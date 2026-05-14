멘델스존, 슈트라우스와 떠나는 '제주의 지층' 탐구

큰사진보기 ▲지휘자 박승유가 지휘하는 제주교향악단은 5월 21일 정기연주회를 통해 멘델스존과 R.슈트라우스의 음악을 선보인다. ⓒ 제주교향악단 관련사진보기

AD

- '제주 헤리티지 시리즈'의 세 번째 무대다. 앞선 공연들과 비교했을 때, 이번 멘델스존과 슈트라우스의 조합이 '제주의 유산(Heritage)'이라는 기획의 관점에서 어떤 메시지를 담게 되나.

- 제주도의 해안 동굴들과 멘델스존이 영감을 받은 스코틀랜드 헤브리디스의 핑갈의 동굴은 지질학적으로나 미학적으로 상당히 닮아있다. 두 곳 모두 '주상절리'가 빚어낸 경이로운 동굴이기 때문인데, 두 공간이 갖는 정서적 공통분모는?

- 리하르트 슈트라우스의 호른 협주곡 1번을 다른 오케스트라와 협연자의 연주를 통해 들어보았다. 금관 악기 특유의 당당함과 서정성이 동시에 느껴졌다. 제주의 청중에게 호른이라는 악기의 일반적 특성, 호르니스트 김홍박의 연주자로서의 능력과 특질을 설명한다면?

- 멘델스존의 교향곡 3번 '스코틀랜드'는 북유럽의 황량하면서도 고결한 풍경을 묘사하고 있는데, 제주의 중산간이나 오름의 고독하고 웅장한 대지의 기운도 느껴진다. 이 곡이 청중에게 어떤 영감을 줄 수 있을 것으로 기대하나.

- '제주 헤리티지 시리즈'의 방향성에 대한 설명과 함께, 다음 시리즈를 기대하는 청중에게 네 번째 공연 기획의 팁을 준다면?

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고려대학교 영어영문학과를 졸업하고 중앙일보(공채 24기)에 입사했다. 이후 월간중앙에서 오랜 기간 기자로 일했다. 사회팀장, 정치팀장을 거쳐 선임기자로 다양한 분야 인물 인터뷰 기사와 탐사보도에 참여했다. 한국 사회를 관통하는 현상을 시대적 흐름과 견줘보며, 여러 인물 간의 조화와 긴장관계를 들여다보고 싶은 꿈이 있다. 대표 저서로 조수미, 임권택, 정경화, 장한나, 조정래, 강수진, 이현세, 조훈현, 승효상 등 문화예술인 13인의 인터뷰를 통해 그들의 스승을 탐구한 책, <거장, 스승을 말하다>가 있다.

제주특별자치도립 제주교향악단의 제183회 정기연주회가 오는 21일 제주문예회관 대극장에서 열릴 예정이다. '제주 헤리티지 시리즈'의 세 번째 공연으로, '섬의 지층'이란 공연 제목이 붙었다.레퍼토리는 멘델스존과 리하르트 슈트라우스다. '핑갈의 동굴'이란 제목으로 더 익숙한 멘델스존의 '헤브리디스 서곡', R 슈트라우스의 호른협주곡 1번, 멘델스존의 교향곡 3번 '스코틀랜드'다.호르니스트 김홍박 서울음대 교수의 '벨벳같은 음색'의 연주를 제주에서 들을 수 있다는 것이 이번 공연의 매력 중 하나다. 그는 마리스 얀손스, 클라우스 마켈라 등 거장들이 거쳐간 명문 악단 오슬로 필하모닉의 종신 수석직을 역임한 세계적인 호른 연주자다.리하르트 슈트라우스의 아버지는 당대 최고의 호르니스트였던 프란츠 슈트라우스다. 보수적인 음악관을 지닌 아버지를 위해, 아들은 파격적인 실험보다 고전적인 아름다움을 이 곡에 담아냈다. 마리스 얀손스가 즐겨 연주했던 교향곡 '스코틀랜드'도 기대되는 레퍼토리다. 얀손스는 카를로스 클라이버, 클라우디오 아바도와 함께 지휘자 박승유가 꼽는 가장 존경하는 지휘자 중 한 명이다. 얀손스와 박승유의 같은 곡 해석을 비교해 들어보는 것도 감상의 묘미가 될 수 있다. 다음은 지난 13일 이뤄진 지휘자 박승유와의 일문일답이다."이번 연주회의 주제는 '섬의 지층'이다. 시간이 흐르며 비슷한 성분들이 차곡차곡 쌓이면 하나의 지층이 만들어진다. 음악도 그렇다. 이전 세대가 남긴 음악적 성취와 정신이 다음 세대의 토대가 되고, 그 위에 또 다른 음악이 쌓이면서 도도한 유산으로 이어진다. 멘델스존은 베토벤이라는 거대한 지층 위에 자신의 음악을 쌓아 올렸다. 리하르트 슈트라우스와 지난 4월 제주교향악단이 연주했던 바인가르트너는 멘델스존이라는 지층 위에서 그가 남긴 전형을 이어 갔다고 볼 수 있다.""멘델스존은 헤브리디스를 방문한 직후, 가족에게 보낸 편지에 서곡의 첫머리가 되는 악상을 적어 보냈다. 그곳에서 강렬한 인상을 받은 것이다. 주상절리의 반복적인 수직선은 자연이 만든 공간임에도, 마치 대성당이나 고대 신전 같은 숭고한 질서가 있다. 멘델스존은 그곳에서 압도적인 장엄함을 느꼈을 것이다. 제주도의 해안 동굴 역시 마찬가지다. 검은 현무암과 바다가 만나 만들어 내는 울림, 오랜 시간이 남긴 지질의 형태, 자연이 반복해서 새겨 놓은 리듬이 있다.""원래 이 작품의 관현악 반주판 제목은 '발트호른 협주곡(Waldhornkonzert)'이다. 이는 자연 호른, 즉 밸브가 없는 호른의 전통을 염두에 둔 제목이라고 볼 수 있다. 다만 당시에는 이미 밸브 호른도 사용되고 있었고, 이 작품의 초기 연주 역시 밸브가 있는 호른으로 이루어졌다. 독일어로'Wald'는 숲이니, 발트호른은 '숲의 호른'이라는 뜻이다. 호른은 본래 숲과 사냥, 자연 속에서 멀리 있는 대상에게 신호를 보내는 기능과 깊이 연결되어 있었다. 바다에서 들을 수 있는 뱃고동을 'ship's horn'이라고 부르는 것처럼, 호른은 무언가를 알리고, 부르고, 응답하게 하는 악기였던 것이다.그런데 호른의 효용과 매력은 단순히 신호를 보내는 데서 그치지 않는다. 금관악기 특유의 당당함을 지니면서도, 동시에 사람의 목소리처럼 따뜻하고 서정적인 울림을 가지고 있다. 김홍박 교수님도 목소리를 닮은 호른으로 감정을 표현하고 싶다고 말씀하신 적이 있는데, 그 말이 이 악기의 본질과 잘 맞닿아 있다고 생각한다. 아마 이번 연주에서 교수님은 호른이 가진 원초적인 '신호'의 성격을 인간의 목소리처럼 섬세하고 따뜻한 언어로 바꾸어 들려줄 것으로 기대한다.""이 곡에는 스코틀랜드의 자연 환경 뿐 아니라, 당시 폐허가 된 에든버러 홀리루드 궁전에서 받은 인상과 스코틀랜드의 민속적 정서도 함께 담겨 있다. 한 지역의 자연과 역사, 그곳에 살았던 사람들의 감성이 함께 배어 있는 작품이다. 제주는 천혜의 자연을 지닌 섬이지만, 그 안에는 오랜 세월의 흔적과 인류의 유산이 함께 남아 있다. 겹겹이 축적된 삶의 기억은 멘델스존이 스코틀랜드에서 느꼈던 감흥과도 맞닿아 있다고 생각한다.""'제주 헤리티지 시리즈'는 교향악이라는 보편적 예술 언어로 제주의 자연과 생활, 문화와 기억의 자산을 동시대의 서사로 번역해 보는 프로젝트다. 제주 고유의 이야기를 지역 안에 머무는 소재로만 두지 않고, 누구나 공감할 수 있는 주제로 확장해 '제주를 읽는 문화 경험'으로 전달하고자 기획했다. 네 번째 시리즈의 주제는 '천 하룻밤의 제주 설화'다. 중동의 '천일야화'와 제주의 설화 가운데 서로 닮은 에피소드를 함께 보며, 그것을 현대사회를 비추는 인문학적 거울로 삼아 보려는 시도다. 청각적 상상력이 주는 흥미로움이 공연의 매력 포인트가 될 것으로 생각한다."