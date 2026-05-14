'날것의 2초 영상'에 열광한 MZ세대... 이유가 뭘까

큰사진보기 ▲각자의 일상을 기록한 셋로그 실행 화면 ⓒ 서희원 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 서희원 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)

다수의 눈길을 끌기 위해 멋있고 예쁘게 꾸민 내용을 콘텐츠를 올리던 SNS 문화가 바뀌고 있다. 가까운 지인들에게 일상의 찰나를 가감 없이 공유하는 새 유형의 SNS가 출현, 확산되고 있는 것이다.화제의 SNS는 매 시간 2초 분량의 영상을 올리며 지인과 '진짜 일상'을 공유하는 '폐쇄형 SNS' 셋로그(setlog). 이 SNS는 로그를 개설하거나 지인의 로그에 참여한 뒤, 매 시간 눈앞의 풍경을 짧은 영상으로 기록하면 된다. 별도의 편집이나 보정 없이, 각자가 올린 영상은 그날 하루가 마무리될 때쯤 분할 화면으로 일상을 담은 영상이 완성된다.이 새로운 소통 방식은 Z세대 사이에서 폭발적인 반응을 끌어냈다. 셋로그는 지난 2025년 12월 아이폰 전용으로 출시된 후, 애플스토어 소셜 네트워킹(무료 앱) 다운로드 순위 1위를 기록했다. 이어 지난 4월 23일 안드로이드 버전까지 출시되며 합산 이용자 수는 200만 명을 넘어섰다. 화려한 연출보다 일상의 실시간 공유가 새로운 소통 가치로 확산 중임을 알려준다.셋로그는 기존 SNS의 문법을 따르지 않는다. 먼저 게시물의 인기를 증명하는 숫자가 사라졌다. 게시글마다 매겨지던 '좋아요' 숫자가 사라지니 타인의 시선으로부터 한결 가벼워진 소통이 가능하다.게다가, '로그'라는 독립된 방에 초대된 사람들끼리만 일상을 나눌 수 있어 외부의 시선이 차단된다. 직접 고른 친구들과만 소소한 일상의 영상만을 시간 순서대로 정직하게 보여주는 것도 셋로그만의 특징이다.이러한 '날것의 소통'은 국내 출시 앱에선 처음인 셈이지만 해외에서는 이미 등장했다. 대표적으로 프랑스의 '비리얼(BeReal)'은 무작위로 전송되는 알람이 울릴 때만 사진을 찍을 수 있다. 사용자는 알람 후 2분 내에 보정 없이 전후면 카메라를 동시에 활용해 사진을 찍어야 하며, 정해진 시간에 사진을 올리지 않으면 친구들의 게시물을 볼 수 없도록 설계됐다. 예쁘게 보정된 사진이 아닌, 가감 없는 일상을 공유하는 구조다.미국의 '로켓위젯(Locket Widget)'은 친구가 찍은 실시간 사진이 폰 배경 화면 위젯에 즉시 나타나게 한다. 위젯을 누르면 바로 기본 카메라가 실행되며, 앨범에 저장된 과거 사진은 전송할 수 없다. 지인이 보낸 사진을 확인하게 되면 그 즉시 카메라가 실행돼, 자신의 현재 모습도 전송하도록 유도한다. 말 그대로 서로의 있는 그대로의 모습을 나누는 셈이다. 친구 수를 20명으로 제한해 가장 가까운 이들과만 소통하게 함으로써, SNS를 관리해야 하는 부담에서 벗어나, 일상의 순간을 나누는 도구로 기능하게 한다.이 '폐쇄형' 셋로그가 인기를 끈 이유는 '남들에게 잘 보여야 한다'는 부담과 더불어 타인의 반응을 끊임없이 살피는 피로감에서 벗어날 수 있기 때문이다. 대학생 이아무개(22)씨는 "인스타그램은 사진 한 장을 올릴 때도 필터나 음악을 고민하다 결국 귀찮아져서 포기할 때가 많다"며 "반면 셋로그는 꾸미는 기능이 아예 없다 보니 눈앞의 일상을 있는 그대로 찍어 올리게 된다"고 말했다.특히 사용자를 홀가분하게 만드는 건 타인의 반응을 살피는 피로에서 벗어날 수 있다는 점이다. 이 씨는 "인스타그램에 게시물이나 스토리를 올리면 누가 읽었는지, 좋아요는 누가 눌렀는지 수시로 확인하게 되는데, 셋로그는 그럴 필요가 전혀 없다"며 "타인의 반응에 연연해 하지 않고 소통할 수 있어 훨씬 자유롭고 심리적으로도 편안하게 느껴진다"고 덧붙였다.타인의 시선이 지배하는 개방형 공간에서 서로의 민낯을 드러내도 안전한 닫힌 공간으로 SNS도 변신하고 있다.