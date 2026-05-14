이 대통령 "농업 대전환 위해 농협 정상화가 가장 중요"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.5.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 14일 수석보좌관회의에서 "농촌이 살아야 지방이 살고, 지방이 살아야 대한민국의 지속적 성장이 가능하다는 각오로 농촌과 농업의 대전환에 나서야 한다"며 '농협의 정상화'를 주문했다.이 대통령은 "농촌과 농업의 대전환은 우리 농업 곳곳에 자리한 구조적 병폐를 바로잡는 데서 먼저 출발한다"며 "농업의 근간을 지탱하고 있는 농협의 정상화가 무엇보다 중요하다"고 했다.구체적으론 "농협은 농민의 권익을 지키고 농촌의 지속 가능한 발전을 도모하는 막중한 책무를 가지고 있다. 그런데 현실은 그렇지 못하다"면서 "불투명한 의사결정 구조, 또 임직원의 비리 때문에 본연의 역할에 충실하지 못하다는 지적을 끊임없이 받아온 게 현실"이라고 지적했다.이어 "농민의 땀과 헌신으로 만들어진 농협을 한시바삐 농민의 품으로 온전하게 되돌려 드려야 하겠다"라며 "조합원 주권이라는 관점에서 지배구조를 조속하게 개선하고, 민주적 통제 강화 등 정상화 조치 역시 차질 없이 신속하게 완수해야한다"고 당부했다.또한 "조합원 직선제 같은 관련 제도 개선에 속도를 내주길 바란다"고도 덧붙였다.이 대통령은 "농업은 식량주권과 국민의 생존을 책임지는 대한민국의 핵심 전략산업"이라며 "무엇보다 농민의 삶의 질을 실질적으로 개선할 수 있는 다양한 정책수단을 총동원해야 한다"고도 강조했다.이 대통령은 "예를 들어 농어촌 기본소득 시범사업 결과, 해당 지역에서 소비와 창업이 늘고 일부에서는 인구도 많이 증가하고 있다고 한다"라며 "이처럼 효과가 확인된 농어촌 기본소득과 햇빛소득 같은 정책을 확대해서 농민의 삶의 질을 높이는 농촌 대전환에 적극 나서야 할 때"라고 말했다.또 "인공지능과 로봇을 활용한 스마트팜의 빠른 확산을 위해 정책금융 지원을 확대하는 노력을 지속하고 생산자와 소비자 모두에게 득이 되도록 농산물 유통 구조 개선 또한 속도를 높일 것"이라고 덧붙였다.