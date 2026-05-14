스승의 날, 교장 선생님이 사비를 들여서 한 일

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큰사진보기 ▲스승의날 장미스승의날 선물한 장미 ⓒ 최옥화 관련사진보기

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"존경하는 **중 선생님들~! 오늘은 44(마흔네 번째) 스승의 날입니다.

늘 아이들을 위해 애쓰시는 **중 선생님들! 너무 감사합니다. 그리고 축하드립니다.

사실 가장 큰 축하의 선물은 오늘 하루 공휴일이 되는 것이지요? 저도 예전 교사 시절엔 그게 꿈이었습니다. 대신 오늘 하루 가장 행복한 날이 되도록 만들어 봅시다.

선생님의 가장 큰 행복은 뭐니 뭐니 해도 아이들의 웃음과 마음을 담은 작은 정성이겠지요?

학생들이 정성껏 우리 선생님들을 생각하며 써 내려간 감사장과 학교에서 마련한 작은 정성이 잠시나마 선생님들을 따뜻한 마음으로 웃음 짓게 만들었으면 좋겠습니다. 1인 1 커피차는 다음 주로 예약해 두었으니 조금만 기다려 주세요.

갈수록 힘들어지는 학교 현장에서 그래도 교육자로서 한 명 한 명에게 정성을 다하시는 우리 **중 선생님들께 늘 감사하고 한편 마음이 아픕니다. 그래도, 오늘만큼은 아이들 '때문에'가 아닌 '덕분에' 웃는 하루가 되시기를 진심으로 바라면서, 저도 개인 선물로 꽃 한 송이씩 준비했으니 평소 선생님들이 아이들에게 쏟는 정성과 사랑에 비하면 택도 없겠지만, 비록 너무 약소한 작은 꽃 한 송이지만, 조금이나마 위안이 되었으면 하는 마음을 전달드리오니 오늘 세상 가장 기쁜 날 되시길 바랍니다.

사랑합니다. 선생님!"

큰사진보기 ▲장미이곡장미공원 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.