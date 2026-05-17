복지관 '퀸' 96세 할머니를 감동 시킨 손녀

큰사진보기 ▲지난 4월 29일 망원동 카페 핀드. 임다운 작가가 <오늘내일하는 사이> 출간 기념 오픈마이크에서 스탠드업 코미디 공연을 선보이고 있다. ⓒ 한지숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 5월 1일 진행된 인터뷰에서 임다운 작가가 본인의 책 <오늘내일하는 사이>를 들고 밝은 미소를 짓고 있다. ⓒ 한지숙 관련사진보기

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- 스탠드업 코미디 공연에서 할머니 이야기를 하는 모습이 인상적이었습니다. 어쩌다 할머니를 코미디 소재로 쓰게 됐나요?

- 할머니의 특별함이 뭐라고 생각하시나요?

큰사진보기 ▲지난 4월 29일 출간 기념 오픈마이크에서 임다운 작가가 본인의 책 <오늘내일하는 사이>의 한 대목을 읽고 있다. ⓒ 임다운 관련사진보기

- 그런 할머니에 대한 농담들이 책으로까지 이어질 줄은 작가님도, 할머니도 모르셨겠어요.

- 할머니의 편지와 본인의 글을 한 권의 책으로 완성한 소감이 어떤가요?

'나를 대놓고 편애하셨던 할머니가 보고 싶어져서 이 책이 가볍지 않았다. 어떤 사람이 누군가에게 참 소중한 사람이라는 걸 알아버리면 다시는 그 사람한테 함부로 못 하게 되는데, 좋은 책 고맙다.'

"제가 누군가에게 이토록 소중한 존재라는 사실을 증명 받은 기분이에요. 앞으로 제가 계속 글을 쓰거나 코미디를 할지는 잘 모르겠지만, 적어도 이 책 한 권이 있다면 사람들은 저를 '충만한 사랑을 받으며 자란 사람'으로 기억해 줄 것 같아요."

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 안온북스 관련사진보기

- 글을 쓰면서 할머니를 보는 시선도 많이 달라졌을 것 같습니다.

- 96세에 작가가 되신 할머니의 변화도 궁금합니다.

- 할머니와 친해지고 싶지만 어려워하는 손자, 손녀들에게 조언해 준다면요.

큰사진보기 ▲지난 5월 7일 합정동 땡스북스에서 진행된 <오늘내일하는 사이> 북토크에서 할머니 임봉근 작가가 손녀 임다운 작가의 결혼식 축가였던 '희망의 속삭임'을 부르고 있다. 한 곡만 예정돼 있던 무대는 가수 본인의 요청으로 두 곡으로 늘어나기도 했다. ⓒ 한지숙 관련사진보기

- 그런 독자들에게 이 책이 어떤 의미가 있을까요?

- 작가님은 스스로 어떤 손녀라고 생각하시나요?

"우리는 이제 공저자이자 비즈니스 파트너잖아요. 그러니 너무 빨리 가시면 안 돼요. 이 책으로 우리 조금 더 즐겁게 살아갈 수 있게, 오래 오래 곁에 계셔주세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

서울 마포구 망원동의 작은 카페, 단차는 없지만 무대라 불리는 곳에 사람들이 오른다. 마이크를 잡고 선 이들은 11명의 스탠드업 코미디언으로, 임다운은 그중 마지막 주자다. 이들의 입에서 나온 소재는 뜻밖에도 '할머니'다. 코미디의 소재가 된 각자의 '할머니'들은 손자·손녀들의 입맛대로 웃음거리가 된다.무대에 오른 임다운은 96세 임봉근 할머니 이야기를 한다. 그는 가느다란 마이크 하나에 의지해 할머니의 죽음을 무대 위로 툭 던져 놓았다. 본인의 할머니에 대해 연세가 많아 언제 돌아가셔도 이상하지 않다며 "오늘 내일하신다"고 농담 하는 대담함에 객석은 폭소와 뭉클함 사이를 오간다.임봉근 할머니의 손녀이자 직장인이며, 간헐적 스탠드업 코미디언인 임다운은 최근 '작가님'이라는 호칭으로도 불리기 시작했다. 할머니의 육필 편지와 자신의 에세이를 함께 엮은 책 <오늘내일하는 사이>(2026년 4월 출간)를 내면서부터다. 지난 1일, 연남동의 한 카페에서 할머니에 대한 거침없지만 애정있는 농담으로 무대와 책장 위를 오가는 그를 만났다."몇 년 전 친구들과 스탠드업 코미디 모임 '동북아국제구술문화연구회'를 만들었어요. 스탠드업 코미디를 하다 보면 주변에 웃긴 이야기 없나 찾게 되거든요. 회사 얘기든, 애인 얘기든. 그러다가 할머니 이야기를 툭 던졌는데, 다들 너무 재밌어하는 거예요. '이 이야기가 특별한 거구나' 생각했죠."임다운 작가가 모임에서 처음 꺼낸 할머니 이야기는 "너네 나랑 할머니랑 왜 성이 같은지 알아?"로 시작한다. 할머니의 남편은 아내와 자식을 두고 새 살림을 차렸다. 홀로 남겨진 그는 자식들의 이름에서 남편의 성 '김'을 지우고 자신의 성 '임'을 달았다. 임봉근은 그렇게 스스로 시조가 되었다."할머니의 가장 큰 특징은 '쿨'하다는 거예요. '나는 너한테 신경 안 쓰니까, 너도 나한테 신경 쓰지 마라'는 식이죠. 남의 시선을 의식하지 않는 당당함이 할머니를 지금까지 복지관 인기 스타로 살게 하는 것 같다는 생각도 해요. 누군가에게 대단한 걸 베풀지 않아도 옆에 있는 사람을 편하게 해주는 묘한 매력이 있거든요. 요즘 말로 '퀸'의 마인드를 갖고 계신다고 할 수 있겠네요.""전혀 몰랐죠. 그런데 할머니가 워낙 책을 좋아하셨어요. 제가 어릴 때 함께 살던 집에서 책 읽거나 글 쓰시는 모습을 많이 봤죠. 고등학생 때도 방에 틀어박혀서 책만 읽었다고 하시더라고요. 팬데믹 시기엔 얼굴을 뵙기도 어려워지고 여기저기 다니기 힘들어지니까 제가 할머니께 매일 편지를 써보라고 했어요.사실 저는 그 이후로 별생각 없이 지냈는데, 그때부터 매일 편지를 쓰신 거예요. 한 달이 지나 할머니를 뵈러 갔을 때 그 편지 뭉치를 받았어요. 봉투가 터질 정도로 두껍더라고요. 마침 제가 출판사에서 출간 제안을 받은 상태였는데, 할머니 편지를 편집자님께 보여드렸더니 제 글과 할머니 편지를 엮어서 책을 내보자 하시더라고요. 그게 이 책의 시작이었어요."<오늘내일하는 사이>는 죽음을 유머로 승화 하는 제목이다. 임다운 작가는 "우리가 맺는 모든 관계는 사실 오늘내일하는 불확실한 관계 아니냐"며 "너무 '막 나가는 거 아니냐'는 조심스러운 우려도 있었지만, 제목에서도 웃긴 한 방을 주고 싶었다"고 의도를 밝혔다."처음 편지 뭉치를 받았을 때 정말 놀랐어요. 할머니에겐 손녀에게 편지를 쓰는 행위 자체로 따듯한 위안이 된다는 걸 깨달았죠. 제게 이 책은 마치 할머니가 남겨준 거대한 '임다운 추천사' 같아요. 보통 에세이가 자기 자신을 소개하는 글이라면, 할머니의 글에는 할머니의 시선으로 바라본 제가 있어요. 할머니가 저에 대한 무한한 애정을 담아 좋은 점만 쓴 정성스러운 기록이죠."책을 읽고 자기 할머니가 떠올랐다는 후기를 보며 지하철에서 울곤 한다는 임다운 작가는 답변 중에도 눈물을 흘렸다. 임 작가는 책 출간 후 상사에게 받은 카카오톡 메시지의 일부를 보여 주었다.임 작가는 이어 이렇게 말했다."글을 쓰기 전까지 할머니는 내게 마냥 웃기고 재밌는 친구였는데, 글을 쓰다 보니 할머니의 다양한 면을 생각해 보게 됐어요. '할머니가 아빠 성을 바꿔버렸으니, 아빠는 할머니가 원망스러웠겠다', '우리 엄마에게는 어려운 시어머니였겠네' 하면서요. 무엇보다 할머니의 일상에 제가 모르는 세계가 있다는 게 충격이었어요.처음엔 할머니의 세상에 저밖에 없는 줄 알았는데, 편지 속에 복지관 친구들, 개똥 버리는 남자 등 모르는 이야기가 줄줄이 나오더라고요. 한 달에 한 번 찾아가는 손녀가 알 수 없었던 할머니만의 일상이 그곳에 있었던 거죠. 이제는 할머니를 제 삶의 일부분으로만 보는 게 아니라 저와는 또 다른 우주를 성실하게 살아내는 독립적인 '생활인'으로 보게 됐습니다.""인쇄소에서 갓 나온 책을 받자마자 할머니께 달려갔어요. 서로 책을 교환하며 제가 '임봉근 작가님 고생 많으셨습니다'라고 써드렸죠. 할머니가 '작가님'이라는 세 글자를 보며 정말 기뻐하시더라고요. 평생 입버릇처럼 '책 한 권 못 내고 죽네' 하셨는데, 96년 만에 처음 들어보는 그 말에 감동하신 것 같아요. 저에게도 시간이 갈수록 그 의미가 더 크게 다가와요.""저라고 늘 아름답기만 한 건 아니에요. 세대 차이 때문에 대화가 쾌적하지 않은 순간도 많죠. 그럴 땐 가족이라는 감정에서 벗어나 '희귀 동물을 관찰하는 인류학자'의 마음을 탑재해 보세요. 카메라나 녹음기를 들고 있다고 생각하면, 시대에 안 맞는 답답한 이야기도 이 사람의 고유한 캐릭터로 포착하며 재밌게 넘어갈 수 있거든요.""이 책을 통해 우리 할머니는 대체 어떤 사람이었을까, 그런 생각을 길어 올리고 싶게 만들었던 것 같아요. 그런 것들이 너무 좋았든, 너무 사랑했든, 아니면 결국에는 나랑 크게 관계없는 사람이라고 생각했든, 어떻게든 나의 역사랑 얽혀 있을 수밖에 없으니까. 제게 할머니는 가장 '만만한' 존재이자 파내도 끝이 보이지 않는 이야기의 샘이에요. 결국 나의 모든 서사를 연결할 수 있는 가장 훌륭한 매개체니까요.""솔직히 말씀드리면, 저는 제가 정말 대단한 손녀라고 생각합니다.(웃음) 자부심이 있어요. 물론 바쁘면 전화 받기 어려울 때도 있고, 당연하다는 듯이 뭘 사달라는 요구에 황당할 때도 있죠. 하지만 그 의무감조차 사랑을 구성하는 일부라고 생각해요. 에필로그에도 썼지만 저는 할머니의 기대에 계속 부응하는 손녀가 되고 싶습니다."인터뷰를 마칠 무렵, 임다운 작가는 할머니 임봉근 작가에게 전하고 싶은 말을 남겼다."우리는 이제 비즈니스 파트너"라는 손녀의 농담 속엔, 할머니의 시간을 붙잡고 싶은 사랑이 담겨 있다. 기록하는 할머니와 무대에 오르는 손녀, 두 사람은 이제 공저자란 위에서 나란히 걷는다. 60년의 세월이 그들 사이에 있음에도 작가로서의 시작은 동일한 셈이다. 임봉근 작가와 임다운 작가의 동행은 이제 막 첫 페이지를 넘겼다.