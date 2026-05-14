이 대통령, 광주 고교생 살해 사건에 "같은 비극 반복 안 되게"

이재명 대통령이 지난 5일 광주 광산구에서 발생한 고교생 살해 사건과 관련해 공직자들에게 청소년·여성 등 사회적 약자 대상 범죄에 전면전을 선포한다는 마음가짐으로 임하라고 주문했다(관련기사 : 여고생 살해범, 스토킹 여성 노리다 분풀이 범행...구속 송치 https://omn.kr/2i6ye
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이 대통령은 이날 주재한 수석보좌관회의에서 "최근 광주에서 발생한 강력 범죄로 청소년이 사망하는 안타까운 사건이 있었다"라며 "먼저 피해 학생의 명복을 빌며 유가족들께도 깊은 위로 말씀을 드린다. 부상을 당한 다른 학생의 빠른 쾌유 또한 기원합니다"라고 밝혔다.
이어 "같은 비극이 반복되지 않도록 청소년과 여성 등 사회적 약자 대상 범죄에 전면전 선포, 이런 마음가짐으로 예방과 대응 체계를 대폭 강화해야 되겠다"라며 "국민 불안이 해소될 때까지 범죄 우려 지역에 대한 특별치안 활동도 철저히 이어가고 피해자를 겨냥한 온라인상의 2차 가해를 일벌백계해야 되겠다"라고 말했다.
또한 "모든 공직자들은 비상한 각오로 국가의 제1책무라 할 수 있는 국민 안전에 최선을 다해주길 바란다"라고 당부했다.
한편 청와대는 이번 사건과 관련해 특단의 안전대책 마련을 강조하고 유족을 만나 철저한 수사 및 위로를 전한 바 있다.
강훈식 대통령 비서실장은 지난 11일 주재한 수석보좌관회의에서 "이번 사건을 결코 가볍게 여겨서는 안 된다"라며 철저한 수사 및 순찰 강화, 통학로 안전진단 및 방법 시설 보강 등을 주문한 바 있다.
특히 전성환 경청통합수석에게는 "유가족과 다친 학생의 가족을 직접 만나 정부 차원의 위로를 전하고 필요한 지원과 조치가 신속히 이뤄질 수 있도록 세심히 챙기라"라고 지시했다.
전 수석은 당일 피살된 학생의 유족을 만나 "못 지켜 드려 죄송하다"라며 국가를 대신한 사죄의 뜻과 가해자에 대한 엄벌 등을 약속했다.