜 세월 같은 길을 걸어온 이들이라 굳이 말을 섞지 않아도 서로의 마음을 읽어내는 사이, 누가 먼저랄 것도 없이 주차장에 도착하자 '무장애 나눔길'부터 걷기 시작했습니다. 턱이 없는 데크 길로 조성되어 있어 휠체어나 유모차 이용객은 물론, 누구나 편안하게 걸을 수 있습니다.데크 좌우로 이름 모를 들꽃들이 고개를 내밀 때면 걸음을 멈추고 스마트폰으로 이름을 찾아 정답게 불러주었습니다. 짙어가는 갈참나무 잎 사이로 함박꽃나무는 꽃망울을 한껏 부풀리고 있었고, 수줍게 고개 숙인 하얀 둥굴레꽃과 붉게 변해가는 병꽃까지 자연의 신비로움에 마음을 뺏기다 보니 어느새 전망대에 닿았습니다.무장애 나눔길에서 만난 지리산 전망대, 합천호 전망대, 가야산 전망대, 그리고 덕유산 전망대의 풍경은 마치 갓 그려낸 산수화 한 폭이 그대로 펼쳐진 듯 아득하고도 장엄했습니다. 특히 가야산 전망대에서 마주한 맹자의 말씀은 그 풍경과 참 잘 어울렸습니다.거대한 자연 앞에 서니 일상의 소소한 고민들이 참으로 작고 가벼운 것이었음을 새삼 느낍니다.무장애 나눔길 끝에서 마주한 별바람언덕은 이제 막 초록빛 여름을 입고 있었습니다. 화려한 꽃 잔치는 없었지만, 덕분에 거대한 풍력 발전기가 느릿하게 돌아가는 소리와 야외 설치 작품인 '호흡'에 온전히 집중할 수 있었습니다. 주변의 돌들을 모아 만든 돌무덤과 예술 작품들이 어우러진 풍경은 고요함 속에서도 깊은 사색의 시간을 선사했습니다.전망대에서 내려다보는 풍경은 가히 예술이라는 말로도 부족했습니다. 산맥의 능선들이 파도처럼 밀려오고 그 위로 운무가 포근히 내려앉은 모습은 경이롭기까지 했습니다. 셔터를 연신 눌러보았지만, 눈앞에 펼쳐진 그 압도적인 거리감과 맑은 공기까지는 사진에 다 담기지 않아 그저 아쉬운 마음 뿐이었습니다.내려오는 길, 보랏빛 '느린 우체통'이 발길을 붙잡습니다. 1년 뒤의 나에게 "참 잘 살아왔다"고, "이제는 오롯이 너를 위해 마음껏 시간을 쓰라"고 응원의 편지를 쓰고 싶다는 생각을 하며 가을을 기약했습니다.감악산의 풍경을 뒤로 하고 하산하는 길, 산의 품 깊숙이 자리한 연수사로 향했습니다. 신라 헌강왕의 병을 고쳤다는 약수와 600년 세월을 버틴 은행나무의 사연을 들으니 마음이 경건해졌습니다.하지만 연수사의 평화로움에서 조금만 내려오면, 우리가 절대 잊어서는 안 될 역사의 현장을 마주하게 됩니다. 삼거리 인근 너른 들판 한가운데 덩그러니 서 있는 비석, 바로 '거창사건 청연마을 학살 장소'입니다.1951년 2월, 이른바 '견벽청야' 작전을 수행하던 국군에 의해 마을 주민 84명이 집단 학살 당한 현장입니다. 당시 군인들은 마을에 불을 지르고 사람들을 눈 쌓인 논으로 끌어낸 후 무차별 사격을 가했습니다. 그 아비규환의 현장에서 기적처럼 살아남아 그날의 참상을 세상에 알린 이들이 있습니다.안내판에 새겨진 아이들의 이름과 나이를 하나하나 읽어 내려가다 보면, 그들이 목도했을 공포와 슬픔이 시대를 건너와 가슴을 찌릅니다. 겨우 두 살, 네 살... 이 어린 생명들이 왜 그 차가운 눈밭에서 죽음의 공포를 마주해야 했을까요. 너무나 어린 이름들 앞에서 저절로 눈시울이 붉어졌습니다.주변 논밭의 곡식들은 무심히 자라나며, 멀리 풍력발전기는 여전히 돌아갑니다. 하지만 안내판의 글귀들은 마치 살아있는 아우성처럼 들렸습니다.지금 이 순간에도 지구 반대편에서 이어지고 있는 전쟁의 소식들이 떠오릅니다. 이름은 다르지만, 그곳에서도 청연마을의 아이들처럼 영문도 모른 채 쓰러져가는 생명들이 있을 것입니다. 수십 년이 흘러도 반복되는 이 잔혹한 역사를 보며 전쟁은 결코 정당화될 수 없음을, 평화는 결코 타협할 수 없는 가치임을 뼈저리게 느낍니다.우리는 두 손을 모으고 희생자들의 넋을 기리며 마음속으로 약속했습니다. 그날을 잊지 않겠노라고. 그리고 다시는 이 땅에, 아니 이 지구 상에 이런 비극이 되풀이되지 않도록 평화의 소중함을 가슴에 새기겠노라고 말입니다. 연수사의 인자한 부처님께서도 억울하게 떠난 청연마을의 영혼들을 따뜻하게 어루만져 주시리라 믿어 봅니다.곧 6월입니다. 우리가 오늘 누린 이 눈부신 초록의 평화가 얼마나 많은 눈물과 희생 위에 세워진 것인지, 감악산을 내려오는 내내 잊지 말아야 할 역사의 무게가 발끝마다 진하게 머물렀습니다.