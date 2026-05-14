이 대통령, 멕시코 대통령에 "에너지 협력 강화· FTA 협상 재개"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 클라우디아 셰임바움 파르도 멕시코 대통령과 통화를 갖고 한-멕시코 FTA 협상 재개 등을 요청했다. 2026.5.14 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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이재명 대통령이 14일 클라우디아 셰임바움 파르도 멕시코 대통령과 통화에서 중동 전쟁으로 인한 위기 대응 등을 위해 에너지 등 다양한 분야에서의 양국 협력을 심화시키자고 제안했다. 또한 20년 가까이 진전되지 못하고 있는 한·멕시코 자유무역협정(FTA) 관련 협상 재개 필요성도 전달했다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "양 정상은 지난해 6월 G7 정상회의를 계기로 9년 만에 양자 정상회담을 개최한 이후 올해 1월 정상 간 서신 교환을 비롯해 고위급 간 우호적 교류가 지속되고 있다고 평가했다"며 이를 전했다.그에 따르면 이 대통령은 멕시코가 한국의 중남미 최대 교역·투자국으로서 양국의 FTA 협상이 조속히 재개될 필요성을 강조했다. 또 중동 전쟁 이후 글로벌 경제의 불확실성이 가중되고 있는 상황임을 짚고, 유사한 입장인 양국이 에너지 등 다양한 분야에서의 협력을 더욱 강화해 나가길 바란다고 밝혔다.셰임바움 대통령도 이에 경제를 포함한 한국과의 실질 협력 증진에 매우 관심이 크다고 화답한 것으로 전해졌다.한편 양 정상은 지난 6일(현지시간) 방탄소년단(BTS)을 보기 위해 멕시코 소칼로 광장에 모인 수만 명의 인파에 대해 매우 인상적이었다는 소회도 공유했다. 아울러 이를 포함한 양국 간 문화 교류 확대 의지를 공유했다.참고로 셰임바움 대통령은 지난 1월 이 대통령에게 'BTS 콘서트를 더 많이 멕시코에서 개최할 수 있도록 협조해달라'는 취지의 외교 서한을 보낸 사실을 공개한 바 있다. 이 대통령은 이에 소속사 측에 셰임바움 대통령의 요청이 전달됐다면서 "대중문화 활동은 민간 주도로 이뤄지기 때문에 정부 관여는 제한적일 수 있으나, 향후 해당 분야에서 긍정적인 답변을 기대한다"라는 내용의 답서를 보냈었다.이 대통령은 이와 함께 오는 6월 열리는 북중미 월드컵의 성공적 개최를 기원하면서 셰임바움 대통령의 멕시코 방문 초청을 수락했다. 이에 대해 강 대변인은 "(양 정상이) 실무적인 준비를 잘 진행하여 양국 관계의 발전 방안을 더욱 심도깊게 논의하자는 데 뜻을 같이 했다"고 밝혔다.