요양원은 '보호시설'이 아니라 '존엄을 설계하는 공간'

큰사진보기 ▲송은주 삼성노블케어 대표가 'RUSH(러시)-99%가 모르는 요양원 비즈니스의 비밀'을 출간했다. ⓒ 송은주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송은주 삼성노블케어 대표가 'RUSH(러시)-99%가 모르는 요양원 비즈니스의 비밀'을 출간하고, 14일 저녁 대전 유성구 함께하는교회 카페H에서 출판기념회를 열었다. ⓒ 송은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲송은주 삼성노블케어 대표가 'RUSH(러시)-99%가 모르는 요양원 비즈니스의 비밀'을 출간하고, 14일 저녁 대전 유성구 함께하는교회 카페H에서 출판기념회를 열었다. ⓒ 송은주 관련사진보기

초고령사회에 접어든 한국 사회에서 요양원을 단순한 보호시설이 아니라, 존엄한 노후와 전문적 돌봄을 설계하는 핵심 인프라로 바라봐야 한다는 내용을 담은 신간이 출간됐다.송은주 삼성노블케어 대표가 최근 펴낸 '러시 RUSH-99%가 모르는 요양원 비즈니스의 비밀'은 요양원 운영의 실제 경험을 바탕으로, 돌봄을 감정에만 기대는 일이 아니라 시스템과 구조, 신뢰로 완성되는 전문 서비스로 재해석한 책이다.저자는 이 책에서 '요양원은 삶의 끝자락에 어쩔 수 없이 들어가는 장소'라는 기존 인식을 넘어서야 한다고 말한다. 요양원은 가족의 미안함과 망설임이 남는 선택지가 아니라, 어르신의 마지막 시간을 안전하고 존엄하게 지탱하는 공간이어야 하며, 이를 위해서는 선한 마음만이 아니라 전문적 운영 원리와 경영자의 철학이 필요하다는 것이다.책은 모두 3부로 구성됐다. 1부에서는 왜 돌봄 시장이 한국 사회의 중요한 변화 중심에 놓였는지, 좋은 요양원이 왜 부족한지, 요양업이 왜 정년 없는 미래 산업이 될 수 있는지를 짚는다.2부에서는 자기자본, 관련 전공과 경력, 몰입, 추진력, 입소문, 스토리, 공간, 시스템, 인력, 온라인 홍보 등 요양원 비즈니스의 실제 운영 요소를 구체적으로 설명한다. 3부에서는 결국 요양원 경영을 떠받치는 핵심은 경영자의 내적 태도와 사명감, 버티는 힘, 판단 기준이라는 점을 강조한다.특히 저자는 "요양원은 나이와 경쟁하는 직업이 아니다. 오히려 나이가 경력이고 기술이며 신뢰다"라고 말하며, 돌봄 사업을 인생 후반의 전문 직업이자 경험이 자산이 되는 산업으로 바라본다. 갈등을 조정하는 능력, 사람의 작은 변화를 읽어내는 관찰력, 조직을 안정시키는 리더십은 시간이 쌓일수록 깊어지는 역량이라는 설명이다.또 온라인 홍보에 대해서도 "없는 것을 만드는 일이 아니라, 이미 하고 있는 일을 그대로 기록하는 것"이라고 설명하며, 산책과 식사, 프로그램, 행사, 일상 등 시설 안에서 이루어지는 돌봄의 과정을 투명하게 보여주는 것이 보호자와의 신뢰를 만드는 중요한 요소라고 강조한다.송은주 대표는 1975년 대전 출생으로, 충남 계룡시에 위치한 호텔식 프리미엄 요양원 '삼성노블케어'를 운영하고 있다. 국제 NGO 굿네이버스와 대전광역시사회서비스원에서 20년 이상 일하며 공공과 민간 영역의 사회복지 현장을 경험했고, 숙명여자대학교 일반대학원에서 아동청소년복지학 석사학위를 취득한 뒤 국립공주대학교 일반대학원 사회복지학 박사과정을 수료했다.그는 "요양원은 삶의 마지막 시간을 준비하는 존엄한 공간이어야 한다"는 철학을 바탕으로 요양원 사업에 뛰어들었으며, 현재 의료·간호 중심의 전문 돌봄 시스템을 실천하고 있다.'러시 RUSH'는 요양원 창업을 고민하는 사람뿐만 아니라, 부모의 노후를 준비하는 가족, 돌봄 산업의 변화를 주목하는 사회복지 관계자, 서비스업의 본질이 결국 사람과 신뢰의 문제라는 점을 고민하는 경영자들에게도 참고가 될 만한 책이다.한편, 송은주 삼성노블케어 대표는 14일 저녁 대전 유성구 함께하는교회 카페H에서 지인 등 100여 명이 참석한 가운데 신간 '러시 RUSH' 출판기념회를 열었다.이날 출판기념회는 저자 인사에 이어 황정환 삼성노블케어 부원장, 이상용 전 보건복지부 복지정책 총괄실장, 공기수 포항지질자원실증연구센터장 등의 축사와 시낭송가 우지원, 솔챔버&테너 강승규 씨의 축하공연으로 진행됐다. 마지막 순서로는 고보라 건양대학교 휴머니티칼리지 교수의 진행으로 저자와의 북토크 콘서트가 이어졌다.송 대표는 책 제목을 '러시'로 정한 이유에 대해 "러시가 서두른다는 뜻도 있지만, 다른 의미로는 돌파력과 추진력, 준비한다는 의미가 있다"며 "돌봄 현장은 느긋한 것 같지만 늘 굉장히 바쁘고, 강력한 돌파력과 추진력이 없으면 안 되기 때문에 그렇게 정했다"고 설명했다.그는 또 요양원에 대해 "헌신이라는 두 글자가 존재하는 곳"이라며 "요양원은 제2, 제3의 인생을 준비하는 곳이고, 좋은 요양원은 깨끗한 공간과 맛있는 식사, 전문적인 돌봄 인력이 함께 있어야 한다"고 강조했다.특히 송 대표는 "공간은 바로 저"라며 "어르신이 눈길을 주는 곳마다 기쁨이 느껴지도록 하는 것이 목표"라고 말했고, 돌봄의 기본에 대해서는 "반말은 절대 안 된다. 존대어 사용에서 돌봄과 관계가 시작된다"고 밝혔다.또한 그는 초고령사회 돌봄의 방향과 관련해 "통합돌봄의 취지에는 동의하지만, 요양원에서의 삶도 존엄하고 의미 있을 수 있다"며 "요양원에 대한 편견을 넘어, 어르신들이 함께 어울려 살아가는 공간으로 이해해 주었으면 한다"고 말했다.