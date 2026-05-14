고 장제원 의원이 축전? 민주당 충북도당, 엉터리 논평 냈다가 사과

큰사진보기 ▲더불어민주당 충북도당 대변인이 사실관계를 확인하지 않은 논평을 발표해 논란이 일고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당 충북도당 대변인이 '엉터리 논평'을 발표해 논란이 일고 있다.지난 13일, 민주당 충북도당은 곽명한 대변인 명의로 '윤석열의 꼬리표에 매몰된 이동석 후보, 충주시민인가, 윤심(尹心)의 대리인인가' 제하의 논평을 냈다.곽 대변인은 논평에서 지난 3월에 열린 국민의힘 충주시장 이동석 예비후보 선거사무소 개소식에 '윤어게인' 세력이 대거 참석했다는 사실을 제시하며 이동석 예비후보를 '윤심(尹心의 대리인'이라고 비판했다.하지만 곽 대변인의 논평은 기본적인 사실 관계부터 잘못됐다. 그는 논평에서 지난해 3월 사망한 장제원 전 국회의원과 지난해 9월 구속돼 현재 수감 중인 권성동 의원이 축전과 영상을 보냈다고 주장했다.이는 사실 관계만 확인했어도 나올 수 없는 내용이었다. 이에 대해 14일, 곽명환 대변인은 사과문을 발표하며 수습에 나섰다.곽 대변인은 "이동석 국민의힘 충주시장 후보 관련 논평과 관련하여 당사자분들께 사과드린다"면서 "배포된 논평에서 이동석 후보의 선거사무소 개소식과 2023년 9월 출판기념회를 혼동하였고, 이 과정에서 참석 인사 및 축전·영상 내용을 사실과 다르게 서술했다"고 잘못을 인정했다.이어 "사실과 다른 언급으로 고인의 명예에 누를 끼치고 유족분들께 심려를 드린 점 사과드린다"면서 "향후 논평 작성 시 엄격한 사실 확인 절차를 거치고, 표현에 신중을 기할 것을 약속드린다"고 밝혔다.국민의힘 충북도당은 "정당의 공식 논평이라고 보기 어려울 정도로 사실관계가 엉망인 내용이었다"면서 "선거가 아무리 급하다 하더라도 망자까지 이용하는 정치는 결코 정상적인 정치라 할 수 없다"고 비판했다.그러면서 "허위 논평으로 상대 후보를 공격하고 문제가 되자 조용히 삭제하며 책임을 회피하는 모습에서 민주당 충북도당의 정치 수준을 그대로 보여주고 있다"고 지적했다.