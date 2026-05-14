박지원 "조국·한동훈·김관영 당선되면 민주당 어려워져"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 14일 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 선거 판세와 관련해 "평택을의 조국, 부산 북갑의 한동훈 후보, 전북의 김관영 후보가 당선되면 민주당은 진짜 어려워진다"고 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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박지원 더불어민주당 의원은 14일 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 선거 판세와 관련해 "평택을의 조국, 부산 북갑의 한동훈 후보, 전북의 김관영 후보가 당선되면 민주당은 진짜 어려워진다"고 밝혔다. 민주진보 지지층 분열, 핵심 지지기반인 전북의 조직력 와해, 부산에서의 미래 AI 전략 타격을 우려한 것으로 풀이된다.박 의원은 이날 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "이 세 사람 중 단 한 명이라도 국회나 지자체장으로 입성하게 내버려 두어서는 안 된다"며 선거 지원에 총력을 다할 것임을 밝혔습니다.특히 박 의원은 "민주당과 조국혁신당의 연대 협의가 예정되어 있던 당일 오전 조국 대표가 기습적으로 평택을 출마를 발표했다"고 지적한 뒤, "조 후보는 트러블 메이커"라고 말했다이어 그는 "우리가 지금까지 이재명 대통령의 당선을 위해 국회에서 2년 간 함께 걸어온 진보 세력인데, 왜 김재연 진보당 대표가 먼저 가 있는 곳에 출마하느냐"며 "단일화를 하지 않아도 김용남 민주당 후보가 이기겠지만, 울산 등 다른 지역 선거에 미칠 파급력을 고려해 반드시 단일화를 이뤄내야 한다"고 촉구했다.또 박 의원은 부산 북갑 보수 후보 단일화 가능성에 대해 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보 간의 단일화는 "물과 기름 같은 원수 사이라 절대 불가능하다"고 일축한 뒤, "설령 단일화가 되더라도 하정우 민주당 후보가 승리할 것이다"라고 내다봤다.그는 "해양수산부 이전 만으로는 부족했던 부산에 AI 산업이 접목되어야 한다"며 "부산 시민들이 굴러온 호박을 걷어차지 않을 것이다"라고 밝혔다.박 의원은 김관영 전북지사의 무소속 출마에 대해 안타까움을 드러냈다. 그는 "정치는 한 번 굽힐 줄 알아야 다음 기회가 오는 법"이라며 "김 후보가 대승적인 차원에서 양보했다면 훗날 더 큰 도덕적 보상과 기회가 있었을 것이다"라고 지적했다.한편, 박 의원은 전날 고배를 마신 민주당 국회의장 후보 선거 결과에 대해 "국민과 당원들의 엄청난 지지가 있었지만 의심(의원들의 마음)을 얻지는 못했다, 결과를 겸허히 받아 들인다"며 앞으로 해남·완도·진도 지역구 국회의원으로서 의정 활동과 지역구 활동에 최선을 다하겠다고 밝혔다.