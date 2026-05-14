청주시 생활폐기물 수집·운반 노동자들 "진짜 사장 청주시가 책임져라"

큰사진보기 ▲14일 민주노총과 공공운수노조충북지역 평등지부는 청주시청 앞에서 기자회견을 열고, 시가 직접 교섭장에 나설 것을 촉구했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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지난 3월 개정된 노조법에 따라 충북지역 노동계가 청주시를 상대로 교섭을 요구하고 나섰다.14일 민주노총과 공공운수노조충북지역 평등지부는 청주시청 앞에서 기자회견을 열고, 시가 직접 교섭장에 나설 것을 촉구했다.이 자리에서 조태현 공공운수노조 충북지역평등지부 청주환경지회장은 민간위탁 현장의 열악한 노동 환경을 폭로했다.조태현 지회장은 "청주시가 청소차량 발판 제거를 결정했을 당시 인원 충원이 전혀 이루어지지 않아 노동강도가 살인적인 수준으로 치솟았다"며 "직영 노동자들은 인원 충원 없는 결정을 거부할 수 있었지만, 민간위탁 하청 노동자들은 시키는 대로 강행할 수밖에 없었다"고 토로했다.이어 "젊은 노동 인력이 유입되어도 근속에 따른 임금 인상이 없어 장기 근속이 어렵고, 용역업체가 바뀔 때마다 고용불안에 시달리는 것이 현실"이라며 "우리의 임금, 정원, 업무 방식을 실질적으로 지배하고 결정하는 '진짜 사장' 청주시가 개정 법률에 따라 교섭 책임에 응해야 한다"고 강조했다.참석자들은 개정 노조법 2조에 따른 청주시의 법적 책임을 강조했다.성문모 충북지역평등지부장은 "지난 3월 개정 노조법 2조 시행으로 진짜 사장의 책임을 강화하는 것은 거스를 수 없는 시대적 명령"이라며 "청주시가 용역업체 바지사장 뒤에 숨어 책임을 회피하던 낡은 행정의 시대는 끝났다"고 밝혔다.박옥주 민주노총 충북지역본부 본장은 정부의 책무를 역설했다. 박 본부장은 "이재명 정부가 강조하는 '모범 사용자' 원칙에 따라 공공기관과 지자체가 먼저 법을 준수해야 민간 기업도 원청교섭에 동참할 것"이라며 "청주시가 교섭 총괄 전담부서를 구성하고 즉각 대화에 응하지 않는다면 노동계 전체의 강력한 저항에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.참석자들은 기자회견문 낭독을 통해 청주시에 세 가지 핵심 사항을 전했다.이들은 △청주시의 모범 사용자로서의 교섭 참여 △법적 검토를 핑계로 한 예산·행정력 낭비 중단 및 성실 교섭 이행 △간접고용 하청 노동자의 처우 및 환경 개선 등을 요구했다.