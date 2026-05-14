퇴임 앞둔 가세로 군수 "태안은 멈추면 안 된다"

큰사진보기 ▲태안군 가세로 군수가 지난 8년의 태안군정에 대한 소회를 밝히고 있다. ⓒ 최하림 관련사진보기

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큰사진보기 ▲가세로 태안군수가 <태안신문>과의 창간 36주년 인터뷰를 통해 퇴임이후 새로운 정치적 도전을 준비하고 있다고 밝혔다. ⓒ 최하림 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 8일 충남 태안군 가세로 군수가 지난 8년의 군정을 회고하는 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 최하림 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

민선 7·8기를 이끌어온 충남 태안군 가세로 군수가 8년 태안군정의 마지막 길목에서 태안의 변화와 성과, 아쉬움 그리고 향후 정치 행보에 대한 생각을 밝혔다.가 군수는 지난 8일 <태안신문> 창간 36주년 특별 인터뷰에서 지난 8년의 군정을 "군민 속에서 답을 찾으려 했던 시간"이라고 정의했다. 그는 "군수가 바라봐야 할 곳은 늘 저잣거리와 농촌, 어촌 현장"이라며 "군민들이 살아가는 일상 속에서 행정의 답을 찾으려 노력했다"라고 말했다.인터뷰 내내 그는 '지속성'과 '현장'을 반복해서 강조했다. 군수가 바뀌더라도 태안의 미래를 위한 핵심 사업은 흔들림 없이 이어져야 하며, 정치와 행정은 결국 군민 삶을 중심으로 움직여야 한다는 것이다.특히 가 군수는 가로림만 해상교량과 해상풍력 사업을 태안의 미래를 결정할 핵심 과제로 꼽았다. 그는 "가로림만 교량은 대통령 공약이자 국정 과제로 채택된 사업인 만큼 어떤 군수가 오더라도 반드시 이어가야 한다"라며 "태안 발전의 가장 큰 전환점이 될 것"이라고 강조했다.해상풍력에 대해서도 "지금 전국에서 가장 빠르게 진행되는 곳이 태안"이라며 "신재생에너지 시대 태안의 미래 먹거리"라고 평가했다. 이어 "주민들에게 실질적인 이익이 돌아가는 구조를 반드시 만들어야 한다"라고 말했다.또한 그는 태안읍성 복원과 동학 기념사업, 백화산 군부대 이전, 도시경관 개선사업, 문화예술 정책 등을 지난 8년의 대표 성과로 언급했다. 단순한 개발을 넘어 태안의 정체성과 품격을 만드는 작업이었다는 설명이다.반면 그는 "민생보다 정치적 이해관계로 군정을 흔드는 일들이 많았다"라며 "결국 피해는 군민에게 돌아간다"고 말했다.민주당 경선 탈락 이후의 심경과 향후 정치 행보에 대한 질문에는 사실상 중앙정치 도전 가능성도 내비쳤다. 그는 "주어진 역할과 임무가 있다면 적극적으로 나서야 하지 않겠느냐"라며 "주민들의 요구와 뜻이 있다면 역할을 고민할 수밖에 없다"고 말했다.특히 민주당 지역위원장 공모와 향후 총선 가능성에 대해서도 "절차와 과정을 공부해 보고 싶다"라며 가능성을 열어놨다.인터뷰 말미에서 그는 "태안은 누구 개인의 도시가 아니라 군민 모두의 도시"라며 "정당과 진영을 넘어 군민들이 바라는 방향으로 중단 없는 발전이 이어져야 한다"라고 강조했다.가세로 군수는 자신의 8년 군정을 돌아보며 스스로 점수를 매기기보다 "군민들에게 얼마나 가까이 다가갔느냐가 중요했다"라고 말했다.그는 "군민들에게 최선을 다해야 한다는 것 그리고 군민을 속이지 말자는 것이 늘 생활신조였다"라며 "군수는 군민들 속에서 답을 찾아야 한다"라고 강조했다.특히 그는 현장을 군정의 핵심 가치로 꼽았다."똑똑한 사람도 많고 훌륭한 사람도 많지만 군수가 바라봐야 할 곳은 결국 저잣거리와 농촌, 어촌의 현장입니다. 군민들의 일상에 행정의 답이 있습니다."가 군수는 군민들의 말 속에서 군정의 방향을 읽으려 노력했다고 밝혔다. 그는 "군민들이 일상에서 하는 말, 불편함을 호소하는 그 자체가 가장 큰 진리였다"라고 말했다.또 "8년 동안 직원들도 정말 고생이 많았다"라며 "어려운 여건 속에서도 군민들을 위해 최선을 다한 공직자들에게 감사하다"라고 말했다.가 군수는 재임 기간 가장 중요하게 생각했던 점 가운데 하나로 '태안의 정체성 찾기'를 꼽았다.그는 "태안의 정신과 역사, 문화를 어떻게 복원하고 계승할 것인가를 많이 고민했다"라고 말했다.대표 사례로는 태안읍성 복원과 동학 관련 사업을 들었다.그는 "태안에도 분명한 정신문화가 있고, 그 가운데 하나가 동학 정신"이라며 "동학은 특정 종교나 교조적 개념으로 볼 것이 아니라 시대정신과 민중정신 차원에서 봐야 한다"고 설명했다.이어 "동학을 일부 시각으로만 해석해서 배척하는 것은 바람직하지 않다"며 "태안의 정신적 자산으로 폭넓게 바라볼 필요가 있다"고 강조했다.또 백화산 군부대 이전 사업과 안흥진성 복원, 격렬비열도 관련 사업 등도 "태안의 역사성과 정체성을 되찾기 위한 노력"이었다고 설명했다.그는 "태안이 단순한 관광지가 아니라 역사와 정신, 문화가 살아 있는 도시가 돼야 한다고 생각했다"고 말했다.가 군수는 재임 기간 도시환경 개선 사업에도 많은 힘을 쏟았다고 밝혔다.그는 "삶의 질은 결국 일상에서 결정된다"며 "교통과 주차, 도시환경이 가장 기본적인 삶의 조건"이라고 강조했다. 실제로 민선 7·8기 동안 태안군은 30개소, 1260면 규모의 공영주차장을 확보했다. 총 면적만 1만4803평 규모다. 가 군수는 "오늘 아침에도 자료를 보며 놀랐다"며 "그동안 정말 많은 주차공간을 확보했다"고 말했다. 또 "로터리 설치 이후 교통사고가 눈에 띄게 줄었다"며 "도심 흐름도 훨씬 부드러워졌다"고 설명했다.특히 그는 홍가시나무와 가로화단 조성에 대한 애착도 드러냈다."처음에는 왜 홍가시를 심느냐는 비판도 많았지만 지금은 태안의 상징처럼 자리 잡았습니다. 도시의 품격이라는 건 결국 작은 변화들이 쌓여 만들어지는 겁니다."그는 프랑스 파리 방문 경험도 소개했다."에펠탑과 샹젤리제 거리 주변에서 가장 인상 깊었던 건 도로와 녹지 문화였습니다. 자동차 중심이 아니라 사람 중심 도시로 가야 한다는 걸 느꼈습니다."이어 "태안도 공원문화와 광장문화가 있는 도시가 돼야 한다"고 강조했다. 특히 보령사택 부지 수변공원 계획에 대해서는 "반드시 멋지게 완성됐으면 좋겠다"며 강한 기대감을 드러냈다.가 군수는 문화정책에 대해서도 상당한 자부심을 드러냈다. 그는 "시골 군 단위에서 수준 높은 공연과 문화행사를 유치하는 것이 결코 쉬운 일이 아니다"라고 말했다. 이어 "태안에서도 수준 높은 문화예술을 접할 수 있어야 한다"라며 "문화가 결국 도시의 품격을 결정한다"고 강조했다.그는 가곡제와 대형 공연 유치 등을 대표 성과로 꼽았다."가곡제를 군 단위에서 6~7회 이어간다는 건 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 태안을 기억하게 만드는 문화 자산이 됐다고 생각합니다."또 "이미자 선생 같은 국민가수 공연도 쉽지 않았지만 태안에서 마지막 무대를 선보였다는 건 의미가 크다"고 말했다. 그는 "태안은 이제 단순히 자연경관만 좋은 도시가 아니라 문화적으로도 품격 있는 도시가 돼야 한다"고 강조했다.가 군수는 후임 군수에게 반드시 이어가야 할 사업으로 가장 먼저 가로림만 해상교량을 꼽았다.그는 "지방선거 이후 예비타당성 조사 결과가 나올 예정인데 긍정적으로 보고 있다"라며 "이 사업은 군수 개인 공약이 아니라 태안 미래를 위한 국가사업"이라고 강조했다. 이어 "대통령 약속이자 국정과제로 채택된 만큼 반드시 완성돼야 한다"라며 "한두 번 더 중앙정부를 찾아가더라도 끝까지 챙겨야 한다"고 말했다.그는 가로림만 교량이 단순한 교통사업이 아니라 태안 경제와 관광, 생활권 전체를 바꾸는 사업이라고 평가했다.가 군수는 해상풍력 사업에 대해서도 강한 의지를 나타냈다.그는 "어렵게 여기까지 끌고 왔다"며 "현재 전국에서 가장 빠르게 진행되고 있는 곳이 태안"이라고 말했다. 이어 "국가 차원에서도 신재생에너지는 반드시 가야 할 길"이라며 "태안이 가장 앞서 나가야 한다"고 강조했다.특히 그는 주민이익 공유를 강조했다."개발이익이 얼마가 되든 군민들에게 반드시 돌아가야 합니다. 그게 핵심입니다."또 싱가포르 투자유치와 국가 시범단지 지정 등을 언급하며 "이미 상당 부분 기반이 마련돼 있다"고 설명했다.인터뷰에서 가장 강한 어조가 나온 부분은 의회와 일부 정치세력에 대한 대목이었다.가 군수는 "민생보다 정치적 대립으로 군정을 흔드는 일들이 반복됐다"라며 "결국 피해는 군민에게 돌아간다"고 말했다. 그는 "특정 이익집단이나 카르텔식 압박에 굴복하지 않았다"라고 강조했다.또 "군수를 싸움 상대로 생각해서는 안 된다"라며 "군민이 선출한 군수라면 최소한 군정의 연속성과 권한은 존중돼야 한다"라고 말했다.특히 일부 인사들의 과도한 민원과 압박에 대해서는 "하루에도 수십 차례 전화하고 욕설하는 경우도 있었다"고 토로했다. 그는 "그런 부분에 굴복하지 않았다는 점은 스스로 떳떳하다"라고 말했다.민주당 경선 탈락 이후의 심경에 대해 가 군수는 "3선에 큰 욕심이 있었던 것은 아니었다"라고 말했다. 다만 "마무리하지 못한 사업들에 대한 아쉬움은 남는다"라고 밝혔다.그는 경선 이후 지역민들을 만나며 중앙정치 역할을 권유받았다는 사실도 공개했다."국회에 가서 역할을 해야 하는 것 아니냐는 이야기를 많이 들었습니다."이어 "앞으로 절차와 과정을 공부해 보고 싶다"라며 민주당 지역위원장 도전과 총선 가능성을 시사했다. 다만 "현재는 공무원 신분이기 때문에 공식적으로 무엇을 하겠다고 말하는 것은 적절하지 않다"라고 선을 그었다.가 군수는 지역사회에 '가늠자 역할'을 할 수 있는 어른이 필요하다고 강조했다.그는 "정치적 유불리만 따지는 사람이 아니라 옳고 그름을 분명하게 이야기할 수 있는 어른이 필요하다"고 말했다. 이어 "진짜 어른은 자기희생이 있어야 한다"라며 "욕심을 버리고 중심을 지켜야 존경받을 수 있다"고 말했다.가 군수는 태안신문에 대해 "태안군 발전의 방향과 군민 여론을 읽게 하는 가늠자 역할을 하고 있다"고 평가했다.그는 "태안신문 같은 언론이 있기 때문에 지역이 균형을 잡고 가는 것"이라며 "건전한 견제와 비판은 지역 발전에 반드시 필요하다"고 말했다.또 "언론이 한 사람 한 사람을 잘 지켜보고 태안이 올바른 방향으로 갈 수 있도록 역할을 해달라"고 당부했다.인터뷰 말미에서 가 군수는 군민들에게 감사와 사과의 마음을 함께 전했다.그는 "부족한 저를 믿고 8년 동안 함께해 주신 군민들께 감사드린다"라며 "군민들이 원했던 것을 다 이루어드리지 못해 죄송하다"라고 말했다.특히 장애인과 농민, 근로자, 독거노인 등 사회적 약자들에게 감사의 뜻을 표했다.이어 "태안은 누구 개인의 도시가 아니라 군민 모두의 도시"라며 "정당과 진영을 넘어 군민이 원하는 방향으로 중단 없는 발전을 이어가야 한다"라고 강조했다.또 "군수는 특정 정치인이나 정당에 예속돼선 안 된다"라며 "군민만 바라보는 행정을 해야 한다"라고 거듭 강조했다.