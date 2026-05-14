스승의 날, 교장 선생님이 사비를 들여서 한 일

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교직 40년 중 교감, 교장으로 재직한 8년 동안 나는 매년 스승의 날이면 꽃을 준비하러 칠성 꽃시장을 방문했다.
요즘은 학생이나 학부모에게 스승의 날이라고 해서 꽃을 받을 수 없는 세태이다 보니 담임교사도, 비담임 교사도 꽃 한 송이 없이 씁쓸한 귀가 길을 맞이하게 되는 경우가 많다. 그러다 보니 학교 자체적으로 꽃을 마련하여 학생들로 하여금 선생님께 꽃을 달아 드리도록 하는 풍경이 연출되기도 하였다.
그래서 퇴직 전 나는 교장으로서 학생들에게 '감사'의 의미를 가르치는 것도 중요한 교육의 한 면이라는 생각으로 학생 자치회의 주관으로 '선생님께 드리는 상장'을 전달하도록 하기도 했다.
당시 교장인 나는 사비를 들여 교사들에게 꽃 한 송이씩을 선물하였다. 그것은 내가 교감이 되고부터 이어 온 나만의 '스승의 날 이벤트'였다. 받는 사람 입장에서야 고작 꽃 한 송이일지 모르지만 선생으로 사는 것이 참으로 힘든 이 시기에, 존경은커녕 말도 안 되는 민원으로 존재 자체가 휘청이는 선생님들에게 조금이나마 위안과 힘이 되기를 바라는 내 마음이 담긴 선물이었다.
장미꽃 한 송이와 편지도 함께 전달하였다.
"존경하는 **중 선생님들~! 오늘은 44(마흔네 번째) 스승의 날입니다.
늘 아이들을 위해 애쓰시는 **중 선생님들! 너무 감사합니다. 그리고 축하드립니다.
사실 가장 큰 축하의 선물은 오늘 하루 공휴일이 되는 것이지요? 저도 예전 교사 시절엔 그게 꿈이었습니다. 대신 오늘 하루 가장 행복한 날이 되도록 만들어 봅시다.
선생님의 가장 큰 행복은 뭐니 뭐니 해도 아이들의 웃음과 마음을 담은 작은 정성이겠지요?
학생들이 정성껏 우리 선생님들을 생각하며 써 내려간 감사장과 학교에서 마련한 작은 정성이 잠시나마 선생님들을 따뜻한 마음으로 웃음 짓게 만들었으면 좋겠습니다. 1인 1 커피차는 다음 주로 예약해 두었으니 조금만 기다려 주세요.
갈수록 힘들어지는 학교 현장에서 그래도 교육자로서 한 명 한 명에게 정성을 다하시는 우리 **중 선생님들께 늘 감사하고 한편 마음이 아픕니다. 그래도, 오늘만큼은 아이들 '때문에'가 아닌 '덕분에' 웃는 하루가 되시기를 진심으로 바라면서, 저도 개인 선물로 꽃 한 송이씩 준비했으니 평소 선생님들이 아이들에게 쏟는 정성과 사랑에 비하면 택도 없겠지만, 비록 너무 약소한 작은 꽃 한 송이지만, 조금이나마 위안이 되었으면 하는 마음을 전달드리오니 오늘 세상 가장 기쁜 날 되시길 바랍니다.
사랑합니다. 선생님!"
이렇게 편지와 꽃을 전하고 스승의 날 행사를 마치고 나면 나도 스승의 한 사람으로서 퇴근길에 나를 위한 선물을 주기 위해 인근의 장미공원을 찾았다.
이곡 장미공원은 대구 달서구에 위치한 120여 종, 1만 4천여 그루의 장미가 피어 있는 곳으로, 자그마한 규모이지만 도심 한가운데 있어 접근성이 좋다. 또한 장미가 절정인 시기가 항상 스승의 날 즈음이라 학교 현장에서의 지친 마음을 안고 찾아가면 언제나 환하게 나의 마음을 어루만져 주는 곳이기도 했다. 향긋하고 달큼한 장미 향기에 취해 어여쁘고 황홀한 꽃을 한송이 한송이 바라보다 보면 어느새 마음이 말랑말랑해져 돌아오곤 했다.
악성 민원으로 인해 교직을 떠나고 싶어 하는 교사가 50%가 넘는다는 소식
이 들려온다. 교직을 떠났지만 지금도 그런 소식에는 마음이 아프다.
오로지 아이들의 성장에 관심을 가지고 좀 더 좋은 수업을 위하여 모든 열정을 쏟고 있을 교사들에게, 올해 스승의 날에도 마음으로나마 꽃 한 송이씩을 전하고 싶다. 스승의 날이 진정 선생님들에게 기쁘고 축하받는 날이 될 수 있는 날이 되기를 바란다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.