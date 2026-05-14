"축제 완성은 안전"… 화성특례시, 뱃놀이 축제 앞두고 전곡항 현장 점검 총력

큰사진보기 ▲윤성진 화성특례시장 권한대행이 14일 제16회 화성 뱃놀이 축제 현장 로드체킹 중 전곡항 일원 행사장 안전관리 계획을 점검하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤성진 화성특례시장 권한대행이 14일 제16회 화성 뱃놀이 축제 현장 로드체킹 중 관계자로부터 행사장 운영계획을 설명 듣고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤성진 화성특례시장 권한대행이 14일 제16회 화성 뱃놀이 축제 현장 로드체킹 후 관계자들과 안전관리 대책을 논의하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

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오는 22일 개막하는 '제16회 화성 뱃놀이 축제'를 앞두고 화성특례시가 대대적인 현장 안전 점검에 나서며 '무사고 축제' 준비에 총력을 기울이고 있다. 해양 체험 프로그램이 중심이 되는 축제 특성상 자칫 대형 안전사고로 이어질 수 있는 위험 요소를 사전에 차단하겠다는 의지가 반영된 행보다.화성특례시는 14일 전곡항 일원에서 윤성진 화성특례시장 권한대행 주재로 현장 로드체킹을 실시했다고 밝혔다. 이번 점검에는 관계 공무원과 유관기관 관계자 등 30여 명이 참석해 축제장 운영 전반을 직접 살폈다.화성특례시는 축제 개막을 앞두고 행사장 동선과 교통 대책, 해양 안전관리 체계 등 현장 운영 상황을 면밀히 점검하며 돌발 상황에 대비한 대응체계를 재확인했다. 특히 올해 축제가 승선 체험과 해양레저 프로그램 확대를 예고한 만큼 해상 안전 확보를 핵심 과제로 설정했다는 점이 눈에 띈다.이번 현장 점검의 핵심은 승선 체험 프로그램 안전관리였다. 점검단은 승선 체험 구역과 부잔교 시설 상태를 직접 확인하고, 주요 프로그램 운영 구간에 설치된 안전 펜스와 통제 시설을 집중적으로 점검했다. 또 구명조끼 착용 관리 매뉴얼과 안전요원 배치 계획, 비상 상황 발생 시 대응 절차 등도 세부적으로 살폈다.이는 최근 전국 각지 축제 현장에서 안전 문제가 중요한 사회적 과제로 떠오르는 상황과도 무관하지 않다. 특히 해양 체험은 일반 육상 축제보다 위험 요소가 많은 만큼 현장 안전관리 수준이 축제 성패를 좌우할 수 있다는 판단이다.화성특례시는 행사 기간 경찰·소방 등 유관기관과의 협력 체계를 강화하고, 응급처치 인력과 구급차를 현장에 전면 배치할 계획이다. 또한 비상 대피로를 상시 확보해 긴급 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 한다는 방침이다.24시간 긴밀한 협조 체계를 구축해 사고 예방은 물론 초기 대응 능력까지 강화하겠다는 것이 시의 설명이다.윤성진 화성특례시장 권한대행은 이날 현장 점검에서 "축제의 완성도는 철저한 안전관리에서 시작된다"며 "축제장을 찾는 시민과 관광객들이 안심하고 화성의 바다를 즐길 수 있도록 행사장 동선부터 해상 체험 구간까지 세심하게 관리하겠다"고 강조했다.이는 단순한 행사 운영 차원을 넘어 시민 안전을 시정 운영의 최우선 가치로 두겠다는 메시지로 읽힌다. 특히 수만 명이 찾는 대규모 축제일수록 안전관리 시스템이 지방정부의 행정 역량을 보여주는 핵심 지표가 된다는 점에서 이번 현장 로드체킹은 의미가 적지 않다.화성 뱃놀이 축제는 수도권 대표 해양 관광 축제로 자리매김하며 매년 많은 관광객을 끌어모으고 있다. 올해 축제는 오는 22일부터 25일까지 나흘간 전곡항 일원에서 열린다. 올해는 더욱 풍성해진 승선 체험과 해양레저 프로그램, 다채로운 공연 및 퍼레이드를 선보이며 대한민국 대표 해양 축제로서의 위상을 공고히 할 예정이다.