김용남 '여당 원팀'에 맞불 조국 "추미애와 교감 깊다, 이재명 정부 핫라인도"

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 평택을 국회의원 재선거 후보는 14일 오전 <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 "제가 문재인 정부에서 대통령 수석 비서관 했고 장관을 했다"며 "그 경험에 기초한 (네트워크는) 지금 이재명 정부에서도 그대로 유지되고 있다. 그분들과는 핫라인 전화가 항상 가능하다"고 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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경기 평택을 국회의원 재선거 조국 조국혁신당 후보는 14일 김용남 더불어민주당 후보의 '힘 있는 여당 후보론'과 관련, "단순히 집권당 소속이라고 해서 바로 일을 잘할 수 있는 것이 아니다, 김용남 후보는 정치 경험 이전에는 검사 경력 뿐"이라며 국정 운영의 깊이와 네트워크 면에서 자신이 우위에 있음을 강조했다.조 후보는 14일 오전 <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 "제가 문재인 정부에서 대통령 수석 비서관 했고 장관을 했다"며 "그 경험에 기초한 (네트워크는) 지금 이재명 정부에서도 그대로 유지되고 있다. 그분들과는 핫라인 전화가 항상 가능하다"고 밝혔다.그는 추미애 민주당 경기도지사 후보와의 관계에 대해서도 "제가 장관하고 난 다음 이어서 장관하셨던 분이고, 여러모로 저하고 교감이 깊다"며 지방정부와의 실질적인 공조 능력에서도 자신감을 내비쳤다. 김용남 후보가 '민주당 추미애 경기도지사 후보, 최원용 평택시장 후보와 원 팀으로 일을 잘 할 수 있다'고 강조한 것을 겨냥한 것.또 조 후보는 "민주당 옷을 입었다고 해서 바로 민주당스러움이 보장되지 않는다"고 말했다.그는 "김용남 후보는 세월호 참사에 대해서, 백남기 농민 비극에 대해서 사과를 했지만 이태원 참사에 대해서는 사과를 안 했다"라며 "이태원 참사의 직접적 원인이 광화문에서 용산으로 가는 시위가 직접적 원인이라 말했고, 게다가 '퇴진이 추모다'라는 집회 구호가 북한 지령이라고 말까지 (했는데) 이건 민주당의 기존 입장·노선과 정반대이다, 즉 국정 철학이 문제라는 것이다"라고 목소리를 높였다.그러면서 "본인이 잘못한 거는 '내가 잘못했다'라고 해야 향후 대한민국과 평택을 어떻게 이끌 지에 대한 철학을 우리가 확인할 수 있지 않겠나"라고 덧붙였다.아울러 검찰 개혁과 관련해서도 검사 출신인 김 후보가 검사의 직접 수사권 폐지에 미온적임을 꼬집으며 "누가 검찰 개혁의 적임자인지 유권자들이 판단할 것"이라고 날을 세웠습니다.조 후보는 이와 같은 자신의 지적을 '네거티브'라고 비판하는 것과 관련, "입장을 바꿔서 한번 생각해 보자"며 "제가 만약에 과거에 이태원 참사와 관련해서 그 원인이 시위였다라고 말을 했다, 또 이태원 추모 집회의 구호가 북한 지령이라고 제가 말했다면 지금 다른 후보들이 그걸 가만 놔두겠나"라고 반문했다. 이어 "당연히 질문해야 된다, 그에 대해서 '제가 말을 잘못했다'라고 국민께 사과해야 된다"고 강조했다.이날 경기 평택시선거관리위원회에 후보자 등록을 마친 조 후보는 반도체 인프라와 AI 인프라를 결합해 평택을 한 단계 더 도약시키겠다는 포부를 밝혔다. 또 그는 평택의 고질적인 교통 불편 문제 해결도 약속했다.그는 "버스 노선 절반 이상의 배차 간격이 60분을 넘는 것은 서울에서는 상상도 못 할 일"이라며 "세종시에서 성공한 BRT(간선급행버스체계) 모델 도입과 18년 숙원 사업인 경기남부 KTX 유치를 통해 시민들의 이동권을 보장하겠다"고 말했다.최근 거론되는 유의동 국민의힘 후보와 황교안 자유와혁신 후보의 단일화 가능성에 대해 조 후보는 "1+1이 절대 2가 되지 않을 것"이라고 단언했다. 그는 "황교안 후보의 부정선거 주장을 유의동 후보가 껴안는 모양새가 되어 오히려 중도층의 이탈을 불러 올 것이다"라고 내다봤다.아울러 조 후보는 현재의 여론조사 수치에 일희일비하지 않겠다고 밝혔다. 그는 "여론조사 전화가 너무 많이 와서 평택을 지역구 주민들이 전화기를 아예 꺼두는 게 현실"이라며 공표된 수치와 실제 민심 사이의 괴리를 지적했다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.