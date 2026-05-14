이 대통령 "고리대는 망국 징조... 금융, 공적책임 다해야"

이재명 대통령이 14일 엑스(X·옛 트위터)에 불법사금융 특별단속 결과를 공유하면서 "고리대, 도박은 망국 징조"라고 비판했다.
경찰청은 지난해 11월 3일부터 올해 4월 30일까지 ▲ 미등록 대부업 운영 ▲ 고리사채 ▲ 불법채권추심 ▲ 신·변종 불법대출 ▲ 대포폰·대포통장·개인정보 불법유통 등에 대해 특별단속을 해 총 1553명을 검거하고 이중 51명을 구속했다고 밝혔다. 이는 전년 같은 기간 대비 검거건수가 약 37.5% 오른 결과다.
이에 대해 이 대통령은 "법정이자 초과대출은 무효, 이자율(명목 불문) 60% 이상이면 원금도 무효. 갚을 필요 없고 그렇게 빌려준 업자는 형사처벌까지 된다. 무허가 대부업도 처벌된다"고 지적했다.
취약차주(다중채무자로서 저소득 혹은 저신용자)를 위한 포용금융 확대 등 금융기관의 공공성 강화도 재차 주문했다.
이 대통령은 "금융은 민간영업 형태이지만 국가발권력과 독과점적 인허가에 기반한 준공공사업이니, 공적책임을 다해야 한다"며 "서민금융, 포용금융을 신속하게 그리고 최대한 확보하겠다"고 밝혔다.
한편 이 대통령은 지난 12일 국무회의에서 2003년 카드대란 당시 연체 채권을 지금껏 추심하고 있는 민간 배드뱅크 '상록수'를 거론하면서 "금융이 본래 잔인하고 그 본질이 돈놀이라 하지만 그래도 정도가 있다"고 질타한 바 있다.
특히 해당 회사에 채권이 넘어간 채무자는 원금 5000만 원 이하·7년 이상 연체라는 조건에 맞더라도 정부의 빚 탕감 프로그램인 '새도약기금'의 도움을 받을 수 없는 상황을 해결할 방안을 마련하라고 주문했다(관련기사 : 이 대통령 "카드사태 때 다 세금 도움 받더니... 필요하면 입법해야" https://omn.kr/2i5ka
).
대통령의 질타 이후 현재 상록수는 주요 주주였던 금융사 모두의 동의로 보유 채권 일체를 모두 새도약기금에 넘기고 청산 절차를 밟고 있는 중이다. 이를 통해 상록수의 추심을 받아왔던 약 11만 명의 채무자들의 빚이 청산될 전망이다.