충남 지역 교사가 사직을 고민하는 이유... "악성민원"

큰사진보기 ▲교사노조 설문 결과 ⓒ 충남교사 노조 제공 관련사진보기

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충남지역 교사들이 사직을 고민하게 되는 결정적인 이유로 '학부모 등의 악성 민원'을 꼽은 것으로 나타났다.충남교사노동조합(위원장 최재영, 아래 충남교사노조)과 교사노조연맹은 스승의 날을 맞아지난 4월 20부터 5월 11까지 전국 교사를 대상으로 '교사 인식 설문조사'를 실시했다. 설문 조사에는 전국 17개 시·도에서 총 7180명의 교사가 참여했다. 충남 교사노조는 14일 설문에 응답한 교사 가운데 충남 지역 교사의 응답 결과를 별도로 분석해 그 결과를 발표했다.설문 결과에 따르면 충남지역 교사들의 상당수는 악성민원으로 사직을 고민하거나, 담임을 맡는 일까지 기피하고 있는 것으로 파악됐다.'사직을 고민하게 되는 결정적 요인'을 묻는 문항에서 충남지역 교사 65.8%(100명)는 '학부모 등의 악성 민원'을 꼽았다. 이어 '보수 등 경제적 처우 불만족' 62명(40.8%), '학생에 의한 교육활동 침해' 50명(32.9%) 순으로 조사됐다.'담임 기피 이유'도 물었다. 역시 '학부모 상담 및 민원 어려움' 188명(92.6%)를 차지했다. 이어 '학생 상담 및 생활지도 어려움' 141명(69.5%)이 꼽혔다.하지만 교사들이 보람을 느끼는 순간도 있었다. 교사들은 '보람을 느끼는 순간'을 묻는 질문에 '학생의 긍정적 변화와 성장 확인'(192명, 94.6%)을 꼽았다. 또 '교단을 지키는 가장 큰 원동력'으로는 '학생들에 대한 책임감과 애정'라고 답한 교사는 120명(59.1%)으로 집계됐다.