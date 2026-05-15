간월호 농번기 통행 불편 심각한데... 단속 권한 '애매'

큰사진보기 ▲천수만 A지구 간월호 일대에 낚시객 차량과 쓰레기 민원이 제기됐지만, 관련 부서들은 “낚시금지구역이 아니면 실질적인 단속이 어렵다”는 입장을 보였다. ⓒ 시민제보 관련사진보기

큰사진보기 ▲천수만 A지구 간월호 일대에 낚시객 차량과 쓰레기 민원이 제기됐지만, 관련 부서들은 “낚시금지구역이 아니면 실질적인 단속이 어렵다”는 입장을 보였다. ⓒ 시민제보 관련사진보기

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큰사진보기 ▲천수만 A지구 간월호 일대에 낚시객 차량과 쓰레기 민원이 제기됐지만, 관련 부서들은 “낚시금지구역이 아니면 실질적인 단속이 어렵다”는 입장을 보였다. ⓒ 시민제보 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

천수만 A지구 간월호 일대에 낚시객 차량과 쓰레기 민원이 제기됐지만, 관련 부서들은 "낚시금지구역이 아니면 실질적인 단속이 어렵다"는 입장을 보였다. 농번기를 앞두고 농민 통행 불편과 환경훼손 우려가 나오고 있지만, 현행 제도상 단속 권한과 관리 책임이 분명하지 않은 관리 공백이 드러난 셈이다.제보자는 최근 간월호 주변 도로변에 낚시객 차량이 줄지어 서 있는 사진을 본지에 보내왔다. 그는 "곧 농번기가 시작되면 농기계와 농민 차량 이동이 많아지는데, 낚시객 차량이 도로변과 진입로 주변에 몰리면 통행 불편이 커질 수밖에 없다"며 "현장에 버려지는 쓰레기도 적지 않아 환경훼손이 걱정된다"고 말했다.간월호 일대는 봄철과 가을철 낚시객이 꾸준히 찾는 곳으로 알려져 있다. 문제는 낚시객 출입 자체라기보다 차량 주차와 쓰레기, 농번기 농기계 통행 불편을 누가 어떻게 관리할 것인가에 있다.천수만 일대를 다니며 철새 사진을 촬영해 온 김신환 원장도 "봄과 가을에 낚시객이 많이 찾는 것은 사실"이라며 "농번기에는 농민들의 통행과 작업에 지장이 생길 수 있어 관리가 필요하다"고 말했다. 다만 김 원장은 "낚시객 출입 자체를 일률적으로 문제 삼기보다는 현장 여건에 맞는 관리 방안을 마련할 필요가 있다"고 덧붙였다.서산시는 현행 제도상 단속에 한계가 있다는 입장이다. 서산시 기후환경대기과 담당자는 "낚시금지구역이 아닌 이상 낚시 행위 자체에 대한 실질적인 단속권은 없다"며 "현재로서는 자원순환과에서 주기적으로 쓰레기를 수거하는 것 외에는 뚜렷한 방법이 많지 않다"고 말했다.부석면 관계자도 비슷한 입장을 밝혔다. 그는 "간월도·창리 등 관광지역 쓰레기 수거와 어업 관련 업무를 하고 있지만, 낚시 행위에 대한 단속 권한은 없다"고 말했다. 민원은 현장에 있지만, 낚시금지구역으로 지정되지 않은 이상 어느 부서도 낚시 행위 자체를 단속하기 어렵다는 설명이다.서산시는 최근 충남연구원에 관내 저수지 가운데 낚시금지구역 지정 요건을 충족하는 곳이 있는지 검토를 요청한 상태다. 시 관계자는 "풍전저수지와 잠홍저수지는 공원화가 추진되면서 재작년에 낚시금지구역으로 지정됐다"며 "관내 저수지의 지정 가능 여부를 검토하고 있다"고 설명했다.한국농어촌공사 관계자는 "예전에 천수만 A지구와 간월호 주변을 낚시금지구역으로 지정해 줄 것을 서산시에 요청한 것으로 안다"며 "가장 효과적인 방법은 낚시금지구역 지정"이라고 말했다. 이에 대해 서산시는 "당시 요청 여부와 처리 경위는 확인 중"이라고 밝혔다.간월호 주변 낚시 민원은 낚시객 출입 문제를 넘어 농번기 차량 통행과 쓰레기 문제를 누가, 어떻게 관리할 것인지의 문제로 이어지고 있다. 취재 과정에서 관련 부서들은 공통적으로 "낚시금지구역이 아니면 단속에 한계가 있다"고 설명했다. 민원은 제기되고 있지만 단속 권한은 분명하지 않은 셈이다.서산시가 낚시금지구역 지정 요건 검토와 함께 농번기 통행로 확보, 쓰레기 수거, 주차 관리 등 구체적인 현장 관리 방안을 마련해야 한다는 지적이 나온다.