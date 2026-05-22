"교실 들어가기 무서워" 동료 교사의 고백... 비극의 현장

"엄마, 왜 점심 시간에 운동장 나가면 안 돼?"

큰사진보기 ▲고통과 혼란의 학교 현장 ⓒ 제미나이 이미지 형성 관련사진보기

큰사진보기 ▲초등학생 정신과 약물 처방 환자 수 ⓒ 심평원 관련사진보기

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올해 초등학교에 입학한 둘째가 물었다. 3학년인 첫째 때만 해도 운동장에 나가는 것이 자유로운 편이었다. 하지만 몇 년 사이에 운동장에서 하던 운동회는 강당에서 하게 되었고, 쉬는 시간과 점심 시간에 운동장을 나가는 것도 금지됐다. 이처럼 아이들이 뛰어놀 시간과 공간이 사라지는 것이 속상했지만 그렇게 할 수 없는 상황도 이해는 됐다. 초등 교사로 근무하면서 작은 사건, 사고가 민원과 고소로까지 이어지는 사례들을 지켜봤기 때문이다.지난 몇 년 간 서이초등학교 교사 사건(서울서이초등학교에서 근무하던 한 교사가 2023년 7월 교내에서 스스로 목숨을 끊은 사건-기자주)이나 속초 현장체험학습 교사 유죄 사건(2022년 강원 속초시에서 체험학습 도중 초등학생이 사망하는 사고가 발생했다. 이와 관련해 인솔 교사가 업무상 과실로 금고형의 선고유예 판결을 받은 바 있다-기자주) 등에서 받은 충격의 여파도 크게 남아있다. 대학 후배였던 서이초 교사의 49재를 앞둔 주말, 같은 학번 동기가 악성 민원으로 스스로 목숨을 끊었다는 소식에 나는 심장을 망치로 두드려 맞는 기분이 들었다. 같은 강의실에서 수업을 듣고, 같은 도서관에서 임용고사를 준비했던 이들의 죽음은 나와 많은 선후배 교사들에게 충격을 줬다.무엇보다 언제든 나 역시 그런 악성 민원과 고소의 대상이 될 수 있다는 사실이 불안과 두려움으로 다가왔다. 어떤 문제가 생겼을 때 교사를 지켜줄 수 있는 제대로 된 안전망이 없다는 것은 높은 곳에서 그물망이 없는 외줄타기를 하는 것 같았다.작년에는 지속적인 악성 민원으로 우울증과 불안 장애 진단을 받았던 동료 선생님이 "저는 교실에 들어가는 게 무서워요"라고 말하는 걸 들었다. 나는 그런 상황에서 선생님을 직접적으로 도울 수 있는 방법이 없다는 것에 깊은 무기력함을 느꼈다.아동학대죄로 고소를 당해 몇 년 동안 경찰서와 법정을 드나들었던 또 다른 선생님은 무혐의 판결이 났음에도 불면증이 낫지 않는다고 했다. 누구보다 열정적으로 아이들을 가르치던 선생님은 더 이상 버티기 힘드시다며 명예퇴직을 했다. 보호 받지 못하는 환경 속에서 선생님들이 교직에 대한 열정과 보람마저 잃어가는 모습이 안타까웠다.학교가 여러 민원과 고소 등으로 아수라장이 되어가는 동안 정서적으로 어려움을 겪거나 문제 행동을 하는 학생들도 늘어났다. 지난 몇 년 사이 혼잣말을 하거나, 우울과 불안 증상을 보이는 학생들이 눈에 띄게 증가했다. 실제 건강보험심사평가원 조사에서 초등학생 항정신병약과 항우울제 환자는 2021년에서 2024년, 3년 사이 두 배 이상 증가했다.학교는 어쩌다 갈등과 비극의 현장이 됐을까. "한 사회가 아이들을 대하는 방식보다 더 그 사회의 영혼을 정확하게 드러내 보여주는 것은 없다"라는 넬슨 만델라의 말처럼, 지금 학교에서 아이들을 대하는 방식과 여러 문제들은 사실 우리 사회의 문제들이다.아이들에게 즐거운 운동장을, 선생님들에게 안전한 교실을 되찾아주기 위해서는 무엇이 필요할까?학교 현장의 선생님들은 교사들을 보호할 법과 행정적 안전장치가 가장 중요하다고 입 모아 말한다. 점심 시간에 아이들을 운동장으로 내보내고자 안전 인력을 배치한 학교도 실제 안전 사고가 일어나면 그 책임을 담임에게 전가하기 때문에 운동장에 내보내는 일을 지속할 수 없다고도 했다. 아무리 아이들을 운동장에 보내려 해도, 현장학습을 가고 싶어도 '학교 안전사고와 체험학습 관련 면책 조항'이 없다면 변화는 쉽지 않아 보인다.2026년 스승의날을 맞이하여 전국교직원노동조합에서 실시한 교사 현실 긴급 조사에서 '교사 개인이 지는 법적 책임 부담이 현장 체험 학습 등 교육 활동 운영에 영향을 미친다'는 응답이 99.7%에 달하는 것만 봐도 이것이 얼마나 시급한 과제인지 알 수 있다.또한 학교와 학급에 쏟아지는 수많은 민원들을 분류해서 체계화하고, 이에 적절히 대응할 수 있는 전문 부서와 인력 충원, 시스템 마련이 시급하다. 또한 교사들이 과중한 행정 업무와 문서 처리로 소진되지 않도록 필요 없는 업무를 경감하고, 매뉴얼 등을 간소화해야 한다. 지속적인 악성 민원에 대한 차단과 처벌 규정 등도 마련해야 한다. 학교에서 문제가 일어났을 때 그 책임을 교사 혼자 짊어지지 않을 수 있도록 전담 법률 지원팀을 신설하고 예산을 지원해야 한다. 교육청이 법적·재정적 책임을 함께 지는 구조를 만들어야 한다.이제라도 그동안 미비했던 법과 제도, 시스템을 하루빨리 개선하지 않으면 학교의 교육 활동은 지금처럼 마비될 가능성이 높다. 참담한 현실 속에서 교사들을 보호할 수 있는 튼튼한 안전망을 구축해야 한다. 교육공동체(共同體)인 교사와 학부모, 학생들이 다시 연결될 수 있도록, 찢어진 그물을 엮는 마음으로 진정성 있게 실질적인 정책을 펴나갈 수 있는 교육감이 선출되길 진심으로 바란다.