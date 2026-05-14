국가는 심리치료를 전문영역으로 보고 있는가

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보건복지부가 추진 중인 정신건강복지법 시행령 개정안을 둘러싸고 정신건강 현장이 강하게 반발하고 있다.논란의 핵심은 기존 정신건강임상심리사의 개별 업무로 규정돼 있던 '심리상담'을 정신건강전문요원의 공통업무에 포함하겠다는 것이다.정부와 일부 직역에서는 이를 두고 "현장 현실을 반영한 조치"라고 설명한다. 하지만 임상심리 및 상담심리 현장의 반응은 전혀 다르다. "국가가 지금 심리상담과 심리치료의 전문성 기준 자체를 흔들고 있다"는 것이다.현장 전문가들이 가장 강하게 반발하는 이유는 단순한 직역 갈등 때문이 아니다. 현재 개정 논의에서는 초기면담, 정서적 지지, 사례관리 과정의 면담과 자살위험 개입, 외상치료, 성격문제 치료, 장기 심리치료까지 모두 '상담'이라는 단어 아래 함께 묶이고 있다는 비판이 나온다.그러나 실제 임상 현장에서 이 둘은 전혀 다른 수준의 개입이다. 심리치료는 단순히 말을 들어주는 기술이 아니다. 내담자의 자살위험이 실제 행동 단계인지, 외상 기억을 지금 다뤄도 되는 상태인지, 성격 구조가 어떻게 관계를 반복 붕괴시키는지, 현재 필요한 개입이 지지인지 위기개입인지를 실시간으로 판단해야 하는 고난도 전문영역이다.그래서 심리학 기반 상담 훈련은 길고 엄격하다.임상심리와 상담심리 분야는 단기간 교육으로 진입할 수 있는 영역이 아니다.심리학 전공자들은 학부 과정에서 정신병리, 성격이론, 심리평가, 심리통계, 연구방법론 등을 배우고 이후 대학원 과정에서 사례개념화, 심리치료 이론, 상담개입, 윤리, 슈퍼비전 기반 훈련을 반복적으로 받는다. 이후에도 장기간 임상수련이 이어진다.국회 정책토론회에서도 해외 정신건강 전문직의 경우 석사 이상 학위와 수천 시간 규모의 감독하 임상수련이 일반적이라는 점이 언급됐다.실제로 한국상담심리학회와 한국상담학회 역시 석사 이상 과정과 장기간 지도감독 기반 수련체계를 운영하고 있다. 공개사례발표, 지속적 슈퍼비전, 상담사례 훈련 등을 거치며 사실상 수천 시간 규모의 상담수련이 요구된다.현장에서는 "학부·대학원·수련까지 합치면 사실상 10년에 가까운 세월을 상담과 심리치료 훈련에 투자한다"는 말이 나오는 이유다.왜 이렇게까지 훈련할까.사람의 정신을 다루는 일이 위험하기 때문이다. 자살 위험을 잘못 판단하면 생명이 위험해질 수 있다. 외상 개입을 잘못하면 증상이 악화할 수 있다. 성격 문제를 이해하지 못하면 치료 관계 자체가 붕괴할 수 있다.그래서 심리치료는 오래전부터 단순 면담이 아니라 전문 치료행위로 취급돼 왔다.현재 정부 측 논리의 핵심은 지역사회 정신건강 현장의 인력 부족이다. 실제로 정신건강복지센터와 자살예방센터 등에서는 인력난 문제가 반복적으로 제기돼 왔다.하지만 현장 전문가들은 여기서 중요한 사실이 빠졌다고 지적한다. 정신건강전문요원 체계 안에는 포함되지 않았지만, 한국에는 이미 상당수의 전문 상담인력이 있다는 것이다. 대표적으로 한국상담심리학회와 한국상담학회 소속 상담전문가들은 장기간 지도감독 기반 수련을 거친 전문 인력이다.현장에서는 "상담 전문인력이 없는 것이 아니라, 이미 있는 전문인력을 제도적으로 활용하지 않고 있는 것"이라는 지적도 나온다.상담 전문인력이 부족하다면 ▲ 전문 상담인력을 제도 안으로 편입하거나 ▲ 수련체계를 공식 인정하거나 ▲ 전문 상담인력 채용을 확대하는 방향이 먼저 논의돼야 한다는 것이다. 그런데 현재 논의는 오히려 반대로 가고 있다는 비판이 나온다. 전문 심리상담 수련 여부와 관계없이 '심리상담'을 공통업무로 넓히는 방향으로 흐르고 있기 때문이다.개정안 찬성 측은 정신건강복지센터와 자살예방센터 등에서 이미 다양한 직역이 상담 업무를 수행하고 있으며, 현재 법이 현실을 따라가지 못하고 있다고 주장한다.반대 측은 바로 이 논리가 가장 위험하다고 말한다. 현장에서 면담을 수행하고 있다는 것과 전문 심리치료 훈련을 받았다는 것은 같은 말이 아니기 때문이다.정신건강사회복지는 사례 관리와 지역사회 연계에 전문성이 있다. 정신건강간호는 약물관리와 정신과적 간호중재를 담당한다. 정신건강작업치료는 기능회복과 사회재활 영역에서 중요한 역할을 맡는다.문제는 이것과 전문 심리치료를 동일한 범주로 볼 수 있느냐다.현장에서는 "사례관리 경험과 심리치료 수련은 전혀 다른 문제"라는 지적이 나온다. 실제로 현재 논의 과정에서는 ▲ 상담 수행 최소 교육 기준 ▲ 심리치료 수련시간 ▲ 슈퍼비전 기준 ▲ 자살 고위험군 개입 역량 ▲ 오개입 발생 시 책임체계 같은 핵심 문제들이 충분히 논의되지 않고 있다는 비판도 이어지고 있다.임상심리학회 역시 국회 토론회에서 "심리사회적 개입에는 충분한 교육과 임상 수련이 필요하다"라고 밝혔다.현장 반발은 단순히 업무범위 문제에만 그치지 않는다. 이번 시행령 개정 논의 과정 자체가 특정 직역 중심으로 지나치게 빠르게 추진되고 있다는 비판도 커지고 있다. 특히 일부 간담회와 정책 논의 과정에서 정작 장기간 심리치료 수련체계를 운영해 온 임상심리·상담심리 전문가들의 참여가 충분히 보장되지 않았다는 지적이 현장에서 잇따르고 있다.현장에서는 "심리상담 공통업무화라는 중대한 사안을 논의하면서 실제 심리치료 전문 수련체계를 운영하는 전문가 의견은 주변화되고 있다"라는 불만도 나온다. 또 정책 결정 과정이 특정 직역 중심으로 기울어져 있는 것 아니냐는 우려도 제기된다.일부 현장 관계자들은 "상담 전문성 기준과 수련 체계에 대한 충분한 검토 없이 공통업무화 방향이 사실상 기정사실처럼 추진되고 있다"라고 비판했다.심리상담은 단순 면담인가, 아니면 전문 치료행위인가. 만약 후자라면, 지금 필요한 것은 단순한 업무 확대가 아니다. 누가 어떤 수준의 심리치료 훈련을 받았는지, 고위험군 개입 역량은 어떻게 검증할 것인지, 상담 전문성 기준을 어디까지 유지할 것인지에 대한 훨씬 더 엄격한 논의다.지금 현장이 반발하는 이유도 결국 하나다."국가는 지금 심리치료를 정말 전문영역으로 보고 있는가."