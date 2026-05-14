메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사는이야기

26.05.14 16:11최종 업데이트 26.05.14 16:11

스승의 날, 교장 선생님이 사비를 들여서 한 일

장미꽃 한 송이와 편지, 고생하는 선생님들에게 힘이 되길

원고료로 응원하기
오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

교직 40년 중 교감, 교장으로 재직한 8년 동안 나는 매년 스승의 날이면 꽃을 준비하러 칠성 꽃시장을 방문했다.

요즘은 학생이나 학부모에게 스승의 날이라고 해서 꽃을 받을 수 없는 세태이다 보니 담임교사도, 비담임 교사도 꽃 한 송이 없이 씁쓸한 귀가 길을 맞이하게 되는 경우가 많다. 그러다 보니 학교 자체적으로 꽃을 마련하여 학생들로 하여금 선생님께 꽃을 달아 드리도록 하는 풍경이 연출되기도 하였다.

그래서 퇴직 전 나는 교장으로서 학생들에게 '감사'의 의미를 가르치는 것도 중요한 교육의 한 면이라는 생각으로 학생 자치회의 주관으로 '선생님께 드리는 상장'을 전달하도록 하기도 했다.

당시 교장인 나는 사비를 들여 교사들에게 꽃 한 송이씩을 선물하였다. 그것은 내가 교감이 되고부터 이어 온 나만의 '스승의 날 이벤트'였다. 받는 사람 입장에서야 고작 꽃 한 송이일지 모르지만 선생으로 사는 것이 참으로 힘든 이 시기에, 존경은커녕 말도 안 되는 민원으로 존재 자체가 휘청이는 선생님들에게 조금이나마 위안과 힘이 되기를 바라는 내 마음이 담긴 선물이었다.
스승의날 장미 스승의날 선물한 장미
스승의날 장미스승의날 선물한 장미 ⓒ 최옥화

장미꽃 한 송이와 편지도 함께 전달하였다.

AD
"존경하는 **중 선생님들~! 오늘은 44(마흔네 번째) 스승의 날입니다.

늘 아이들을 위해 애쓰시는 **중 선생님들! 너무 감사합니다. 그리고 축하드립니다.
사실 가장 큰 축하의 선물은 오늘 하루 공휴일이 되는 것이지요? 저도 예전 교사 시절엔 그게 꿈이었습니다. 대신 오늘 하루 가장 행복한 날이 되도록 만들어 봅시다.

선생님의 가장 큰 행복은 뭐니 뭐니 해도 아이들의 웃음과 마음을 담은 작은 정성이겠지요?
학생들이 정성껏 우리 선생님들을 생각하며 써 내려간 감사장과 학교에서 마련한 작은 정성이 잠시나마 선생님들을 따뜻한 마음으로 웃음 짓게 만들었으면 좋겠습니다. 1인 1 커피차는 다음 주로 예약해 두었으니 조금만 기다려 주세요.

갈수록 힘들어지는 학교 현장에서 그래도 교육자로서 한 명 한 명에게 정성을 다하시는 우리 **중 선생님들께 늘 감사하고 한편 마음이 아픕니다. 그래도, 오늘만큼은 아이들 '때문에'가 아닌 '덕분에' 웃는 하루가 되시기를 진심으로 바라면서, 저도 개인 선물로 꽃 한 송이씩 준비했으니 평소 선생님들이 아이들에게 쏟는 정성과 사랑에 비하면 택도 없겠지만, 비록 너무 약소한 작은 꽃 한 송이지만, 조금이나마 위안이 되었으면 하는 마음을 전달드리오니 오늘 세상 가장 기쁜 날 되시길 바랍니다.

사랑합니다. 선생님!"

이렇게 편지와 꽃을 전하고 스승의 날 행사를 마치고 나면 나도 스승의 한 사람으로서 퇴근길에 나를 위한 선물을 주기 위해 인근의 장미공원을 찾았다.

장미 이곡장미공원
장미이곡장미공원 ⓒ 최옥화

​이곡 장미공원은 대구 달서구에 위치한 120여 종, 1만 4천여 그루의 장미가 피어 있는 곳으로, 자그마한 규모이지만 도심 한가운데 있어 접근성이 좋다. 또한 장미가 절정인 시기가 항상 스승의 날 즈음이라 학교 현장에서의 지친 마음을 안고 찾아가면 언제나 환하게 나의 마음을 어루만져 주는 곳이기도 했다. ​​향긋하고 달큼한 장미 향기에 취해 어여쁘고 황홀한 꽃을 한송이 한송이 바라보다 보면 어느새 마음이 말랑말랑해져 돌아오곤 했다.

악성 민원으로 인해 교직을 떠나고 싶어 하는 교사가 50%가 넘는다는 소식이 들려온다. 교직을 떠났지만 지금도 그런 소식에는 마음이 아프다.

오로지 아이들의 성장에 관심을 가지고 좀 더 좋은 수업을 위하여 모든 열정을 쏟고 있을 교사들에게, 올해 스승의 날에도 마음으로나마 꽃 한 송이씩을 전하고 싶다. ​스승의 날이 진정 선생님들에게 기쁘고 축하받는 날이 될 수 있는 날이 되기를 바란다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.


#스승의날#대구이곡장미공원#스승의날장미꽃

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
최옥화 (yeslchoi) 내방

40년간 교사와 교장으로 걸어온 교단을 마치고 시를 쓰면서 블러그 운영 및 브런치 작가로 활동 중

이 기자의 최신기사40년 교직 생활했는데 '추사의 그림 수업'에서 다시 배운 것




독자의견0

연도별 콘텐츠 보기