여수섬박람회 조직위, 돌산 진모지구 현장 점검

큰사진보기 ▲2026여수세계섬박람회 박수관 조직위원장(㈜YC-TEC회장)이 지난 14일 돌산 진모지구 주행사장 현장을 방문해 준비상황을 점검했다. ⓒ 2026여수세계섬박람회 조직위원회 관련사진보기

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2026여수세계섬박람회 조직위원회는 14일 돌산 진모지구에서 조직위원장 주재하에 현장점검을 실시했다고 밝혔다.이번 현장점검에는 박수관 조직위원장(㈜YC-TEC 회장)과 조직위 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 최근 국지성 집중호우와 6월 장마에 대비해 행사장 조성 현황과 안전 대응체계를 집중적으로 점검했다.이날 점검에서는 랜드마크 주제섬을 비롯한 8개 전시관, 섬테마존 등 행사장 전반의 조성 상황과 배수 시설 운영 상태를 직접 확인했다. 또한 주행사장 조성 외에도 교통·주차 대책, 관람객 이동 동선, 안전 관리 계획 등 박람회 운영 전반에 대한 검토도 함께 진행되었다.박수관 조직위원장은 "6월 장마에 대비해 시설 조성을 앞당겨 추진하고, 행사 개최에 차질이 없도록 만전을 기해달라"고 당부했다.한편, 2026여수세계섬박람회는 올해 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 '섬, 바다와 미래를 잇다'라는 주제로 돌산 진모지구, 여수세계박람회장, 개도·금오도 일원에서 개최될 예정이다.